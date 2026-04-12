Manchester City - Chelsea maçı oyuncu değerlendirmeleri: Nico O'Reilly yine kritik anlarda sahneye çıktı, Rayan Cherki ise göz kamaştırdı; Pep Guardiola'nın acımasız takımı şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi

Chelsea ilk yarıda daha özgüvenli bir oyun sergiledi ve kontra ataklarda City’ye büyük sıkıntılar yaşattı; ancak son üçte birde biraz incelikten yoksun kaldı. Marc Cucurella'nın topu ağlara gönderdiği ancak çok az bir farkla ofsayt olduğu için City ucuz kurtuldu. Guardiola'nın takımının ilk 45 dakikadaki tek şansı, O'Reilly'nin Estevao'ya yaptığı agresif baskı sonucunda Rayan Cherki'nin Robert Sanchez'e doğru attığı zayıf şuttu.

O'Reilly daha sonra fiziksel üstünlüğünü kullanarak ikinci yarının başında City'yi öne geçirdi. Andrey Santos'u kolayca geçip Cherki'nin müthiş ortasını kafayla ağlara gönderdi. City daha sonra rakibinin boğazına sarıldı ve altı dakika sonra skoru ikiye katladı. Cherki ceza sahası içinde top sürerek kendine alan açtı ve ardından Guehi'nin ayaklarına bir pas attı; Guehi de bu fırsatı kaçırmadı.

City için iyi geçen gün, Doku'nun Moises Caicedo'yu geçip ceza sahasına girerek Sanchez'i geçip üçüncü golü atmasıyla daha da güzelleşti.

GOAL, Stamford Bridge'deki Man City oyuncularını değerlendiriyor...