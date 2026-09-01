Enzo Fernandez, Manchester City'nin yeni oyuncusu olacak. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, son dakikalarda eski dünya şampiyonu Arjantinli orta saha oyuncusunun Chelsea'den Enzo Maresca'nın takımına transferi için taraflar arasında anlaşma sağlandı. Manchester City teknik direktörü, Chelsea'deki deneyiminin ardından Enzo Fernandez'i yeniden kadrosunda görmek için yoğun çaba sarf etti.





Bugün sabah saatlerinde Manchester City ile Chelsea arasında Enzo Fernández için yürütülen yoğun görüşmelerin son aşaması gerçekleşti. Bunu Matteo Moretto, X üzerinden yazdı. Arjantinli orta saha oyuncusu transfere zaten onay vermiş ve uzun zaman önce Manchester City ile anlaşmaya varmıştı. Rakamlarla ilgili olarak ise 135 milyon eurodan söz ediliyor.