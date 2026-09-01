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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Manchester City-Chelsea anlaşması: Enzo Fernandez, Maresca'ya gidiyor

E. Fernandez
Transfers
M.City
Chelsea

Citizens ile Blues arasında Arjantinli orta saha oyuncusu için anlaşma sağlandı

Enzo Fernandez, Manchester City'nin yeni oyuncusu olacak. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, son dakikalarda eski dünya şampiyonu Arjantinli orta saha oyuncusunun Chelsea'den Enzo Maresca'nın takımına transferi için taraflar arasında anlaşma sağlandı. Manchester City teknik direktörü, Chelsea'deki deneyiminin ardından Enzo Fernandez'i yeniden kadrosunda görmek için yoğun çaba sarf etti.


Bugün sabah saatlerinde Manchester City ile Chelsea arasında Enzo Fernández için yürütülen yoğun görüşmelerin son aşaması gerçekleşti. Bunu Matteo Moretto, X üzerinden yazdı. Arjantinli orta saha oyuncusu transfere zaten onay vermiş ve uzun zaman önce Manchester City ile anlaşmaya varmıştı. Rakamlarla ilgili olarak ise 135 milyon eurodan söz ediliyor.

  • 2001 doğumlu Enzo Fernández, Ocak 2023'ten bu yana Chelsea forması giyiyor; bu süreçte 169 maça çıkıp 31 gol attı ve Kulüpler Dünya Kupası ile Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadı. Blues, onu Benfica'dan 121 milyon karşılığında kadrosuna kattı. Arjantin Milli Takımı'yla ise 2001 doğumlu oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nı kazandı ve 2026'da finali kaybetti.

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