Phillips, Bramall Lane’e döndükten sonra şu anda o seviyede mücadele ediyor. Geçen sezon Sheffield United’da zor bir dönem geçirdi; yalnızca üç maçta forma giyerken kırmızı kart ve diz sakatlığıyla da mücadele etti.

Chris Wilder, Manchester’da A takımın kapıları kendisine kapalı kalırken 30 yaşındaki oyuncuyu yaz aylarında Yorkshire’daki köklerine döndürdü. Leeds altyapısından yetişen Phillips için Manchester City’ye dönüş yolu kalmamış gibi görünüyordu.

2022’deki 42 milyon sterlinlik (56 milyon dolar) transferinin ardından başarısız bir transfer olarak görülmeye başlandı. İngiltere millî takımıyla EURO 2020’de parlayan yıldızı ise son dönemlerde iyice söndü.

Phillips’in Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyaları var, ancak Etihad’da Pep Guardiola’nın gözünden hızla düştü. Zorlu bir dönem geçiren oyuncunun Sheffield’a transferleriyle yeniden mutlu olması amaçlanıyor.