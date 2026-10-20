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Manchester City Championship'de! Unutulan 42 milyon sterlinlik eski İngiltere millî futbolcusu Sheffield United'daki kiralık döneminde “gülümsemesini” yeniden bulmaya çalışırken Kalvin Phillips bir şans daha yakalayabilir mi?
Philipps, Manchester City'de madalyalar kazandı ancak yeterince forma şansı bulamadı.
Phillips, Bramall Lane’e döndükten sonra şu anda o seviyede mücadele ediyor. Geçen sezon Sheffield United’da zor bir dönem geçirdi; yalnızca üç maçta forma giyerken kırmızı kart ve diz sakatlığıyla da mücadele etti.
Chris Wilder, Manchester’da A takımın kapıları kendisine kapalı kalırken 30 yaşındaki oyuncuyu yaz aylarında Yorkshire’daki köklerine döndürdü. Leeds altyapısından yetişen Phillips için Manchester City’ye dönüş yolu kalmamış gibi görünüyordu.
2022’deki 42 milyon sterlinlik (56 milyon dolar) transferinin ardından başarısız bir transfer olarak görülmeye başlandı. İngiltere millî takımıyla EURO 2020’de parlayan yıldızı ise son dönemlerde iyice söndü.
Phillips’in Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyaları var, ancak Etihad’da Pep Guardiola’nın gözünden hızla düştü. Zorlu bir dönem geçiren oyuncunun Sheffield’a transferleriyle yeniden mutlu olması amaçlanıyor.
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Sheffield United'daki kiralık dönem, orta saha oyuncusunun eski performansına kavuşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor
Futbolculuk döneminde Leeds ve Sheffield United formalarını giyen, FC 27 coins iş birliği kapsamında konuşan Kilgallon, Phillips’in kariyerini yeniden canlandırmaya yönelik son girişimi sorulduğunda GOAL’e şunları söyledi: “Leeds United’da çok seviliyordu. Manchester City’ye transfer olması onun için doğru bir karar mıydı?
“Belki kupalar kazanıp cebini doldurabilirdi ama oraya giderken o dönem kadrodaki diğer orta saha oyuncularına bakıp ‘Burada gerçekte ne kadar oynayabileceğim?’ diye düşünmesi gerekiyordu. Önünde [Kevin] De Bruyne, Rodri, [Bernardo] Silva vardı.
“Onun için yanlış transferdi. Evet, çok para kazanırsın, belki birkaç madalyan olur ama o sahada yer alamadı. Muhtemelen kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor, üstelik bir sürü para kazanırken!
“Mutsuz olduğu yüzünden okunuyor. Umarım Sheffield United’da Chris Wilder gibi biri onu yeniden oynatabilir. Wilder karakterli biri ve Kalvin Phillips’i Leeds United’da oynadığı dönemdeki seviyesine döndürmeyi muhtemelen bir tür deney ya da üstlenilecek bir görev olarak görüyor.
“Sheffield United da çok büyük bir kulüp. Her hafta 24-25 bin taraftarın önünde oynuyorsun. Umarım yeniden gülümser ve bir sezonda tekrar 25-30 maça çıkmaya başlar. Uzun zamandır bunu yapamadı.”
Manchester City'nin Premier League'den düşürülmesi gündeme geldi
City'de beklenmedik bir şans daha yakalayabilir. Manchester City ise 114 Finansal Fair Play (FFP) suçlamasıyla karşı karşıya. Enzo Maresca'nın takımını Premier Lig dışına düşürecek bir puan silme cezasının yolda olduğu öne sürüldü.
Bu gerçekleşirse Manchester'daki kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Phillips, bonservisinin bulunduğu takımda bir rol üstlenebilir mi? Bu soru yöneltildiğinde Kilgallon şöyle dedi: “Kim bilir? Geçen yıl Sheffield United'a gittiğinde haftada 120 bin sterlin kazandığını duymuştum. Ben de artık o rakama yaklaşamayacağını söylüyordum. Sen bana Man City ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığını söyledin. Ben de ‘Ne?’ dedim. İnanamadım.
“Man City meselesi tam bir felaket, değil mi? Tamamen kontrolden çıktı. Bu konuda çok farklı görüşler var. Ama bu, lig ve kulüpler için gerçekten iyi bir haber değil. Şimdi de tüm bu suçlamalarla birlikte sürekli yeni şeyler ortaya çıkıyor. Tam bir felaket.”
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İngiltere'nin eski yıldızı Phillips'i nasıl bir gelecek bekliyor?
Manchester City'de kadroda düşünülmemesinin ardından West Ham ve Ipswich'te de forma giyen Phillips, 2026-27 sezonunun başında Sheffield United'da düzenli olarak oynuyor.
Sheffield United'da kalabilir; Manchester'daki sözleşmesinin feshedilip serbest oyuncu hâline gelme ihtimali de var. Ancak şimdilik geleceğinin ne olacağına ilişkin sorular sorulmaya devam ediyor. Bu tartışma, 31 kez millî formayı giyen orta saha oyuncusunun hayal edebileceğinden çok daha uzun sürdü.
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