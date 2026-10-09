"Manchester City, Calciopoli dönemindeki Juventus gibi": İngiltere'de ısrar sürüyor, De Zerbi geçiştiriyor

Tottenham, Premier League'de son sırada yer alıyor, ancak Roberto De Zerbi'nin basın toplantısında Juventus ile ilgili bir soru da geldi: “2006'daki küme düşmenin ardından İtalya'da tepki ne olmuştu?”, denilerek Manchester City vakasına atıfta bulunuldu. Nitekim her basın toplantısında kulübe verilebilecek olası ceza hakkında en az bir soru oluyor; kulüp, 2009'dan 2018'e kadar 114 mali ihlalden suçlu bulunmuş ve üç yıldan uzun süren büyük bir davada yargılanmış durumda. İngiltere'de en sık yapılan karşılaştırmalardan biri Juventus ile ilgili; Calciopoli meselesi, durumun ciddiyetini anlatmak için birçok kez anılırken, artı değerler davası da gelecekte ne olabileceğini anlamak için bir ölçü olarak kullanılıyor.











