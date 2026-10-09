Tottenham, Premier League'de son sırada yer alıyor, ancak Roberto De Zerbi'nin basın toplantısında Juventus ile ilgili bir soru da geldi: “2006'daki küme düşmenin ardından İtalya'da tepki ne olmuştu?”, denilerek Manchester City vakasına atıfta bulunuldu. Nitekim her basın toplantısında kulübe verilebilecek olası ceza hakkında en az bir soru oluyor; kulüp, 2009'dan 2018'e kadar 114 mali ihlalden suçlu bulunmuş ve üç yıldan uzun süren büyük bir davada yargılanmış durumda. İngiltere'de en sık yapılan karşılaştırmalardan biri Juventus ile ilgili; Calciopoli meselesi, durumun ciddiyetini anlatmak için birçok kez anılırken, artı değerler davası da gelecekte ne olabileceğini anlamak için bir ölçü olarak kullanılıyor.
"Manchester City, Calciopoli dönemindeki Juventus gibi": İngiltere'de ısrar sürüyor, De Zerbi geçiştiriyor
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Manchester United karşısındaki maç öncesinde, Tottenham için kritik önem taşıyan, ligin son sırasında yer alan ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan takım hakkında, onun futbolculuk dönemine ilişkin Juventus sorusu da eksik olmadı: De Zerbi, 2006/2007 sezonunda Serie B'deNapoli forması giyerken, Calciopoli sonrası küme düşmenin hemen ardından Juventus'a karşı oynamıştı.
Juventus’a gönderme
İngiltere'de Manchester City vakası, Juventus ile bir kıyaslama yapılarak da inceleniyor; Calciopoli yılları ile yakın dönemdeki sermaye kazancı davası arasında. Gazeteci, Serie A'dan düşürülen o takıma karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu teknik adama sorduğunda, Citizens'a gönderme açıkça ortadaydı. "İtalya'daki tepkiyi hatırlayıp hatırlamadığınızı ve Serie B'deki diğer takımların, yükselme için bir kontenjanın onlardan alınmış olması nedeniyle kendilerini mağdur hissedip hissetmediğini merak ediyordum" denilerek De Zerbi'ye soruldu; bu da City'nin aynı akıbete uğrayarak olası küme düşürülmesine çok açık bir göndermeydi.
De Zerbi geçiştirdi
Ancak teknik direktör tuzağa düşmedi: "Ne demek istiyorsun, Manchester City'ye mi gitmek istiyorsun? Futbolcuyken aklım bir karış havadaydı, ne düşündüğümü hatırlamıyorum. Dikkat şimdi oyuncuların üzerinde, özellikle de şu anda ligin dibindeyken, takımım dışında başka sorunları düşünmeye vaktim yok". Kararı, konuyla ilgilenen komisyona bırakırken dürüstlük ve sorumluluk duygusu temennisinde bulundu; İngiltere'de artık bir klişe haline gelen Juventus kıyaslaması konusunda ise ağzını hiç açmadı.
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