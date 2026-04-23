Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025
Manchester City, bu yaz Pep Guardiola'nın yerine teknik direktör olarak geçmesi için Enzo Maresca ile 'olumlu görüşmeler' yürütüyor

E. Maresca
P. Guardiola
M.City
Premier Lig
Chelsea

Manchester City'nin, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın transferi konusunda "olumlu görüşmeler" yaptığı bildiriliyor. Pep Guardiola'nın mevcut sözleşmesinin son aylarına girerken geleceği hâlâ yoğun spekülasyonların konusu olduğundan, kulüp yönetimi, tanıdık bir ismin Etihad Stadyumu'na geri dönebileceği bir halefiyet planı oluşturmaya başladı.

  Belediye, Guardiola'nın halefini belirledi

    The Guardian'a göre, City, Guardiola sonrası döneme yönelik planlama sürecini resmen başlattı ve Maresca, takımın başına geçecek başlıca adaylar arasında öne çıktı. Guardiola'nın bu yaz kulüpten ayrılacağına dair spekülasyonların artmasıyla birlikte, City, İtalyan teknik direktörle "olumlu görüşmeler" gerçekleştirdi.

    Yönetim, Katalan teknik adamın 2027 yılına kadar sözleşmesini tamamlayacağını umut etse de, riske girmiyor. Etihad'daki yönetim, bir dönemi tanımlayan bir teknik direktörün ayrılmasının ardından diğer büyük kulüplerin yaşadığı istikrarsızlığı önlemek için kararlı ve çok önceden uzun vadeli bir halefiyet planı oluşturmayı tercih ediyor.


    Maresca bağlantısı

    Maresca, Manchester City yönetim kurulu tarafından yakından tanınan bir isimdir; kulübün 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde büyük beğeni toplayan Maresca, daha sonra birinci takımın teknik kadrosuna terfi etmiştir. Kulüp içindeki yükselişi, 2022-23 sezonunda tarihi üçlü kupayı kazandıkları dönemde Guardiola’nın yardımcılığını üstlenmesiyle doruk noktasına ulaşmıştır.


  Maresca'nın Chelsea'deki başarısı

    İlk baş antrenörlük görevinde 2024 yılında Leicester'ı Championship şampiyonluğuna taşıyan Maresca, Chelsea'de Mauricio Pochettino'nun yerine geçti ve burada kupa dolu bir ilk sezon geçirdi. İlk yılında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve hem Conference League hem de Kulüpler Dünya Kupası kupalarını kazandı, ancak ikinci sezonu Ocak ayında ani bir ayrılıkla sona erdi. Ayrılmasına rağmen Maresca, takım tarafından hala büyük saygı görüyor; hem Enzo Fernández hem de Marc Cucurella, eski teknik direktörlerinin yöntemlerini övdü.

    The Guardian, Maresca'nın Chelsea ile olan sözleşme yükümlülüklerinin, kulüpten ayrıldığında sözleşmesinin üç buçuk yılı kalmış olması ve kulübün bir yıl uzatma opsiyonuna sahip olması nedeniyle, City'nin Maresca'yı transfer etmesinin karmaşık bir süreç olabileceğini belirtiyor.


    Guardiola'nın belirsiz geleceği

    Bu görüşmelerin zamanlaması, Guardiola’nın kendi planlarına dair artan belirsizlikle aynı döneme denk geliyor. Eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, Manchester’da geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere toplam 18 kupa kazandı. Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, Guardiola'nın odak noktası hala net: Manchester City, sadece beş maç kala gol farkıyla Arsenal'in önünde Premier Lig tablosunda lider durumda ve bu hafta sonu Southampton ile FA Cup yarı final maçına çıkacak. Guardiola sık sık kulüpte mutlu olduğunu belirtse de, başka bir yerde, belki de uluslararası sahnede yeni bir meydan okuma arayışında olduğuna dair ipuçları da verdi.


