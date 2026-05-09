Geçen maçta Everton karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından toparlanmak isteyen City, maça hızlı bir başlangıç yapmayı hedefledi ve Doku, maçın ilk üç dakikasında Caoimhim Kelleher’i alçak bir kurtarış yapmaya zorladı. Haaland da fırsatlar yakaladı; önce kafası üstten dışarı çıktı, ardından Kelleher’e doğru kafayı vurdu ve son olarak da şutu Nathan Collins tarafından engellendi.

İlk yarıdaki performansından cesaret alan Brentford, ikinci yarıda kendi fırsatlarını yaratmaya başladı ve Gianluigi Donnarumma, Igor Thiago'nun şutunu kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ancak City pes etmedi ve Doku, sol kanattan içeri girip Kelleher'in kalesinin üst köşesine bir şut göndererek bir hafta içinde üçüncü muhteşem golünü attı.

Şampiyonluk yarışındaki takım daha sonra skoru garantilemek istedi ve kısa süre sonra oyuna giren Phil Foden'ın şutunu Kelleher kurtardı, ardından Brentford, Antoine Semenyo'nun ceza sahası içindeki ortasını uzaklaştıramayınca Haaland, yakın mesafeden topu topukla ağlara gönderdi.

Foden, Kelleher'in muhteşem kurtarışıyla bir kez daha gol fırsatını kaçırdı, ancak uzatma dakikalarında Marmoush, Haaland'ın pasını alarak üçlü kupa peşindeki takımın galibiyetini perçinledi.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...