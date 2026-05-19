Man City Bournemouth ratings
Manchester City - Bournemouth maçında oyuncuların puanları: Şampiyonluk yarışı sona erdi! Antoine Semenyo'nun eski takımı karşısında zorlanmasının ardından Pep Guardiola'nın kusursuz vedası suya düştü; bu beraberlik, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğunu kazandırdı

Erling Haaland'ın tüm çabalarına rağmen, Manchester City Salı günü Bournemouth'ta 1-1 berabere kalarak Premier Lig şampiyonluğunu Arsenal'e hediye etti. Konuk takım, Pazar günkü son hafta maçları öncesinde Arsenal ile arasındaki puan farkını sadece iki puana indirip, böylece Pep Guardiola'ya teknik direktörlük görevinden ayrılmadan önce yedinci kez kupa kaldırma şansı vermek umuduyla Vitality Stadyumu'na gelmişti.

Ancak konuk takım hiçbir zaman tam anlamıyla rahat görünmedi; belki de Katalan teknik adamın Etihad’daki 10 yıllık görevine son vereceği haberinin yarattığı medya çılgınlığı dikkatlerini dağıttı, ya da belki de Cumartesi günü Chelsea’yi mağlup ettikleri FA Cup finalindeki çabalarından dolayı yorgun düşmüşlerdi. Gerçek ne olursa olsun, ilk yarıda her zamanki ritimlerinden çok uzaktaydılar ve devre arasına altı dakika kala Eli Junior Kroupi’nin muhteşem golüyle geriye düştüler.

Guardiola, eski sahasına geri dönüşü kötü geçen Antoine Semenyo'yu, şaşırtıcı derecede sönük kalan Bernardo Silva'yı ve son derece hayal kırıklığı yaratan Mateo Kovacic'i oyundan alarak ikinci yarı başlarında durumu değiştirmeye çalıştı, ancak bu üçlünün yerine giren oyuncuların hiçbiri maça olumlu bir katkı sağlayamadı.

Aslında Bournemouth üç puanı almalıydı, ancak Andoni Iraola'nın Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan takımı, Haaland'ın kale önündeki karambolden sonra uzatmalarda attığı muhteşem gol öncesinde bir dizi altın değerinde fırsatı kaçırdı.

Elbette, futbol tarihinin en etkili ve başarılı teknik direktörlerinden birini kaybetmiş olan City için tüm bunlar çok az ve çok geç kalınmış adımlardı.

Aşağıda, GOAL, Vitality Stadyumu'nda yaşanan yıkıcı gecede sahaya çıkan tüm City oyuncularını değerlendiriyor...


    Kaleci ve Savunma

    Gigi Donnarumma (7/10):

    Kroupi'nin vuruşunda yerinde kalakaldı, ancak İtalyan kaleci birkaç önemli kurtarışla City'yi oyunda tuttu.

    Matheus Nunes (4/10):

    Bournemouth, City savunmasının zayıf halkası olarak bu geçici sağ bek oyuncusunu açıkça hedef aldı, bu yüzden ilk golün Nunes'in tarafından gelmesi sürpriz olmadı.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Özbekistanlı stoper, pozisyon alışı genellikle kötü olduğu için City'nin savunmasının hiçbir zaman sağlam görünmemesinin nedenlerinden biriydi.

    Marc Guehi (5/10):

    Çok fazla ikili mücadelede geride kalan eski Crystal Palace oyuncusu için iyi bir gece değildi.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Savunmada hiçbir zaman tamamen rahat görünmedi ve ayrıca Haaland'ın pasıyla ikinci yarının başında skoru eşitleme fırsatını kaçırdı.

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Hassas paslarıyla maçın başlarında oyunu domine edecek gibi görünüyordu ve City için birkaç iyi fırsat yarattı. Ayrıca Haaland'ın beraberlik golünden önce bir de direğe çarptı. Ancak Bournemouth'un hızlı kontratakları karşısında konuk takımın savunması defalarca açık verdi ve İspanyol oyuncu en iyi performansını sergileyemedi.

    Mateo Kovacic (3/10):

    Hırvat oyuncunun performansı son derece etkisizdi; savunmada çok az katkı sağlarken, hücumda hiçbir katkı yapamadı. İkinci yarının 10. dakikasında oyundan alınması şaşırtıcı değildi.

    Bernardo Silva (4/10):

    Normalde City için, özellikle önemli maçlarda çok önemli bir oyuncu olan Portekizli oyuncu, hiçbir zaman ritmini bulamadı ve 60. dakikadan önce oyundan alındı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    Harika bir kanat oyunuyla Doku için erken bir gol şansı yarattı, ancak güzel bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak, Wembley'deki kahramanlıkları muhtemelen onu yordu, çünkü devre arasından kısa bir süre sonra oyundan alındı.

    Erling Haaland (8/10):

    Semenyo'nun golü için harika bir pas verdi, ancak Ganalı oyuncunun koşusu zamanlaması biraz yanlış oldu. Norveçli oyuncunun diğer iyi pasları ise O'Reilly tarafından boşa harcandı. City için en büyük utanç, Haaland'a ilk gerçek gol fırsatını ancak uzatma dakikalarında vermiş olmalarıydı, çünkü o da kaçınılmaz olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

    Jeremy Doku (5/10):

    Güzel bir çalımla ceza sahası kenarında kendine alan açtı, ancak Petrovic'e zayıf bir şut attı. Bundan sonra topu çok gördü, ancak pek bir şey yapamadı ve City'nin şampiyonluk hayallerini canlı tutmak için en çok çaba gösteren oyuncu, maçın bitimine çeyrek saat kala haklı olarak oyundan alındı.


    Yedekler ve Teknik Direktör

    Rayan Cherki (5/10):

    Muhtemelen maça ilk 11'de başlamalıydı, ancak Fransız oyuncu, bunu yapmak için yarım saatten fazla süre verilmesine rağmen maçı çevirmeyi başaramadı.

    Phil Foden (5/10):

    Geçen hafta Palace karşısında eski parlak haline yakın bir performans sergiledi, ancak ikinci yarıda oyuna girmesine rağmen City'nin ihtiyaç duyduğu sihirli dokunuşu yapamadı.

    Savinho (5/10):

    Kanatta Semenyo'nun yerine oyuna girdi, ancak daha etkili olamadı.

    Omar Marmoush (N/A):

    Sadece son 15 dakikada Doku'nun yerine oyuna girdi.

    Pep Guardiola (4/10):

    Giden teknik direktör için berbat bir geceydi. Cherki yerine Kovacic'i ilk 11'de oynatma kararı hiç de iyi sonuç vermedi. Katalan teknik adam ikinci yarıda cesur oyuncu değişiklikleri yaptı ancak bu sefer yaptığı hiçbir şey işe yaramadı. Premier League şampiyonluğu için son hamlesi sönük bir şekilde sona erdi.

