Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusuyla olası dönüşü için temasa geçti, ancak Alman devi artan ilgiyi savuşturmak için yeni sözleşme görüşmeleri planlıyor
City, Etihad'ın geri dönüşüyle Nmecha'ya olan ilgisini yeniden canlandırdı
Almanya'daki Sky Sport'un haberlerine göre, Premier Lig şampiyonu, Nmecha'nın temsilcileriyle ilk teması kurarak Etihad Stadyumu'na geri dönme konusundaki ilgisini ölçmüştür. Nmecha, Wolfsburg ve ardından Dortmund'a transfer olmadan önce City'nin altyapısında yetiştiği için, oyuncu ile İngiliz devi arasındaki bağ hala güçlü. Orta saha oyuncusunun, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde henüz tamamlayamadığı işleri olduğunu düşündüğü Premier League'e geri dönme ihtimaline açık olduğu söyleniyor.
Guardiola eski öğrencisini yakından takip ediyor
Pep Guardiola, Nmecha'nın teknik profilini uzun süredir takdir ediyor ve Katalan teknik adam, oyuncunun gelişimini bu sezon boyunca yakından takip ediyor. City, kadrosunu güçlendirmek için her zaman yerli yetenekleri arayışında olduğundan, Alman yıldız cazip bir seçenek olarak görülüyor. Ancak İngiltere'den gelen ilgi, Westfalenstadion'un yönetim kademelerinde endişe yarattı, özellikle de kadronun diğer önemli isimlerinin önemli bir yaz dönemi öncesinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olması nedeniyle.
Bu durum, Dortmund'un en iyi yeteneklerinin toplu olarak ayrılmasını önlemek için hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünen eski Liverpool ve Bayern Münih orta saha oyuncusu Didi Hamann'dan sert bir uyarı aldı. Kulübün mevcut durumuna ilişkin konuşan Didi Hamann, kısa süre önce BVB'ye bir uyarıda bulundu: "Dortmund, oyuncuların batmakta olan gemiyi bir an önce terk etmeye çalıştıkları bir atmosferin oluşmamasına dikkat etmelidir." Bu görüş, Nico Schlotterbeck ve Nmecha dahil Dortmund'un yıldızlarının yurt dışından gelecek daha cazip tekliflere kapılabileceğine dair artan endişeyi yansıtıyor.
Dortmund savunma sözleşmesi için karşı teklif hazırlıyor
Manchester City'nin artan baskısına rağmen, Borussia Dortmund orta saha motorunu mücadele etmeden bırakmaya niyetli değil. Spor direktörü Sebastian Kehl önderliğindeki kulüp yetkilileri, Nmecha'nın yeni yönetim ekibiyle, onun geleceği hakkındaki vizyonlarını özetlemek üzere ön görüşmelere başladı bile. Kulüp, artan talip listesinin farkında ve teknik direktör Niko Kovac'ın taktiksel rehberliğinde vazgeçilmez hale gelen oyuncunun uzun vadeli bağlılığını sağlamaya kararlı.
Nmecha şu anda 2028 yılına kadar geçerli olan sözleşmesiyle yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanıyor, ancak Dortmund, takımdaki yükselen statüsünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı sunmaya hazır. BVB, şu anda 2028 yılına kadar süren sözleşmeyi erken uzatmak için maaş ayarlamaları yapmaya hazır. Alman devi, daha iyi şartlar sunarak, altı kez milli forma giyen oyuncuyu, Dünya Kupası kadrosuna girmenin en iyi yolunun Guardiola'nın rotasyon ağırlıklı sisteminde dakika mücadelesi vermekten ziyade Bundesliga'da garantili bir ilk onbir oyuncusu olarak kalmak olduğunu ikna etmeyi umuyor.
Orta saha motoru için verilen mücadele
Nmecha'nın Sky Blues ile olan geçmişi göz önüne alındığında, City ile olan bağlantısı Dortmund için özellikle tehlikeli. Gençliğinde City forması giymiş olan oyuncunun kulüple olan bağlantıları, transferin standart bir uluslararası transferden daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlayabilir. Kaynaklar, Nmecha'nın Dortmund'da mutlu olduğunu, ancak Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin cazibesinin önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Bu durum, Kehl ve BVB yönetim kurulunu, Manchester'dan resmi bir teklif gelmeden önce orta saha oyuncusunun hem finansal hem de sportif açıdan değer verildiğini hissetmesini sağlamak için fazla mesai yapmaya zorladı.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Nmecha üzerindeki çekişme transfer piyasasının en önemli hikayelerinden biri olacağa benziyor. Dortmund hassas bir denge kurma çabası içinde; yıldızlarına "gemi"nin batmaktan uzak olduğunu ikna ederken, aynı zamanda Premier League şampiyonlarının finansal gücüne direnmek zorundalar. City için bu transfer, yıllar önce onda gördükleri potansiyeli nihayet gerçekleştiren bir oyuncuyu kadrolarına katma şansı anlamına geliyor. Şu an için top Nmecha'nın sahasında, çünkü oyuncu Almanya'da kazançlı bir sözleşme uzatması ile Etihad'a dönüşün parlak ışıkları arasında tereddüt ediyor.
