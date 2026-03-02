Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusuyla olası dönüşü için temasa geçti, ancak Alman devi artan ilgiyi savuşturmak için yeni sözleşme görüşmeleri planlıyor

Pep Guardiola, Nmecha'nın teknik profilini uzun süredir takdir ediyor ve Katalan teknik adam, oyuncunun gelişimini bu sezon boyunca yakından takip ediyor. City, kadrosunu güçlendirmek için her zaman yerli yetenekleri arayışında olduğundan, Alman yıldız cazip bir seçenek olarak görülüyor. Ancak İngiltere'den gelen ilgi, Westfalenstadion'un yönetim kademelerinde endişe yarattı, özellikle de kadronun diğer önemli isimlerinin önemli bir yaz dönemi öncesinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olması nedeniyle.

Bu durum, Dortmund'un en iyi yeteneklerinin toplu olarak ayrılmasını önlemek için hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünen eski Liverpool ve Bayern Münih orta saha oyuncusu Didi Hamann'dan sert bir uyarı aldı. Kulübün mevcut durumuna ilişkin konuşan Didi Hamann, kısa süre önce BVB'ye bir uyarıda bulundu: "Dortmund, oyuncuların batmakta olan gemiyi bir an önce terk etmeye çalıştıkları bir atmosferin oluşmamasına dikkat etmelidir." Bu görüş, Nico Schlotterbeck ve Nmecha dahil Dortmund'un yıldızlarının yurt dışından gelecek daha cazip tekliflere kapılabileceğine dair artan endişeyi yansıtıyor.