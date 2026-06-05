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Manchester City başkanı, Premier Lig'e karşı üç yıldır süren hukuki mücadelenin devam ettiği bu dönemde, 115 suçlamayla ilgili "her şeyi" anlatacağına söz verdi
Başkan, hukuki sürecin sonucunu bekliyor
Manchester City, Şubat 2023’te finansal kuralları 115 kez ihlal ettiği iddiasıyla suçlandıktan sonra, Premier Lig ile arasındaki hukuki mücadelenin sonucunu hâlâ bekliyor. Davayla ilgili bağımsız duruşma Aralık 2024’te sona erdi, ancak henüz bir karar açıklanmadı.
Devam eden belirsizlik, İngiliz futbolunun en büyük hikayelerinden birinin çözümsüz kalmasına neden oldu. City'nin başarıları sürse de, iddialar önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kulüp nihayetinde suçlu bulunursa, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Ancak City, suçlamaları sürekli olarak reddediyor ve iddialara itiraz etmeye devam ediyor.
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El-Mübarek, kararın ardından davayı ele alacağına söz verdi
Sezon sonu röportajında konuşan Al-Mubarak, hukuki süreç devam ederken bu konuyu ele alırken neden temkinli davrandığını açıkladı.
Al-Mubarak gazetecilere, "Her zamanki gibi tutarlı olacağım: bir karar verilene kadar fazla bir şey söyleyemem," dedi. "Karar verildiğinde, inanın bana, son üç yıldır söylemek istediğim her şeyi söyleyeceğim."
Belirsizlik ortamında kulüp kararlılığını koruyor
Bu dava, City tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin üzerinde bir gölge olarak durmaya devam ediyor. Olası sonuçlar ciddi boyutlara ulaşabilir olsa da, kulüp yönetimi tutumundan emin ve defalarca masumiyetini savunmuştur. Al-Mubarak, kulüp sahiplerinin uzun vadeli projeye tam olarak bağlı kaldıklarını vurguladı.
"Satma niyetimiz yok," dedi. "Bunu büyütmeye devam etme niyetimiz var, çünkü buradaki görüş, bunun sadece büyüyeceği ve sahip olunması gereken güzel bir iş olduğu yönünde.
Bu futbol ve eğlence. Ve içinde bulunduğumuz dünyada, dünya değişirken ve insanların ilgisi farklı şeylere yönelirken, spor kalıcıdır. Spor içinde ise futbol zirvedir. Manchester City ve bu grup, futbol dünyasında zirvedir. Ve bu tür mücevherleri satmazsınız."
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Nihai karar bekleniyor
Şu anda tüm dikkatler davanın sonucuna odaklanmış durumda. Karar açıklanana kadar City’nin yargılama süreciyle ilgili kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması pek olası görünmüyor. Karar açıklandıktan sonra ise Al-Mubarak, konuyu ayrıntılı olarak ele almayı planladığını açıkça belirtmiştir. İddiaların boyutu ve önemi göz önüne alındığında, bu karar sadece City taraftarları için değil, tüm Premier Lig için de büyük önem taşıyacaktır.