Manchester City başkanı, Premier Lig'e karşı üç yıldır süren hukuki mücadelenin devam ettiği bu dönemde, 115 suçlamayla ilgili "her şeyi" anlatacağına söz verdi

Manchester City, Şubat 2023’te finansal kuralları 115 kez ihlal ettiği iddiasıyla suçlandıktan sonra, Premier Lig ile arasındaki hukuki mücadelenin sonucunu hâlâ bekliyor. Davayla ilgili bağımsız duruşma Aralık 2024’te sona erdi, ancak henüz bir karar açıklanmadı.

Devam eden belirsizlik, İngiliz futbolunun en büyük hikayelerinden birinin çözümsüz kalmasına neden oldu. City'nin başarıları sürse de, iddialar önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kulüp nihayetinde suçlu bulunursa, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Ancak City, suçlamaları sürekli olarak reddediyor ve iddialara itiraz etmeye devam ediyor.