Haaland Cherki Donnarumma Man City GFXGetty/GOAL
Manchester City - Arsenal maçında oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland intikamını aldı! Yıldız forvet, Premier Lig şampiyonluk yarışını altüst ederken, Rayan Cherki göz kamaştırdı; Gigi Donnarumma'nın hatası ise cezasız kaldı

Erling Haaland, Pazar günü Şubat ayından bu yana Premier Lig'de ilk kez gol attı ve bu gol, Manchester City'ye Arsenal karşısında 2-1'lik galibiyet kazandırarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladığı için beklemeye değdi. Rayan Cherki'nin muhteşem bir driplingi, Manchester'daki bu hayati karşılaşmada City'ye üstünlüğü sağladı, ancak Gianluigi Donnarumma'nın berbat bir dokunuşu Kai Havertz'e beraberlik golünü kazandırdı.

Ancak Haaland ikinci yarıda sahneye çıkarak City'ye galibiyeti getirdi; bu sonuçla takım, Çarşamba günü Burnley'i yenmesi halinde gol farkıyla ligin zirvesine yükselecek.

City maça yıldırım hızıyla başladı ve ilk beş dakika içinde iki gol atabilirdi. Haaland, kısa bir kale vuruşunun ardından David Raya'yı sıkıştırdı ve neredeyse golü bulacaktı. Saniyeler sonra Haaland'ın şutu bloklandı ve Cherki'nin kaleye şut atmasına yol açtı. Top Gabriel Magalhaes'in omzundan sekti, direğe çarptı ve çizgiyi geçti ama bir şekilde gol olarak sayılmadı.

Cherki, sezonun en güzel gollerinden birini tek başına yaratarak skoru açtı; üç savunma oyuncusunu slalom yaparak geçtikten sonra topu uzak köşeye gönderdi. Ancak 60 saniye geçmeden, onun bu dahice hareketi Donnarumma'nın çılgın bir anı yüzünden boşa çıktı; Donnarumma kendi sahasında topu kötü kontrol etti ve çaresizce attığı şut Havertz'in vücuduna çarparak ağlara gitti.

Donnarumma, ikinci yarıda nefes kesen bir anda Havertz'in yakın mesafeden şutunu kurtararak hatasını bir nebze telafi etti; ancak hemen ardından Eberechi Eze'nin şutu direğin iç kısmına çarptı. Haaland da ikinci yarının başında direğe çarpmıştı, ancak ikinci şansında hata yapmadı.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Dikkatsiz bir dokunuşuyla City'nin beraberlik golünü yedi, ancak bunu telafi etmek için iki önemli müdahale yaptı; Havertz'i engellemek için vücudunu geniş tuttu ve ardından O'Reilly'ye hızlı bir pas atarak Haaland'ın golüne yol açan atağı başlattı.

    Matheus Nunes (6/10):

    Saldırılara ivme kazandırmakla kendi tarafındaki tehdidi ortadan kaldırmak arasında doğru dengeyi kurdu. İlk golde Cherki'yi serbest bıraktı, Donnarumma'ya yaptığı taç atışı ise kalecinin hatasına yol açtı, ancak her iki sonuç da onun suçu değildi.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Birkaç kez Havertz'i durdurmak için riskli bir oyun sergiledi ve potansiyel bir kırmızı karttan kurtuldu. Gabriel'in direğe çarptığı şutun ardından Alman oyuncunun şutunu zamanında engelledi.

    Marc Guehi (6/10):

    Agresif müdahalelerle ve pasları keserek Arsenal'in kontra ataklarını engelledi. Rice'ı geri çekerek sarı kart gördü ve kafasını Raya'ya doğru yönlendirdi.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Topla ayaklarında göz alıcı hareketler yaptı ve fiziksel gücünü en iyi şekilde kullanarak Arsenal'in duran toplarından gelen tehdidi savuşturdu.

    Orta saha

    Rodri (6/10):

    City'nin top hakimiyetini sağlamasına yardımcı oldu ancak biraz paslanmış görünüyordu ve bir kez kendi yarı sahasında topu kaybetti. Maçın sonlarında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Bernardo Silva (7/10):

    City formasıyla üst düzey bir rakibe karşı oynadığı son maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük çaba gösterdi. Veda etmek için çok uygun bir yoldu.

    Rayan Cherki (9/10):

    Maçı açan, dahice bir hareketle o olmalıydı. Semenyo'yu gol yoluna sokan bir başka muhteşem hareket daha yaptı, ancak takım arkadaşının dokunuşu onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    City'nin hücumunun zayıf halkası. Hincapie maç boyunca onu kontrol altında tuttu; Semenyo'nun top kontrolü ve son vuruşları çoğu zaman yetersiz kaldı.

    Erling Haaland (7/10):

    Raya'yı durdurduğu andan itibaren oyunun tam ortasındaydı ve direğe çarptıktan sonra, azmi paha biçilmez bir galibiyet golüyle ödüllendirildi.

    Jeremy Doku (8/10):

    Mosquera'ya sürekli sorun çıkardı ve tüm gücüyle pres yaptı. Galibiyet golünde büyük rol oynadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Phil Foden (Yok):

    85. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi.

    Savinho (Yok):

    88. dakikada oyuna girdi.

    Nico Gonzalez (Yok):

    Maçın sonlarında Rodri'nin yerine oyuna girdi.

    Nathan Ake (Yok):

    Zamanı bitirmek için oyuna girdi ve çok önemli bir kafa vuruşu yaptı.

    Pep Guardiola (8/10):

    Eski öğrencisini taktiksel olarak alt ederek, on yıl içinde yedinci şampiyonluğunu getirebilecek tarihi bir galibiyet elde etti.

