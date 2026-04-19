Manchester City - Arsenal maçında oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland intikamını aldı! Yıldız forvet, Premier Lig şampiyonluk yarışını altüst ederken, Rayan Cherki göz kamaştırdı; Gigi Donnarumma'nın hatası ise cezasız kaldı

Ancak Haaland ikinci yarıda sahneye çıkarak City'ye galibiyeti getirdi; bu sonuçla takım, Çarşamba günü Burnley'i yenmesi halinde gol farkıyla ligin zirvesine yükselecek.

City maça yıldırım hızıyla başladı ve ilk beş dakika içinde iki gol atabilirdi. Haaland, kısa bir kale vuruşunun ardından David Raya'yı sıkıştırdı ve neredeyse golü bulacaktı. Saniyeler sonra Haaland'ın şutu bloklandı ve Cherki'nin kaleye şut atmasına yol açtı. Top Gabriel Magalhaes'in omzundan sekti, direğe çarptı ve çizgiyi geçti ama bir şekilde gol olarak sayılmadı.

Cherki, sezonun en güzel gollerinden birini tek başına yaratarak skoru açtı; üç savunma oyuncusunu slalom yaparak geçtikten sonra topu uzak köşeye gönderdi. Ancak 60 saniye geçmeden, onun bu dahice hareketi Donnarumma'nın çılgın bir anı yüzünden boşa çıktı; Donnarumma kendi sahasında topu kötü kontrol etti ve çaresizce attığı şut Havertz'in vücuduna çarparak ağlara gitti.

Donnarumma, ikinci yarıda nefes kesen bir anda Havertz'in yakın mesafeden şutunu kurtararak hatasını bir nebze telafi etti; ancak hemen ardından Eberechi Eze'nin şutu direğin iç kısmına çarptı. Haaland da ikinci yarının başında direğe çarpmıştı, ancak ikinci şansında hata yapmadı.

