Manchester City - Arsenal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Nico O'Reilly'nin finali! Yerli oyuncu, attığı iki golle Carabao Kupası zaferini getirdi

Nico O'Reilly, Carabao Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 mağlup eden takımına ilham veren, dört dakika içinde attığı muhteşem iki golle adını Manchester City tarihine yazdırdı. Manchester'da doğan ve City'nin altyapısında yetişen O'Reilly, Wembley'de oynanan çekişmeli karşılaşmanın 60. dakikasında Kepa Arrizabalaga'nın hatalı müdahalesini değerlendirerek Pep Guardiola'nın takımına üstünlük sağladı.

O'Reilly, dört dakika sonra bir başka kafa vuruşuyla tekrar golü buldu ve City'nin dokuzuncu Lig Kupası zaferini ve Guardiola yönetimindeki beşinci başarısını kesinleştirdi.

İlk yarı, her iki tarafın da sadece topu rakip sahaya atmak istediği, zaman zaman üst düzey bir uluslararası ragbi maçını andıran bir yıpratma savaşıydı. James Trafford, Kai Havertz ve Bukayo Saka'yı (iki kez) durdurmak için üçlü kurtarış yaparak en önemli rolü oynadı. Arsenal, pek bir şey yaratamadan çoğunlukla konuşan taraf olurken, City'nin tek kayda değer denemesi Haaland'ın üst direğin üzerinden attığı kafa vuruşuydu.

İkinci yarıda rüzgar tersine döndü ve City oyunun kontrolünü ele geçirdi. Jeremy Doku, Ben White'a karşı üstünlük kurmaya başladı ve Kepa'yı kalesinden çıkardı, bu da talihsiz İspanyol kaleciye bir serbest vuruş ve sarı kart kazandırdı. City'nin özgüveni artıyordu ve Kepa'nın zayıf ellerinden faydalanarak öne geçmeleri sürpriz olmadı; O'Reilly bu durumdan tam olarak yararlandı ve eğilip boş kaleye kafayla gol atmak için gerçek bir kararlılık gösterdi.

City'nin morali yükselmişti ve rakibin boğazına sarıldı. Çok geçmeden iki bek oyuncusu aracılığıyla bir gol daha attılar. Nunes'in ortasında, markajdan kurtulan O'Reilly tekrar golü buldu ve City'nin sezonun ilk kupasını kazanmasını sağladı. City, bu golün şampiyonluk yarışında Arsenal'in özgüvenine darbe vuracağını umuyor.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Kaleci ve Savunma

    James Trafford (8/10):

    Olağanüstü üçlü kurtarışıyla maçın gidişatını belirledi ve ardından Riccardo Calafiori'yi durdurdu. Kepa'nın çırpınışlarının tam tersine, genel olarak sağlam bir performans sergiledi.

    Matheus Nunes (8/10):

    İlk yarıda Havertz'e yaptığı müdahale dışında pek göze çarpmadı, ancak ikinci yarıda olağanüstü bir performans sergiledi. Savunmayı parçalayan bir pasla Haaland'ı serbest bıraktı ve ardından O'Reilly'nin ikinci golü için muhteşem bir orta yaptı.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    City ile ilk finalinde bu zorlu mücadeleden keyif aldı. Havertz'i durdurmak için yaptığı heyecan verici koşuyla geri dönüş hızını sergiledi. Viktor Gyokeres'e yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

    Nathan Ake (6/10):

    Sakatlanan Ruben Dias'ın yerine oyuna girdi ve görevini başarıyla yerine getirdi. En iyi anı, ilk başta yakalanmasına rağmen Gyokeres'e yaptığı zıplayarak müdahaleydi.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Sol bekte oynatılmasına rağmen acımasız bir hücum performansı sergiledi. İlk yarıda Arsenal'i durdurmaya yardımcı oldu, ardından maçı kazandıran golü atarak bir forvet gibi oynadı.

  • Orta saha

    Bernardo Silva (7/10):

    İkinci yarıda maçı tamamen ele geçirdi. Ceza sahası çevresindeki sabırlı oyunu, Doku'nun parlak bir hareket yapmasını sağladı ve Kepa'nın hatasına yol açan ortayı Cherki'ye yapan da oydu.

    Rodri (7/10):

    Bernardo ile birlikte çalışarak maçı, özellikle de ikinci yarıyı kontrol altına aldı.

    Rayan Cherki (8/10):

    Arsenal'in savunmasını aşmak için hayati önem taşıyan kıvılcımı sağladı. Ortası, biraz yetenekli herhangi bir kaleci tarafından yakalanabilirdi, ancak onu bir şeyler başarabilecek bir aday yapan şey, cesaretiydi.

  • Saldırı

    Antoine Semenyo (7/10):

    Sağ kanattan yaptığı ısrarlı koşularla ilk yarıda City'nin en büyük tehdidi oldu ve enerjisiyle Arsenal'i yıpratmaya yardımcı oldu; her iki gol de onun sağ kanadından geldi.

    Erling Haaland (6/10):

    Wembley'deki yedinci maçında yine gol atamadı, ancak William Saliba tarafından son anda topu kaptırdığı heyecan verici koşusu, Arsenal'i dize getirmeye yardımcı oldu.

    Jeremy Doku (8/10):

    Sinir bozucu bir ilk yarıdan sonra, Ben White'ı perişan eden muhteşem bir ikinci yarı sergiledi.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Phil Foden (Yok):

    90. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi.

    Pep Guardiola (8/10):

    Taktiklerini kusursuz bir şekilde uygulayarak zorlu bir haftayı atlattı ve City ile beşinci Lig Kupası şampiyonluğunu kazandı.

