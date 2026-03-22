Manchester City - Arsenal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Nico O'Reilly'nin finali! Yerli oyuncu, attığı iki golle Carabao Kupası zaferini getirdi

O'Reilly, dört dakika sonra bir başka kafa vuruşuyla tekrar golü buldu ve City'nin dokuzuncu Lig Kupası zaferini ve Guardiola yönetimindeki beşinci başarısını kesinleştirdi.

İlk yarı, her iki tarafın da sadece topu rakip sahaya atmak istediği, zaman zaman üst düzey bir uluslararası ragbi maçını andıran bir yıpratma savaşıydı. James Trafford, Kai Havertz ve Bukayo Saka'yı (iki kez) durdurmak için üçlü kurtarış yaparak en önemli rolü oynadı. Arsenal, pek bir şey yaratamadan çoğunlukla konuşan taraf olurken, City'nin tek kayda değer denemesi Haaland'ın üst direğin üzerinden attığı kafa vuruşuydu.

İkinci yarıda rüzgar tersine döndü ve City oyunun kontrolünü ele geçirdi. Jeremy Doku, Ben White'a karşı üstünlük kurmaya başladı ve Kepa'yı kalesinden çıkardı, bu da talihsiz İspanyol kaleciye bir serbest vuruş ve sarı kart kazandırdı. City'nin özgüveni artıyordu ve Kepa'nın zayıf ellerinden faydalanarak öne geçmeleri sürpriz olmadı; O'Reilly bu durumdan tam olarak yararlandı ve eğilip boş kaleye kafayla gol atmak için gerçek bir kararlılık gösterdi.

City'nin morali yükselmişti ve rakibin boğazına sarıldı. Çok geçmeden iki bek oyuncusu aracılığıyla bir gol daha attılar. Nunes'in ortasında, markajdan kurtulan O'Reilly tekrar golü buldu ve City'nin sezonun ilk kupasını kazanmasını sağladı. City, bu golün şampiyonluk yarışında Arsenal'in özgüvenine darbe vuracağını umuyor.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...