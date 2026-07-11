Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, Arsenal’in transferini baltaladıktan sonra Leicester’dan 17 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı
Kulüp, genç yeteneği kadrosuna kattı
Etihad kulübü, Monga’nın 17. yaş gününü kutladığı hafta içinde, toplam 10 milyon sterlin değerindeki anlaşmayı resmen sonuçlandırdı. Transfer piyasasındaki bu agresif hamle, yaz boyunca ciddi görüşmeler yürüten kuzey Londra’daki rakibi Arsenal’in özenle hazırlanmış planlarını da bir anda suya düşürdü. Yetenekli genç oyuncu, genç takım kadrosuna alınmak yerine doğrudan A takım kadrosuna dahil edilecek.
- Getty
Monga, hayallerindeki transferi memnuniyetle karşıladı
Transferi resmileştirdikten sonra konuşan Monga, son on yılda İngiltere’nin en başarılı kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci gizleyemedi. Kanat oyuncusu ayrıca, en iyi genç yetenekleri başarıyla yetiştiren kanıtlanmış bir gelişim yolunun varlığının, City’nin teklifini kabul etme kararının ardındaki başlıca nedenlerden biri olduğunu vurguladı.
Monga, ilk röportajında heyecanını şöyle dile getirdi: “Manchester City’nin benimle ilgilendiğini öğrendiğimde, bunun benim için doğru seçim olduğunu anında anladım. Her genç futbolcu için bu muhteşem kulübün bir parçası olmak, bir hayalin gerçekleşmesidir.
"Bu kulüp, son 10 yıldır İngiltere’nin en iyi kulübü olmuştur. Ayrıca Phil Foden ve Nico O’Reilly gibi Akademi’den yetişen oyunculara fırsatlar sunmuştur; bu da gelişim yolunun mevcut olduğunu göstermektedir. Burada olmak bir ayrıcalık ve bu takıma katıldığım için çok mutluyum."
Viana, heyecan verici yeteneği övüyor
City’nin Monga’yı uzun süredir takip ettiği biliniyordu, ancak yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın göreve gelmesi, bu teknik adamın daha önce The Foxes’ta görev yaptığı dönemde bu oyuncuyla çalışmış olması nedeniyle belirleyici bir rol oynadı.
Monga, Nisan 2025'te henüz 15 yaşındayken ilk kez sahaya çıkarak, turnuva tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncularından biri olarak etkileyici bir rekora imza attı. City'nin futbol direktörü Hugo Viana, kulübün gelecekte bu oyuncunun muazzam potansiyelini geliştirmeye yönelik mutlak kararlılığını vurguladı.
Viana, yeni transferine sıcak bir karşılama yaptı: "Jeremy, genç kariyerinde şimdiden büyük adımlar atmış heyecan verici bir oyuncu. Kulüp olarak onu zaten yakından takip ediyorduk ve Leicester'da geçirdiği süre boyunca yeteneğini bizzat gözlemledik.
"17 yaşında olan bu oyuncunun gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz ve bunun kariyerinde atılması gereken doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yolculuğunun her adımında ona destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Asya turu fırsatı kapıyı çalıyor
Monga’nın, bu ayın sonlarında City’nin A takım kadrosuyla birlikte Asya’da düzenlenecek sezon öncesi turuna katılmak üzere hemen uçması planlanıyor. Inter, K-League All Stars ve Atlético Madrid ile oynanacak bir dizi hazırlık maçı, oyuncunun teknik ekibin dikkatini çekmesi için ideal bir başlangıç fırsatı sunacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun