Manchester City, Arsenal’in transferini baltaladıktan sonra Leicester’dan 17 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

Transferi resmileştirdikten sonra konuşan Monga, son on yılda İngiltere’nin en başarılı kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci gizleyemedi. Kanat oyuncusu ayrıca, en iyi genç yetenekleri başarıyla yetiştiren kanıtlanmış bir gelişim yolunun varlığının, City’nin teklifini kabul etme kararının ardındaki başlıca nedenlerden biri olduğunu vurguladı.

Monga, ilk röportajında heyecanını şöyle dile getirdi: “Manchester City’nin benimle ilgilendiğini öğrendiğimde, bunun benim için doğru seçim olduğunu anında anladım. Her genç futbolcu için bu muhteşem kulübün bir parçası olmak, bir hayalin gerçekleşmesidir.

"Bu kulüp, son 10 yıldır İngiltere’nin en iyi kulübü olmuştur. Ayrıca Phil Foden ve Nico O’Reilly gibi Akademi’den yetişen oyunculara fırsatlar sunmuştur; bu da gelişim yolunun mevcut olduğunu göstermektedir. Burada olmak bir ayrıcalık ve bu takıma katıldığım için çok mutluyum."