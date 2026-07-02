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Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Manchester City, Arsenal’in Jeremy Monga’ya yönelik transfer girişimini engelledi; Enzo Maresca ise Leicester’ın genç yeteneğiyle yeniden bir araya gelmek için bastırıyor

Transfers
J. Monga
M.City
E. Maresca
Arsenal
Leicester City
Premier Lig

Arsenal'in Leicester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Monga'yı transfer etme çabaları ciddi bir engelle karşılaştı. Manchester City'nin, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın King Power Stadyumu'nda görev yaptığı dönemde ilk kez birlikte çalıştığı 16 yaşındaki yıldızla yeniden bir araya gelmek istemesi nedeniyle, bu transferi engellemek için güçlü bir hamle yaptığı bildiriliyor.

  • City, Monga için yarışa katıldı

    Manchester City, Leicester City’nin genç yıldızı Monga’yı kadrosuna katmak için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktı ve bu durum, Arsenal’in bu oyuncuya yönelik uzun süredir devam eden ilgisini boşa çıkarabilir. Her ne kadar Arsenal, görüşmelerde en ileride olan taraf olsa da, City şu anda 16 yaşındaki bu yetenekli oyuncuyu rakibinin burnunun dibinden kapmaya çalışıyor.



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    Yarıştaki Maresca faktörü

    City’nin ani hamlesinin arkasındaki itici güç, teknik direktör Maresca’nın etkisidir. İtalyan teknik direktör, 2023-24 sezonunda Leicester City’de görev yaptığı dönemde Monga ile birlikte çalışmış olması nedeniyle bu yeniden bir araya gelme sürecini bizzat desteklemektedir. Bu fırsat penceresi, Maresca ve City yönetiminin, yüksek potansiyelli kanat oyuncusu için Arsenal’e karşı geçerli bir alternatif olarak kendilerini konumlandırmalarını sağlamıştır.

  • Leicester’da rekor kıran başarılar

    Monga, Nisan 2025’te Newcastle karşısında sadece 15 yaş 271 gün gibi genç bir yaşta Premier Lig’deki ilk maçına çıktı ve bu performansıyla Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oldu; bu listede sadece Arsenal’den Max Dowman ve Ethan Nwaneri’nin gerisinde kaldı. O sezonun sonunda Leicester’ın üst ligden küme düşmesi üzerine, yedek olarak yedi maça daha çıktı.

    Monga, sadece birkaç ay sonra adını bir rekora daha yazdırdı. Ağustos 2025’te, 16 yaş 37 günken Preston North End’e karşı 2-1 yenildikleri maçta gol atarak Championship tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu golle, 2019 yılında 16 yaş 63 günken Birmingham City formasıyla gol atan Jude Bellingham’ın elinde bulunan rekoru kırdı.

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    Şimdi ne olacak?

    Leicester, tarihsel olarak akademisinden yetişen yetenekleri kulüpte tutma konusunda güçlü bir sicile sahipti; ancak son yıllarda durum farklı bir hal aldı; Tyrese Noubissie ve Trey Nyoni gibi gelecek vaat eden genç oyuncular sırasıyla Manchester City ve Liverpool’a transfer oldu.

    Kulübün tartışmasız en parlak genç yeteneği olan Monga’yı kaybetmek, Leicester için bir başka önemli darbe anlamına gelecektir. Bu durum, arka arkaya iki kez küme düşmenin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Leicester için, transfer yarışını kazanan kulüple yapılacak ücret görüşmelerini daha da kritik hale getirmektedir.