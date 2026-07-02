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Manchester City, Arsenal’in Jeremy Monga’ya yönelik transfer girişimini engelledi; Enzo Maresca ise Leicester’ın genç yeteneğiyle yeniden bir araya gelmek için bastırıyor
City, Monga için yarışa katıldı
Manchester City, Leicester City’nin genç yıldızı Monga’yı kadrosuna katmak için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktı ve bu durum, Arsenal’in bu oyuncuya yönelik uzun süredir devam eden ilgisini boşa çıkarabilir. Her ne kadar Arsenal, görüşmelerde en ileride olan taraf olsa da, City şu anda 16 yaşındaki bu yetenekli oyuncuyu rakibinin burnunun dibinden kapmaya çalışıyor.
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Yarıştaki Maresca faktörü
City’nin ani hamlesinin arkasındaki itici güç, teknik direktör Maresca’nın etkisidir. İtalyan teknik direktör, 2023-24 sezonunda Leicester City’de görev yaptığı dönemde Monga ile birlikte çalışmış olması nedeniyle bu yeniden bir araya gelme sürecini bizzat desteklemektedir. Bu fırsat penceresi, Maresca ve City yönetiminin, yüksek potansiyelli kanat oyuncusu için Arsenal’e karşı geçerli bir alternatif olarak kendilerini konumlandırmalarını sağlamıştır.
Leicester’da rekor kıran başarılar
Monga, Nisan 2025’te Newcastle karşısında sadece 15 yaş 271 gün gibi genç bir yaşta Premier Lig’deki ilk maçına çıktı ve bu performansıyla Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oldu; bu listede sadece Arsenal’den Max Dowman ve Ethan Nwaneri’nin gerisinde kaldı. O sezonun sonunda Leicester’ın üst ligden küme düşmesi üzerine, yedek olarak yedi maça daha çıktı.
Monga, sadece birkaç ay sonra adını bir rekora daha yazdırdı. Ağustos 2025’te, 16 yaş 37 günken Preston North End’e karşı 2-1 yenildikleri maçta gol atarak Championship tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu golle, 2019 yılında 16 yaş 63 günken Birmingham City formasıyla gol atan Jude Bellingham’ın elinde bulunan rekoru kırdı.
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Şimdi ne olacak?
Leicester, tarihsel olarak akademisinden yetişen yetenekleri kulüpte tutma konusunda güçlü bir sicile sahipti; ancak son yıllarda durum farklı bir hal aldı; Tyrese Noubissie ve Trey Nyoni gibi gelecek vaat eden genç oyuncular sırasıyla Manchester City ve Liverpool’a transfer oldu.
Kulübün tartışmasız en parlak genç yeteneği olan Monga’yı kaybetmek, Leicester için bir başka önemli darbe anlamına gelecektir. Bu durum, arka arkaya iki kez küme düşmenin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Leicester için, transfer yarışını kazanan kulüple yapılacak ücret görüşmelerini daha da kritik hale getirmektedir.