Manchester City, Arsenal’in Jeremy Monga’ya yönelik transfer girişimini engelledi; Enzo Maresca ise Leicester’ın genç yeteneğiyle yeniden bir araya gelmek için bastırıyor

Monga, Nisan 2025’te Newcastle karşısında sadece 15 yaş 271 gün gibi genç bir yaşta Premier Lig’deki ilk maçına çıktı ve bu performansıyla Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oldu; bu listede sadece Arsenal’den Max Dowman ve Ethan Nwaneri’nin gerisinde kaldı. O sezonun sonunda Leicester’ın üst ligden küme düşmesi üzerine, yedek olarak yedi maça daha çıktı.

Monga, sadece birkaç ay sonra adını bir rekora daha yazdırdı. Ağustos 2025’te, 16 yaş 37 günken Preston North End’e karşı 2-1 yenildikleri maçta gol atarak Championship tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu golle, 2019 yılında 16 yaş 63 günken Birmingham City formasıyla gol atan Jude Bellingham’ın elinde bulunan rekoru kırdı.