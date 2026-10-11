Bu karşılaşma, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk bir dönemde finansal kuralları ihlal etmekten suçlu bulmasından bu yana takımın sahaya çıktığı ilk maç olacak. Kulüp, suçlamaları şiddetle reddetti ve karara karşı derhâl itiraz başvurusunda bulundu. Kulübün etrafındaki gerginliğe rağmen Marc Guehi, maç öncesindeki düşmanca havayı büyütmedi. Guehi, "Orada [Anfield'da] atmosfer her zaman ateşlidir, dolayısıyla diğer maçlardan bir farkı yok. Herkes liderlik yapıyor. Herkesin oynayacağı önemli bir rol var ve takımın birlikteliği kendini gösterecek" dedi.