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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Manchester City, Anfield'da öfkeli Liverpool taraftarlarının düşmanca karşılamasından kaçınmak için şaşırtmaca amaçlı bir otobüs kullandı

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig

Manchester City, pazar öğleden sonra Anfield'a vardığında binlerce öfkeli Liverpool taraftarının olası düşmanca karşılamasından kurtulmayı başardı. Son şampiyon, şaşırtmaca amaçlı bir otobüs kullanıp farklı bir girişten içeri girerek, merakla beklenen Premier League maçı öncesinde kendisine pusu kurmayı planlayan kalabalığı boşa çıkardı.

  • Anfield'da zekice yanıltma taktikleri

    Manchester City, pazar günü oynanacak kritik maç öncesinde Liverpool taraftarlarının öfkeyle kurduğu pusudan kaçınmayı başardı. Enzo Maresca ve kadrosu, geleneksel ana girişi kullanmak yerine Anfield Road boyunca ilerleyerek stadyuma Arkles Lane’deki arka girişten girdi. Motosikletli polisler takım otobüslerine eşlik ederken, şaşırtmaca amaçlı bir araç binlerce ev sahibi taraftarı yanlış yöne çekti. Kalabalığın büyük bölümü Anfield Road köşesinin dışında toplandığı için Manchester City oyuncularının stadyuma gelişini tamamen kaçırdı.



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    Büyük baskı altında oynamak

    Bu karşılaşma, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk bir dönemde finansal kuralları ihlal etmekten suçlu bulmasından bu yana takımın sahaya çıktığı ilk maç olacak. Kulüp, suçlamaları şiddetle reddetti ve karara karşı derhâl itiraz başvurusunda bulundu. Kulübün etrafındaki gerginliğe rağmen Marc Guehi, maç öncesindeki düşmanca havayı büyütmedi. Guehi, "Orada [Anfield'da] atmosfer her zaman ateşlidir, dolayısıyla diğer maçlardan bir farkı yok. Herkes liderlik yapıyor. Herkesin oynayacağı önemli bir rol var ve takımın birlikteliği kendini gösterecek" dedi.

  • Yoğun rekabet ve atmosfer

    Taraftarlar, Manchester City otobüsünün Nisan 2018'de Anfield dışında ağır hasar gördüğü olayı hatırladığı için tansiyon anlaşılır biçimde yüksek. Alternatif güzergâh bugün fiziksel çatışmaları önlese de Jamie Carragher, stadyumun içinde baskının hiç dinmeyeceği bir atmosfer olacağını öngördü. Carragher, “Onları çok sert bir karşılama bekliyor ama Manchester City Anfield'a geldiğinde durum her zaman böyledir,” dedi. “Herkes rakibe karşı bilenmiş durumda. Bu yüzden oyuncularının ve teknik direktörlerinin herhangi bir şey başarması çok zor olacak.”

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Şampiyonlar için risk büyük

    Maç başlarken sportif açıdan da büyük önem taşıyor. Manchester City, beş maçta beş galibiyetle topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda otururken, Liverpool iki galibiyet ve üç beraberlikle, henüz yenilgi almadan topladığı dokuz puanla sekizinci sırada. Guardiola'nın öğrencileri, düşmanca ortamı hızla geride bırakıp Premier League'deki üstünlüklerini sürdürmek için kusursuz serilerini devam ettirmeye odaklanmalı.

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