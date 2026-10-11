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Manchester City, Anfield'da öfkeli Liverpool taraftarlarının düşmanca karşılamasından kaçınmak için başka bir otobüsü zekice şaşırtmaca olarak kullandı
Anfield'da akıllıca şaşırtmaca taktikleri
Manchester City, pazar günkü kritik maç öncesinde Liverpool taraftarlarının öfkeli pususundan kaçmayı başardı. Enzo Maresca ve kadrosu, geleneksel ana girişi kullanmak yerine Anfield Road boyunca ilerleyerek stadyuma Arkles Lane'deki arka girişten girdi. Takım otobüslerinin iki yanında motosikletli polisler ilerlerken, dikkat dağıtmak için kullanılan bir araç binlerce ev sahibi takım taraftarını yanlış yöne yönlendirdi. Kalabalığın büyük bölümü Anfield Road köşesinin dışında toplanmıştı ve Manchester City oyuncularının stadyuma girişini tamamen kaçırdı.
- Getty Images Sport
Çok büyük baskı altında oynamak
Bu maç, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk bir dönemde mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından takımın sahaya çıkacağı ilk karşılaşma olacak. Kulüp, suçlamaları şiddetle reddetti ve karara karşı derhâl itiraz etti. Kulübün etrafındaki gerginliğe rağmen Marc Guehi, maç öncesindeki sert atmosferi büyütmedi. Guehi, "Anfield'da atmosfer her zaman ateşlidir, dolayısıyla diğer maçlardan bir farkı yok. Herkes liderlik yapıyor. Herkesin oynayacağı önemli bir rol var ve takımın birlikteliği sahaya yansıyacak" dedi.
Kıyasıya rekabet ve yoğun atmosfer
Taraftarlar, Nisan 2018'de Manchester City otobüsünün Anfield dışında ağır hasar gördüğü olayı hatırladığından gerginlik anlaşılır biçimde yüksek. Alternatif güzergâh bugün fiziksel çatışmaları önlese de Jamie Carragher, stadyumun içinde baskının bir an bile dinmeyeceğini öngördü. Carragher, “Çok sert karşılanacaklar ama Manchester City Anfield'a geldiğinde bu hep böyledir,” dedi. “Herkes adeta onların üzerine gitmek için sabırsızlanıyor. Bu yüzden oyuncularının ve teknik direktörlerinin herhangi bir şey başarması çok zor olacak.”
- Getty Images Sport
Şampiyonlar için risk büyük
Maç başlarken sportif açıdan da büyük bir mücadele söz konusu. Manchester City, 15 puanla kayıpsız olarak liderlik koltuğunda otururken Liverpool, iki galibiyet ve üç beraberlikle, hiç yenilgi almadan topladığı dokuz puanla sekizinci sırada yer alıyor. Maresca'nın öğrencileri, düşmanca ortamı bir an önce geride bırakıp Premier League'deki üstünlüklerini sürdürmek için kusursuz serilerini uzatmaya odaklanmalı.
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