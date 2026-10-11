Bu maç, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk bir dönemde mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından takımın sahaya çıkacağı ilk karşılaşma olacak. Kulüp, suçlamaları şiddetle reddetti ve karara karşı derhâl itiraz etti. Kulübün etrafındaki gerginliğe rağmen Marc Guehi, maç öncesindeki sert atmosferi büyütmedi. Guehi, "Anfield'da atmosfer her zaman ateşlidir, dolayısıyla diğer maçlardan bir farkı yok. Herkes liderlik yapıyor. Herkesin oynayacağı önemli bir rol var ve takımın birlikteliği sahaya yansıyacak" dedi.