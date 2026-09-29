Getty Images Sport
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Manchester City, 440 milyon sterlinlik yaz transfer atağını başlatmadan önce suçlu kararını öğrendi
Gizli bulgular ortaya çıktı
Manchester City aleyhine verilen sarsıcı kararın, kamuoyuna açıklanmadan aylar önce kulübe bildirildiği öne sürüldü; ESPN, kulüp içinden kaynaklara dayandırdığı haberinde üst düzey isimlerin bağımsız kurulun kararından ilk olarak temmuz ayında haberdar edildiğini aktardı.
Premier League'in finansal kurallarına ilişkin öne sürülen 115 ihlalin 114'üyle ilgili suçlu kararının ancak cuma günü açıklandığı belirtilirken, kulüp yöneticilerinin dev harcama dönemine başlamadan çok önce akıbetlerinden haberdar olduğu iddia edildi.
City, transfer piyasasında agresif bir yaklaşım benimsedi ve resmi açıklama öncesinde toplam maliyeti 440 milyon £'yu aşan yedi A takım takviyesi yaptı.
- AFP
Rekor kıran transfer dönemi
City, pencere döneminde kendi transfer rekorunu iki kez kırdı. 2 Temmuz'da Nottingham Forest'tan Elliot Anderson için 116 milyon £'luk bir anlaşmaya vardı ve oyuncuya 23 Temmuz'da resmen imza attırdı. Bunu, Chelsea'den Enzo Fernandez'in 125 milyon £ karşılığında transfer edilmesiyle Britanya transfer rekoruna ortak olan hamle izledi. Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga ve Geronimo Rulli'nin gelişi, yaz dönemi toplam harcamasını yaklaşık 440 milyon £'a çıkardı. Kulüp, salı günü kendisine ulaşıldığında olayların zaman çizelgesi hakkında yorum yapmayı reddetti.
Kulübün masumiyetini korumak
Kulüp, suçlamalar ilk kez Şubat 2023'te duyurulduğundan bu yana masumiyetini sürekli olarak savundu ve itiraz etmeyi planlıyor. Cuma günü yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor; tamamlanması gereken önemli unsurlar bulunuyor ve süreç katı gizlilik kurallarına tabi. Bu nedenle Manchester City FC'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'teki açıklamasıyla tutarlı olmaya devam ediyor. Kulüp, Premier League Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil düşünen bir düzenleyici gibi davranacağı temeline dayanarak sekiz yıldır hukuki sürece titizlikle saygı gösterdi."
- Getty Images Sport
Sonra ne olacak?
Premier League taraftarları artık City’ye tam olarak hangi yaptırımların uygulanacağını öğrenmek için uzun bir bekleyişle karşı karşıya. İcra kurulu başkanı Ferran Soriano, kısa süre önce Kopenhag’da yapılan bir toplantıda uzun bir temyiz sürecine işaret etti. Olası cezalar ağır para cezalarından transfer yasağına, puan silmeden doğrudan küme düşürmeye kadar uzanırken, benzeri görülmemiş hukuki mücadelenin sona ermesine daha çok var.
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