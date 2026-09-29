Kulüp, suçlamalar ilk kez Şubat 2023'te duyurulduğundan bu yana masumiyetini sürekli olarak savundu ve itiraz etmeyi planlıyor. Cuma günü yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor; tamamlanması gereken önemli unsurlar bulunuyor ve süreç katı gizlilik kurallarına tabi. Bu nedenle Manchester City FC'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'teki açıklamasıyla tutarlı olmaya devam ediyor. Kulüp, Premier League Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil düşünen bir düzenleyici gibi davranacağı temeline dayanarak sekiz yıldır hukuki sürece titizlikle saygı gösterdi."