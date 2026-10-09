Ayrı bir konuşmada Haaland, odağını deplasmana gidecek taraftarlara çevirdi ve dış etkenlere rağmen takım ile taraftarların birlik içinde kalması çağrısında bulundu. Anfield'a gidecek taraftarlara seslenen golcü, "Bence iyi vakit geçirecekler. Birlikte kalmalıyız, birbirimizin yanında olmalıyız ve pozitif kalmalıyız" dedi.

Mücadele öncesinde yapıcı bir zihniyetin önemini vurgulayan hücum oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatta ne olursa olsun, her zaman yüzümüzde bir gülümseme olmalı. Pozitif kalmalıyız, önümüze bakmalıyız ve futbol maçları kazanmaya çalışmalıyız, durumun tadını çıkarmaya ve maçı kazanmaya çalışmalıyız. Birlikte kalmalıyız ve sevgiyi birbirimize yaymalıyız. Yani evet, birlikte kalın, yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin."

Öte yandan City menajeri Enzo Maresca da durumu cuma günkü basın toplantısında değerlendirdi ve kulüp itirazına hazırlanırken yönetime duyduğu tam güveni dile getirdi. Medyaya konuşan Maresca, "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum. Söyleyebileceğim tek şey, devam eden bir sürecin olduğu ve şu anda kulübe tamamen güvendiğim" ifadelerini kullandı.

Projeye olan bağlılığını da değerlendiren teknik adam, "Kulübe güveniyorum çünkü insanlara güveniyorum. Bu, kulübe katılma nedenim. Dünyada bulunmak isteyeceğim başka bir kulüp yok. Burada olmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum" diye ekledi.



