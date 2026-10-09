Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, 114 Premier League suçlaması nedeniyle röportaj sırasında kulübün devreye girmesiyle Erling Haaland sorularını ENGELLEDİ
Yayıncının mali suçlamaları soruşturması engellendi
İddiaya göre Viaplay'in, Manchester City'nin mali kuralları ihlalleri hakkında Haaland'la yaklaşan Liverpool maçı öncesinde röportaj yapması engellendi. Norveçli milli oyuncunun, milli aranın ardından yüksek profilli karşılaşma öncesinde nadir görülen bir medya buluşmasına çıkması planlanmıştı, ancak saha dışındaki tartışmaya ilişkin sorular kesin şekilde yasaklandı.
Viaplay'in spor direktörü Kristian Oma'nın, Norveç basın kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamaya göre yayıncı kuruluş, kararı gündeme getirme niyetini hem Premier League stüdyolarına hem de Etihad ekibine önceden bildirdi. Ancak bu talep reddedildi; Oma da hafta sonu maçları öncesinde hiçbir Premier League kulübünün bu konuyla ilgili sorulara izin vermediğini belirtti.
- Getty Images Sport
Haaland ve Maresca, hukuki mücadele sürerken birlik çağrısı yaptı
Ayrı bir konuşmada Haaland, odağını deplasmana gidecek taraftarlara çevirdi ve dış etkenlere rağmen takım ile taraftarların birlik içinde kalması çağrısında bulundu. Anfield'a gidecek taraftarlara seslenen golcü, "Bence iyi vakit geçirecekler. Birlikte kalmalıyız, birbirimizin yanında olmalıyız ve pozitif kalmalıyız" dedi.
Mücadele öncesinde yapıcı bir zihniyetin önemini vurgulayan hücum oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatta ne olursa olsun, her zaman yüzümüzde bir gülümseme olmalı. Pozitif kalmalıyız, önümüze bakmalıyız ve futbol maçları kazanmaya çalışmalıyız, durumun tadını çıkarmaya ve maçı kazanmaya çalışmalıyız. Birlikte kalmalıyız ve sevgiyi birbirimize yaymalıyız. Yani evet, birlikte kalın, yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin."
Öte yandan City menajeri Enzo Maresca da durumu cuma günkü basın toplantısında değerlendirdi ve kulüp itirazına hazırlanırken yönetime duyduğu tam güveni dile getirdi. Medyaya konuşan Maresca, "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum. Söyleyebileceğim tek şey, devam eden bir sürecin olduğu ve şu anda kulübe tamamen güvendiğim" ifadelerini kullandı.
Projeye olan bağlılığını da değerlendiren teknik adam, "Kulübe güveniyorum çünkü insanlara güveniyorum. Bu, kulübe katılma nedenim. Dünyada bulunmak isteyeceğim başka bir kulüp yok. Burada olmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum" diye ekledi.
Bağımsız komisyon kararı ve devam eden temyiz süreci
Medya kısıtlaması, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi Premier League'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından geldi. Kulüp, karara karşı itiraz başlattı ve hukuki sonucun belirsizliğini korumasını sağladı.
Devam eden hukuki süreç, City ile Liverpool arasındaki zaten yoğun olan rekabete daha da sürtüşme ekledi. Saha dışındaki inceleme yoğun şekilde sürerken, yönetim ve oyuncular itiraz sürecine duydukları güveni kamuoyu önünde göstermeyi sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Anfield'da yüksek riskli mücadele futbolseverleri bekliyor
Manchester City, Liverpool'a karşı Anfield'da oynayacağı kritik Premier League mücadelesine hazırlanırken yeniden sahaya odaklanıyor. Hukuki anlaşmazlıkla ilgili medya kısıtlamaları uygulanırken takım, pozitif kalmayı ve deplasmanda üç puanı almayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun