Solbakken, futbol takviminin kadrosu üzerinde yarattığı fiziksel yüke dair açıklamalarda bulundu. Haaland da dahil olmak üzere birkaç milli oyuncunun, hemen izin yapabilmek için neden özel jet kiraladığını anlattı.

"Erling tamamen tükenmiş durumdaydı," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı oyuncularım sadece altı ya da yedi gün tatil yapabildi. Normal bir işte fiziksel durumunuzla geçinmezsiniz. Ardından doğrudan sezon başlangıcı geliyor, sonrasında da mini bir turnuva, bu yüzden bu olağanüstü bir yük."

Norveç Teknik Direktörü, Haaland'ın maça yedek kulübesinde başlamasının değerlendirildiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini belirtti. Solbakken, Haaland'ın Lig Kupası'nda sonradan oyuna girme konusunda yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından bu fikirle ilgili "kötü hisler ve duygular" taşıdığını kabul etti.

"En ağır iş yükünü taşıyan grubun içinde yer alıyor, tam da takımı her turnuvada oynadığı ve ana adam olduğu için," diye ekledi Solbakken.



