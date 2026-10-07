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Manchester City, 114 maddelik suçlu kararı sonrası endişeler artarken Erling Haaland'ın özel talebini kabul etti
Haaland'a kritik dinlenme fırsatı verildi
Erling Haaland, Norveç'in UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 2-1 mağlup olduğu maçın 67. dakikasında oyundan alındı. Golcü oyuncu, kas yorgunluğu şüphesi yaşamasının ardından değişiklik talep etti.
Ciddi bir sakatlık endişesi kısa sürede ortadan kalktı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, erken çıkışın 26 yaşındaki oyuncunun ağır iş yükünü yönetmek için önceden planlanmış bir karar olduğunu doğruladı.
Bu sezon ligde çıktığı ilk beş maçta beş gol atan üretken forvetin, The Sun'a göre Manchester City tarafından kısa bir tatil izni aldığı belirtildi. Haaland'ın, pazar günkü kritik Anfield deplasmanı öncesindeki hazırlıkları tamamlamak için perşembe günü Etihad Campus'e dönmesi planlanıyor.
- Getty Images Sport
Solbakken aşırı zorlanmayı açıkladı
Solbakken, futbol takviminin kadrosu üzerinde yarattığı fiziksel yüke dair açıklamalarda bulundu. Haaland da dahil olmak üzere birkaç milli oyuncunun, hemen izin yapabilmek için neden özel jet kiraladığını anlattı.
"Erling tamamen tükenmiş durumdaydı," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı oyuncularım sadece altı ya da yedi gün tatil yapabildi. Normal bir işte fiziksel durumunuzla geçinmezsiniz. Ardından doğrudan sezon başlangıcı geliyor, sonrasında da mini bir turnuva, bu yüzden bu olağanüstü bir yük."
Norveç Teknik Direktörü, Haaland'ın maça yedek kulübesinde başlamasının değerlendirildiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini belirtti. Solbakken, Haaland'ın Lig Kupası'nda sonradan oyuna girme konusunda yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından bu fikirle ilgili "kötü hisler ve duygular" taşıdığını kabul etti.
"En ağır iş yükünü taşıyan grubun içinde yer alıyor, tam da takımı her turnuvada oynadığı ve ana adam olduğu için," diye ekledi Solbakken.
Mali karar gölge düşürüyor
City'nin Merseyside deplasmanı, bağımsız bir komisyonun kulübü mali ihlaller nedeniyle 114 suçlamada suçlu bulmasından sonraki ilk maçları anlamına geliyor. Premier League, başlangıçta Etihad ekibini 2009-10 ile 2017-18 arasındaki dokuz sezona yayılan 115 ihlalle suçlamıştı.
City suçlamaları kararlılıkla reddetti, ancak uzun süren hukuk mücadelesi sarsıcı bir suçlu kararıyla sonuçlandı. Kulüp karara itiraz etti, ancak ciddi bir sportif ceza yönündeki çağrılar büyümeyi sürdürüyor.
Bu hafta sonu tüm gözler Anfield'da olacak. Kulüp yöneticileri ve çalışanlarının hukuki sürecin sonuçlarıyla ilgili yoğun sorularla karşı karşıya kalması bekleniyor; bu da zorlu bir fikstürden geçen kadro üzerindeki dış baskıyı ciddi şekilde artırıyor.
- Getty Images Sport
Anfield’te dev randevu yaklaşıyor
Manchester City, Haaland'ın pazar günkü karşılaşmaya tamamen hazır olmasını sağlamak için zamana karşı çılgın bir yarış veriyor. Konuk ekip ayrıca, hafif sakatlıklarından dönen Nico O'Reilly ile Antoine Semenyo'nun durumunu da değerlendirecek.
Liverpool ise milli ara sonrası kendi kadro sıkıntılarıyla uğraşıyor. Cody Gakpo ile Alexander Isak milli takım görevindeyken sakatlandı, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin ise forma giymesi beklenmiyor.
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