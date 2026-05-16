Man Utd yıldızının Dünya Kupası hayali sona ererken Matthijs de Ligt duygusal bir açıklama yaptı

Manchester United, De Ligt'in uzun süredir devam eden sırt sorununu gidermek için bir düzeltici ameliyat geçirdiğini resmi olarak doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu, sonbaharın sonlarından bu yana Kırmızı Şeytanlar'da forma giymemişti ve şimdi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya kalacak.

Kulüp, durumu açıklayan bir bildiri yayınlayarak, yoğun bir iyileşme sürecinin gerekli sonuçları vermemesi üzerine bu kararın oyuncunun yararına alındığını belirtti. United yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Matthijs de Ligt, sırtındaki sakatlığı gidermek için başarılı bir ameliyat geçirdi. Rehabilitasyon süreci boyunca özenle çalışan oyuncunun durumu göz önüne alındığında, düzeltici bir ameliyatın en iyi çözüm olduğu kararlaştırıldı."