Man Utd yıldızının Dünya Kupası hayali sona ererken Matthijs de Ligt duygusal bir açıklama yaptı
Ameliyat, De Ligt'in sezonunu sonlandırdı
Manchester United, De Ligt'in uzun süredir devam eden sırt sorununu gidermek için bir düzeltici ameliyat geçirdiğini resmi olarak doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu, sonbaharın sonlarından bu yana Kırmızı Şeytanlar'da forma giymemişti ve şimdi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya kalacak.
Kulüp, durumu açıklayan bir bildiri yayınlayarak, yoğun bir iyileşme sürecinin gerekli sonuçları vermemesi üzerine bu kararın oyuncunun yararına alındığını belirtti. United yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Matthijs de Ligt, sırtındaki sakatlığı gidermek için başarılı bir ameliyat geçirdi. Rehabilitasyon süreci boyunca özenle çalışan oyuncunun durumu göz önüne alındığında, düzeltici bir ameliyatın en iyi çözüm olduğu kararlaştırıldı."
De Ligt duygusal bir mesaj paylaştı
Eski Bayern Münih yıldızı, sosyal medyaya başvurarak hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı ve hastane yatağından bir fotoğraf yayınladı. Nisan ayında sahalara geri dönen savunma oyuncusu, altı ay süren hayal kırıklıkları ve aksiliklerin ardından ameliyatın nihayetinde tek mantıklı yol olduğunu kabul etti.
Instagram'da bir paylaşım yapan De Ligt, "6 aylık tedavi ve geri dönmek için çok çalışmanın ardından, geriye tek seçenek ameliyat kaldı. Son 6 ayda takıma yardımcı olamadığım ve tabii ki Dünya Kupası'nı kaçıracağım için hayal kırıklığına uğradım, ancak taraftarların karşısına çıkmak ve tekrar kendimi iyi hissetmek için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.
Michael Carrick için hayal kırıklığı
Michael Carrick yönetiminde henüz tek bir dakika bile forma giyemeyen De Ligt için bu zamanlama özellikle acımasız. Geçici teknik direktör, daha önce Hollandalı oyuncunun Premier Lig sezonu bitmeden sahaya çıkabileceğine dair umutlarını dile getirmiş, ancak savunma oyuncusunun A takıma dönüşü konusunda her zaman temkinli bir tutum sergilemişti.
Kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte geri dönme kararlılığını dile getiren De Ligt, şunları ekledi: “Kasım ayından bu yana sevdiğim şeyi, yani futbol oynamayı tekrar yapabilmek için her antrenmanda kendimi zorlayarak ve her seçeneği değerlendirerek elimden gelen her şeyi yaptım. Kariyerimin zorlu bir döneminde bana destek olan herkese minnettarım. Manchester United'ı temsil etmek ve mümkün olan en kısa sürede muhteşem taraftarlarımızın önünde oynamak konusunda her zamanki kadar kararlıyım.”
İyileşmeye giden uzun bir yol
Hollandalı milli oyuncu, sakatlığı ağırlaşmadan önce bu sezon sadece 14 maça çıkabildi. Carrick, kısa süre önce sırt sorunlarının öngörülemez doğasına dikkat çekmiş ve oyuncunun durumunun iyileştiğini ancak bunun "hepimizin umduğu kadar hızlı olmadığını" belirtmiş, kulübün de oyuncunun uzun vadeli sağlığı konusunda riske girmeyeceğini açıklamıştı.
Zaten 24 maçı kaçıran De Ligt'in yokluğunda, odak noktası artık tamamen 2026-27 sezonuna kayıyor. De Ligt'in yokluğunda United, sezonun son maçlarını Lisandro Martinez, Harry Maguire, Ayden Heaven ve Leny Yoro ile geçirecek ve kulüp, yüksek bedelle transfer edilen savunma oyuncusunun tam olarak iyileşmesini beklemeye devam edecek.