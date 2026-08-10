Yorumcu Ale Moreno'ya göre Manchester United, Endrick transferinde rakiplerini geride bırakmaya çalışmalı. Real Madrid, henüz 16 yaşındayken forveti kadrosuna katmak için Palmeiras'a 50 milyon £ ödemesiyle biliniyor, ancak oyuncu ilk 11'de Kylian Mbappe'nin yerini almakta zorlandı.

ESPN'e konuşan Moreno, Old Trafford'a olası bir transferin arkasındaki mantığı açıkladı. Moreno, "Real Madrid'in bu sezon Endrick'i gerçekten kullanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Endrick'in yerinde olsam, aslında Real Madrid'de kalmayı değerlendirirdim" dedi. "Ama soru nereye gideceği, nereye gitmesi gerektiği, sonunda nerede olabileceğiyle ilgiliyse... Manchester United hakkında çok konuştuk. Bunu ne kadar çok düşünürseniz, Endrick profilinde bir oyuncuya sahip olmanın o kadar mantıklı olduğu ortaya çıkıyor.

"Merkezde hücum hattında sahip oldukları diğer her şeyden farklı bir oyuncu. Bu yüzden belki de Enrick'i bir ihtimal olarak düşünebilecek bir yerin burası olabileceğini düşünüyorum."