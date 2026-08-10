Branislav Racko
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Man Utd'ye, Kırmızı Şeytanlar hücum hattına takviye ararken Aston Villa'nın Real Madrid'in genç yıldızı Endrick için yaptığı hamleyi çalması gerektiği söylendi
Manchester United'a Endrick yarışına girmesi söylendi
Yorumcu Ale Moreno'ya göre Manchester United, Endrick transferinde rakiplerini geride bırakmaya çalışmalı. Real Madrid, henüz 16 yaşındayken forveti kadrosuna katmak için Palmeiras'a 50 milyon £ ödemesiyle biliniyor, ancak oyuncu ilk 11'de Kylian Mbappe'nin yerini almakta zorlandı.
ESPN'e konuşan Moreno, Old Trafford'a olası bir transferin arkasındaki mantığı açıkladı. Moreno, "Real Madrid'in bu sezon Endrick'i gerçekten kullanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Endrick'in yerinde olsam, aslında Real Madrid'de kalmayı değerlendirirdim" dedi. "Ama soru nereye gideceği, nereye gitmesi gerektiği, sonunda nerede olabileceğiyle ilgiliyse... Manchester United hakkında çok konuştuk. Bunu ne kadar çok düşünürseniz, Endrick profilinde bir oyuncuya sahip olmanın o kadar mantıklı olduğu ortaya çıkıyor.
"Merkezde hücum hattında sahip oldukları diğer her şeyden farklı bir oyuncu. Bu yüzden belki de Enrick'i bir ihtimal olarak düşünebilecek bir yerin burası olabileceğini düşünüyorum."
- Getty
Aston Villa, Premier League'deki takibin başını çekiyor
United'a Endrick'i transfer etmesi söylenirken, Aston Villa'nın Brezilyalı milli oyuncuyu Villa Park'a getirmek için iddialı bir kiralama hamlesini değerlendirdiği bildiriliyor. Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmalarının ve Morgan Rogers'ın rekor bedelle Chelsea'ye ayrılmasının ardından kadrosuna derinlik katmak istiyor.
Moreno, Old Trafford'a yapılacak bir transferin oyuncunun hedefleriyle örtüşen belli bir prestij taşıyacağını söylüyor. Yorumcu şu ifadeleri ekledi: "İsterseniz buna öyle deyin, bu o kadar da bir düşüş gibi hissettirmezdi. Geçen sezon kiralık olarak geçirdiği dönemin ve ne kadar iyi oynadığının ardından onun da 'Tamam, bunu sürdürmeye devam edelim' diye düşünüyor olması gerekir. Bu Real Madrid'de olacak mı? Muhtemelen hayır. Bunu yapabileceğim başka bir yere gideyim'. Bunun neresi olabileceğini bilmiyorum. Ben sadece Manchester United'ın Endrick gibi bir oyuncudan faydalanabileceğini düşünüyorum."
Mourinho faktörü, Madrid'den ayrılığı karmaşıklaştırıyor
Ancak Premier League'e yapılacak herhangi bir transferin önce Mourinho tarafından onaylanması gerekiyor. Efsanevi Portekizli teknik direktör Bernabeu'da görevi devraldı ve haberler, sezon öncesi antrenmanlarda genç forvetten fazlasıyla etkilendiğini öne sürüyor. Bu gelişme, golcünün Mbappe ve yeni transfer Carlos Espi gibi isimlerle birlikte forma savaşı vermek için İspanya'da kalmasına yol açabilir ve bu da hem United hem de Villa'nın önünü kesebilir.
Endrick, önceki sezonun ikinci yarısını Lyon'da kiralık olarak geçirdi ve burada sadece 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist üreterek muazzam potansiyelini gözler önüne serdi.
- Getty Images Sport
Gelişim yoluna ilişkin alternatif görüşler
Premier League'in ağır topları etrafında dolaşırken, bazı yorumcular daha küçük bir kulübün gelişimi açısından onun için daha faydalı olabileceğini düşünüyor. Steve Nicol, Brezilyalı oyuncunun her şeyden önce garanti süreye ihtiyacı olduğunu savunuyor. Eski Liverpool savunmacısı şöyle dedi: "Ben daha çok, yüzde 100 oynayacağı bir Fulham gibi bir takım düşünüyordum. Fulham hücum futbolu oynayacak. Her zaman kazanmayacaklar [ama] hatırı sayılır bir kısmını kazanacaklar, pozisyon üretecekler."
Nicol, Endrick'in yaşında ve yetenek seviyesindeki bir oyuncu için oynama süresinin gerekliliğini vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Endrick gibi birinin, sürekli oynayacağı bir yere gitmesi gerekir, aksi halde Real Madrid'den ayrılmanın ne anlamı var?"
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