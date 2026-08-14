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Man Utd'ye golcü arayışında Victor Osimhen transferi için 'en iyi' tavsiye verildi; Patrice Evra, evine dönen altyapı çıkışlı kahraman Marcus Rashford'u taraftarların 'affedeceğini' düşünüyor
Nijerya milli futbolcusu Osimhen, etkileyici gol istatistiğiyle öne çıkıyor
Osimhen'in kısa süre önce United'ın transfer radarına girdiği söyleniyor; son bölgede ortaya koyduğu performansı görmezden gelmek imkânsızdı. Napoli'de geçirdiği dört sezonda 76 gol atarken Serie A şampiyonluğu da yaşadı.
Dikkat çekici bireysel standartlarını Türkiye'de de korudu; Gala formasıyla 74 maçta 59 kez fileleri havalandırdı. İstanbul ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da görüşmelerin başlayabilmesi için çok büyük bir teklif gerekeceği anlamına geliyor.
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Manchester United'ın yaz transfer dönemi son teslim tarihinden önce neye ihtiyacı var?
Evra, Michael Carrick’in kadrosunda tek gerçek 9 numaranın Benjamin Sesko olması nedeniyle United’ın 27 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açmaya hazır olması gerektiğine inanıyor. Eski Fransa milli oyuncusu, GOAL'e Stake iş birliğiyle konuşurken, bir başka transfer dönemi sona ermeden önce Kırmızı Şeytanlar’ın neye ihtiyaç duyduğuna dair şunları söyledi: “Bir forvet, gol atan biri. Bence baktığım şey bu. Bu yüzden benim için en iyisi Osimhen. O kusursuz bir örnek.
“Casemiro’yu arayacağız ama [Andrey] Santos’a ve hazırlık döneminde gördüklerime inanıyorum, orada iyi bir şey yapabilir. Ve Bruno [Fernandes], o hâlâ Bruno. [Patrick] Dorgu ve [Bryan] Mbeumo oynuyor, Amad Diallo’ya sahibiz. Yani hücum anlamında bir şeylerimiz var.
“Savunmada, iyi bir alternatif sol bek bulmaları gerekebilir. Belki bir stoper daha. Harry Maguire, bana göre işini yapıyor ve biliyorsunuz, çok eleştiriliyor ama size dayanıklılığını gösteriyor. Bence belki iyi bir sağ bek, hücumda ve savunmada iyi bir sağ bek bulmamız gerekiyor.”
Rashford neden Man Utd için yeni bir transfer gibi hissedilecek
Yedi yaşından beri Manchester United kadrosunda olmasına rağmen Kırmızı Şeytanlar için yeni bir transfer gibi hissettirecek isimlerden biri Marcus Rashford. İngiltere milli oyuncusu, Aston Villa ve Barcelona’daki kiralık dönemlerinin ardından yeniden takıma dahil ediliyor.
28 yaşındaki oyuncu, kalıcı olarak başka bir kulübe gitmenin yollarını arıyordu ancak United formasıyla 426 maça çıkıp 138 gol atmış olması sayesinde, alışık olduğu ortamda olumlu bir etki yaratması bekleniyor.
Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Evra, Rashford’un Manchester’da beyaz bir sayfa açması konusunda şunları ekledi: “Bence United taraftarları affeder. Affederler. Ama sonrasında, bilirsiniz, sosyal medyada ve bunun gibi yerlerde tüm o baskı var, bence [Matheus] Cunha bunu çok iyi yapıyor.
“Marcus’un, belki de ilk tercih olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Ben ilk tercih değilim ama size şunu kanıtlayacağım: O sahada olduğumda Manchester United için kanımı son damlasına kadar akıtacağım, ölürüm.
“Yani sadece kendisine karşı dürüst olması gerekiyor. Ama taraftar affeder. Evet, bazılarının sosyal medyada biraz gürültü çıkaracağı kesin ama gerçek United taraftarları gerçekten Marcus Rashford’un United’da başarılı olmasını istiyor.”
- Getty/GOAL
Man Utd 2026-27 fikstürü: Sezon öncesi ve Premier League açılışı
Rashford United'ın son hazırlık maçında Leeds'i penaltılarla mağlup ettiği karşılaşmayı kenardan izledi. Kırmızı Şeytanlar cumartesi günü Christian Pulisic'in AC Milan'ıyla karşı karşıya geldiğinde süre alabilir.
Carrick daha sonra takımını, 22 Ağustos'ta yeni yükselen Hull City deplasmanına giderek 2026-27 sezonunda ilk kez Premier League puanlarının peşine gönderecek. Takım bir yandan yurt içi ve Avrupa kulvarlarında mücadele ederken, büyük kupalar kazanma baskısı da üzerinde olacak.
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