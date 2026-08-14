Evra, Michael Carrick’in kadrosunda tek gerçek 9 numaranın Benjamin Sesko olması nedeniyle United’ın 27 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açmaya hazır olması gerektiğine inanıyor. Eski Fransa milli oyuncusu, GOAL'e Stake iş birliğiyle konuşurken, bir başka transfer dönemi sona ermeden önce Kırmızı Şeytanlar’ın neye ihtiyaç duyduğuna dair şunları söyledi: “Bir forvet, gol atan biri. Bence baktığım şey bu. Bu yüzden benim için en iyisi Osimhen. O kusursuz bir örnek.

“Casemiro’yu arayacağız ama [Andrey] Santos’a ve hazırlık döneminde gördüklerime inanıyorum, orada iyi bir şey yapabilir. Ve Bruno [Fernandes], o hâlâ Bruno. [Patrick] Dorgu ve [Bryan] Mbeumo oynuyor, Amad Diallo’ya sahibiz. Yani hücum anlamında bir şeylerimiz var.

“Savunmada, iyi bir alternatif sol bek bulmaları gerekebilir. Belki bir stoper daha. Harry Maguire, bana göre işini yapıyor ve biliyorsunuz, çok eleştiriliyor ama size dayanıklılığını gösteriyor. Bence belki iyi bir sağ bek, hücumda ve savunmada iyi bir sağ bek bulmamız gerekiyor.”