65 milyon sterlinlik golcü, geçen mayıs ayında Liverpool'a karşı oynanan maçta ilk olarak kaval kemiğinden sakatlandı. Bu sorun, United'ın sezon öncesi hazırlık programının tamamını kaçırmasına neden oldu, ancak sezonun başındaki altı maçta geri dönüp iki gol atmayı başardı. Ancak Carrick, mevcut şikâyetin biraz farklı olduğunu doğruladı ve oyuncunun Spurs maçında, hatta muhtemelen sonrasında da forma giyemeyeceğini söyledi.

Carrick, "Bu tam olarak aynı sorun değil" dedi. "Benzer bir bölge ama yine birebir aynı şey değil. Hâlâ bunun üzerinde biraz çalışıyoruz ve sorunun ne kadar süreceğini görmeye çalışıyoruz. Elbette kısa sürede düzelmesini umuyoruz ama şu anda durum hâlâ tam olarak net değil."

Kulübün alternatif tedavileri değerlendirmeden önce dinlenmeye mi ağırlık vereceği sorulduğunda United patronu şunları ekledi: "Evet, bakılması gereken farklı şeyler var. Bence ilk sakatlıktan gerçekten çok iyi toparlanmıştı ve arada çok zaman vardı, ama bazen bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Vücut bazı tepkiler veriyor, bizim de buna karşılık verip onu mümkün olduğunca çabuk geri döndürmeye çalışmamız gerekiyor."



