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Man Utd'ye Benjamin Sesko sakatlığında büyük darbe: Michael Carrick, 65 milyon sterlinlik forvetin dönüş tarihinin "net olmadığını" kabul etti
Sesko kenarda kaldı, United'daki sakatlık krizi derinleşti
Sesko, süregelen bir kaval kemiği sorununu ağırlaştırmasının ardından United'ın kısa süre önce Fulham ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyemedi. Forvet oyuncusu daha sonra Slovenya'nın milli takım kadrosundan da çekildi ve Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ile Karl Darlow'a tedavi masasında katıldı.
Zamanlama, sezonuna ivme kazandırmak için çaresizce çıkış arayan sendeleyen United için korkunç. Cumartesi günü galibiyeti bulunmayan Tottenham'ı ağırlayacaklar, ancak Carrick artan eksik listesiyle uğraşmak zorunda. Defans oyuncuları Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui de son milli ara sırasında yeni sakatlıklar yaşadı ve bu da kadroyu daha da zayıflattı.
- Getty Images Sport
Forvetin ne zaman döneceği tam olarak net değil
65 milyon sterlinlik golcü, geçen mayıs ayında Liverpool'a karşı oynanan maçta ilk olarak kaval kemiğinden sakatlandı. Bu sorun, United'ın sezon öncesi hazırlık programının tamamını kaçırmasına neden oldu, ancak sezonun başındaki altı maçta geri dönüp iki gol atmayı başardı. Ancak Carrick, mevcut şikâyetin biraz farklı olduğunu doğruladı ve oyuncunun Spurs maçında, hatta muhtemelen sonrasında da forma giyemeyeceğini söyledi.
Carrick, "Bu tam olarak aynı sorun değil" dedi. "Benzer bir bölge ama yine birebir aynı şey değil. Hâlâ bunun üzerinde biraz çalışıyoruz ve sorunun ne kadar süreceğini görmeye çalışıyoruz. Elbette kısa sürede düzelmesini umuyoruz ama şu anda durum hâlâ tam olarak net değil."
Kulübün alternatif tedavileri değerlendirmeden önce dinlenmeye mi ağırlık vereceği sorulduğunda United patronu şunları ekledi: "Evet, bakılması gereken farklı şeyler var. Bence ilk sakatlıktan gerçekten çok iyi toparlanmıştı ve arada çok zaman vardı, ama bazen bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Vücut bazı tepkiler veriyor, bizim de buna karşılık verip onu mümkün olduğunca çabuk geri döndürmeye çalışmamız gerekiyor."
Baleba, orta sahadaki takviyeyle birlikte ilk maçına çıkmaya yaklaşıyor
United'ın hücum seçenekleri zayıf görünse de yaz transferi Carlos Baleba konusunda olumlu haberler var. Brighton'dan £70 milyon karşılığında gelen oyuncu ayak bileği sakatlığıyla uğraşıyordu ve Craven Cottage'ta yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almamıştı, ancak nihayet resmi bir maçta ilk kez sahaya çıkmaya yaklaşıyor.
Carrick, "Carlos kesinlikle yaklaşıyor" dedi. "Onu sahada görmek ve gerçekten yakından izlemek harika oldu. Geçen hafta yaptığımız bir antrenman maçında biraz oynadı, bu yüzden süre alması onun adına iyi oldu."
Yine de orta saha oyuncusunu aceleye getirmemek gerektiği konusunda uyaran Carrick şöyle ekledi: "Bence işin diğer tarafı da şu; çok fazla kaçırdı ve özellikle hazırlık döneminin son bölümü açısından çok kritik bir zamanı kaçırdı. Onun tam ritmini bulması için biraz sabır gerekiyor. Onun için doğru zamanı belirlemek de bize bağlı ama bize çok şey katıyor. Daha önce de söyledim, elimizdeki orta saha hattından, yaptığımız tercihlerden ve sahip olduğumuz seçeneklerden gerçekten memnunuz, o da buna kesinlikle katkı sağlıyor."
- Getty Images Sport
Tottenham'ın maçı anında yanıt gerektiriyor
United, sezonun durgun başlangıcını hareketlendirmek için kabaran sakatlık listesiyle başa çıkmak zorunda. Formdan düşmüş bir Tottenham takımıyla karşılaşacak olmak, üç puanı almak adına kritik bir fırsat sunuyor, ancak Carrick yıldız golcüsü olmadan hücumun son bölgesinde yaratıcı çözümler bulmak zorunda kalacak.
Baleba orta sahayı güçlendirmeye hazırlanırken, Manchester United'ın üzerine inşa edebileceği sağlam bir zemin var. Ancak United'ın sonbahardaki sıkışık fikstürde yeni aksaklıklardan kaçınabilmesi için, geri dönen oyuncuların fiziksel yükünü dengelemek kritik önem taşıyacak.
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