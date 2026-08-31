24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Manchester United Arsenal 2026 Premier League titleGetty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

Man Utd üç yıl içinde Arsenal'ı yakalayabilir mi? Eski kaptan Steve Bruce, Manchester United'ın Premier League şampiyonluğu iddiasını değerlendirirken takımın "çok geride" olduğunu söyledi

M. United
Premier Lig
M. Carrick
Arsenal

Manchester United, 13 Premier League şampiyonluğunun sonuncusunu Sir Alex Ferguson’ın görevi bırakmasıyla 2013’te kazandı. O tarihten bu yana 13 yıllık kupasız bir dönem geçirildi, peki Kırmızı Şeytanlar yeniden zirveye yaklaşabiliyor mu? Eski kaptan Steve Bruce, GOAL’e bu soruyu yanıtladı ve Michael Carrick’in takımı için şu anda “Arsenal’ın oldukça gerisinde” uyarısında bulundu.

  • Manchester United, Old Trafford'a yeniden iyimserlik getirdi

    Geçen sezon yeniden ilk dört içine girip bu süreçte Şampiyonlar Ligi vizesini de alan Manchester United'da umut ve iyimserlik Old Trafford'a geri döndü. 2026-27 sezonu öncesinde şampiyonluk yarışına girilebileceği yönünde konuşmalar yapılıyordu.

    Açılış haftasında lige yeni yükselen Hull City'ye 2-0 mağlup olunması bu havayı bir ölçüde dağıttı. United, son maçında Ipswich karşısında geriye düştü ancak toparlanarak 5-2'lik galibiyetle üç değerli puanı aldı.

    • Reklam
  • Youri Tielemans Manchester United 2026-27 HullGetty

    Manchester United transfer piyasasında harcamaya devam ediyor

    Yaz transfer döneminde takviyeler yapıldı; Andrey Santos ile Youri Tielemans kadroya katılırken, Carlos Baleba da sakatlığını tamamen atlattığında orta sahaya ekstra dinamizm kazandıracak.

    Manchester United'ın zirve yarışı sürdürebilecek kadar savunmada sağlam olup olmadığı hâlâ sorgulanıyor; ayrıca Benjamin Sesko, kulübün kadrosundaki tek kıdemli, gerçek santrfor olmaya devam ediyor.

    Ferguson dönemindeki başarının yeniden yakalanabilmesi için yapılması gereken işler olduğu açık. Son on yıl içinde Manchester City, Liverpool ve Arsenal yurt içindeki üstünlüğün keyfini çıkarırken, United zirveye biraz daha yaklaşıyor mu?

  • Man Utd önümüzdeki üç yıl içinde Premier League şampiyonluğunu kazanacak mı?

    İngiltere’nin en üst düzey lig şampiyonluğunun 2020’lerin sonuna kadar yeniden kazanılıp kazanılamayacağı sorulduğunda, oyunculuk döneminde üç Premier League şampiyonluğu yaşayan Bruce, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi Free Bets iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Açık konuşmam gerekirse. Arsenal'ın işleyişine ve son üç, dört, beş yılda kulübü nasıl yönettiğine baktığımda, Mikel [Arteta] ile kesinlikle geri dönmesini istedikleri kişiyi seçtiler ve bunu yaptıkları için de karşılığını aldılar.

    “Bence transfer döneminde yaptıkları iş, kadroya kattıkları iki oyuncuyla onları daha da geliştirdi ki bunu yapmak her zaman zordur. Bu yüzden Arsenal'ı takdir etmek gerekir. Yakalanması gereken takım onlar.

    “Man U onları önümüzdeki iki, üç yılda yakalayabilir mi? Amaç bu olmak zorunda. Fergie, Liverpool'u geçmeye çalışırken de birkaç yıl boyunca kimse bunu göremiyordu. Sonunda bunu başardılar ve bence amaç her zaman bu olmalı.

    “Bakın, eğer Manchester United'sanız, bu ülkenin şampiyonu olmayı hedeflemek zorundasınız. Nokta. Durum bu. Manchester United'da oynamanın gerekliliği bu ve ister iki, ister üç yıl uzakta olsunlar, şu anda hâlâ Arsenal'ın oldukça gerisinde olduklarını düşünüyorum.

    “Ama geçen yıl, geçen yaz hücum hattını geliştirdiler. Bu yıl da savunma hattını geliştirdiler. O yüzden umalım ki ilerleme kaydedip bir yarışın içine girsinler. Umarım öyle olur. Bunun mümkün olacağını sanmıyorum ama bir Man U oyuncusuysanız Avrupa'da bitirmek kesinlikle bir ön koşul olmalı.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Bruno Fernandes Manchester United 2026-27 IpswichGetty

    Man Utd 2026-27 fikstürü: Şampiyonlar Ligi ve derbi tarihi

    Yaz transfer dönemi kapanmadan önce Old Trafford'daki yeni transferler cephesinde daha fazla hareketlilik yaşanabilir. Carrick, birden fazla kulvarda mücadele edebilmek için kadro derinliğinin daha fazla olması gerektiğinin farkında.

    Ipswich karşısında ilk galibiyetin alınması, Manchester'ın kırmızı yakasında özgüvenin artmasına yardımcı olacaktır. Sırada Everton deplasmanı var. Bunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşılaşmasına çıkılacak ve 2026-27 sezonunun ilk derbisinde ezeli rakip City ağırlanacak.

Premier Lig
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN