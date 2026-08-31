İngiltere’nin en üst düzey lig şampiyonluğunun 2020’lerin sonuna kadar yeniden kazanılıp kazanılamayacağı sorulduğunda, oyunculuk döneminde üç Premier League şampiyonluğu yaşayan Bruce, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi Free Bets iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Açık konuşmam gerekirse. Arsenal'ın işleyişine ve son üç, dört, beş yılda kulübü nasıl yönettiğine baktığımda, Mikel [Arteta] ile kesinlikle geri dönmesini istedikleri kişiyi seçtiler ve bunu yaptıkları için de karşılığını aldılar.

“Bence transfer döneminde yaptıkları iş, kadroya kattıkları iki oyuncuyla onları daha da geliştirdi ki bunu yapmak her zaman zordur. Bu yüzden Arsenal'ı takdir etmek gerekir. Yakalanması gereken takım onlar.

“Man U onları önümüzdeki iki, üç yılda yakalayabilir mi? Amaç bu olmak zorunda. Fergie, Liverpool'u geçmeye çalışırken de birkaç yıl boyunca kimse bunu göremiyordu. Sonunda bunu başardılar ve bence amaç her zaman bu olmalı.

“Bakın, eğer Manchester United'sanız, bu ülkenin şampiyonu olmayı hedeflemek zorundasınız. Nokta. Durum bu. Manchester United'da oynamanın gerekliliği bu ve ister iki, ister üç yıl uzakta olsunlar, şu anda hâlâ Arsenal'ın oldukça gerisinde olduklarını düşünüyorum.

“Ama geçen yıl, geçen yaz hücum hattını geliştirdiler. Bu yıl da savunma hattını geliştirdiler. O yüzden umalım ki ilerleme kaydedip bir yarışın içine girsinler. Umarım öyle olur. Bunun mümkün olacağını sanmıyorum ama bir Man U oyuncusuysanız Avrupa'da bitirmek kesinlikle bir ön koşul olmalı.”