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Man Utd teknik direktörü Michael Carrick, Manchester City ile oynanacak derbi kapışması öncesinde Elliot Anderson'ın "Manchester'ın kralları" iddiasına yanıt verdi
Anderson derbiye damga vurdu
Anderson'ın Nottingham Forest'tan Etihad Stadı'na £116 milyonluk ($156 milyon) yaz transferi, iddialı açıklamalarla geldi. Orta saha oyuncusu, Sky Blues'un Manchester'ın mutlak hâkimi olduğunu ilan ederek şehrin kırmızı tarafını kızdırdı. City'nin resmi internet sitesi de 'king' kelimesini büyük harfle yazarak bu görüşü heyecanla benimsedi.
United, Premier League'de 2012-13 sezonundan bu yana ezeli rakibinin üzerinde bitiremedi. City bu dönemde yurt içi ve Avrupa'da kupaları topladı; yedi lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak United'ın daha mütevazı başarı toplamıyla keskin bir tezat oluşturdu.
Kupa farkının giderek açılmasına rağmen, son karşılaşmalar bir nebze rekabetçi kalmayı sürdürdü. United, ligde Etihad ekibine karşı oynadığı son 20 maçta yedi galibiyet ve üç beraberlik aldı.
- Getty Images Sport
Teknik direktörler, "Krallar" iddiası konusunda karşı karşıya geldi
Orta sahanın merakla beklenen ilk derbisi, kısa süre önce yaptığı şu itirafla daha da alevlendi: “Bu, dünyanın en büyük derbilerinden biri. Ve ben bildim bileli City, Manchester'ın kralı.”
Yazın Pep Guardiola'nın yerine gelen City teknik direktörü Enzo Maresca, kısa süre içinde manşet transferini savundu ve kulübün son dönemdeki baş döndürücü başarısına dikkat çekti. "Elliot'nın bunu söylemesinin nedeni muhtemelen son 15 yılda büyümüş olması," diye açıkladı Maresca. "Bence Manchester City, başardıklarıyla inanılmazdı. Bu yüzden Elliot'nın bunu söylemesi normaldi... Bana göre Elliot'nın bunu söylemesinin sebebi, onun büyüdüğü dönemde Manchester City'nin baskın takım olmasıydı."
Bu lafla ilgili soruya Carrick, alaycı bir gülümsemeyle önermeyi net biçimde reddetti. "Ben o ifadeyi kesinlikle kullanmıyorum, hiç, hayır," diye karşılık verdi United patronu.
Bu yakıştırmayı önemsemese de Carrick, City'nin üstünlüğü gerçeğini kabul etti. "Bunu anlıyorum," diye itirafta bulundu. "Yakın geçmişte nereden geldiğimizi bilecek kadar mütevazıyız ve gerçekçiyiz."
Old Trafford'da değişen beklentiler
Carrick'in kalıcı görev sürecinde daha önce Guardiola'nın Manchester City'sine karşı unutulmaz bir 2-0 galibiyet de vardı, ancak İngiliz teknik adam tek seferlik zaferlerden çok kalıcı bir ilerleme hedefliyor. Avrupa'nın elit turnuvasına geri dönmek, onun kadrosu için yalnızca bir başlangıç olarak görülüyor.
"Bir bakıma beklentinin değişmiş olması iyi," dedi Carrick. "Bir anda, birkaç ay önce bizden istenenlerden farklı şeyler istenmeye başlandı. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bu bile attığımız adımları gösteriyor."
Manchester United menajeri, takımını her sezon şampiyonluk yarışının içinde olan bir yapıya dönüştürmekte kararlı. "Şimdi mesele bir sonraki aşama" diye ekledi. "Daha iyi olmamız gerekiyor ve daha iyi olmak istiyoruz, ayrıca daha fazlası için yarışmak istiyoruz. Bulunduğumuz nokta bu. Bu, yapamayacağımız ve yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu, hâlâ umut ettiğimiz, inandığımız ve bunu başarabileceğimizi ve başarmamız gerektiğini düşündüğümüz anlamına geliyor, ama ben büyük resmi anlıyorum."
Derbide farkı kapatmak
United, pazar günkü kritik maça Premier League puan tablosunda Maresca'nın ekibinin beş puan gerisinde giriyor. Bu fikstür, Carrick'in takımına şehirdeki rakibine darbe vurmak ve en büyük ödül için yarışabileceklerini kanıtlamak adına altın bir fırsat sunuyor.
City'nin hafta ortasındaki son Avrupa performansını öven Carrick, kendi takımının gidişatı konusunda ise meydan okuyan tavrını korudu. “Geçen akşam Porto karşısında çok profesyonellerdi diye düşündüm” dedi. “Çok iyi bir takım. Sonuç almak için iyi bir performans ortaya koymamız ve birçok şeyi doğru yapmamız gerektiğini biliyoruz.”
Carrick sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence zaman içinde özgüven inşa ettik. Sürekli daha iyiye gittiğimizi hissediyorum ve bu bize yardımcı oluyor. Bu büyük bir maç, önemli bir maç, çok şey buna bağlı. Bunu dört gözle bekliyoruz. Toparlanmak ve hazırlanmak için kısa bir süremiz var ama bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.”
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