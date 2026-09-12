Orta sahanın merakla beklenen ilk derbisi, kısa süre önce yaptığı şu itirafla daha da alevlendi: “Bu, dünyanın en büyük derbilerinden biri. Ve ben bildim bileli City, Manchester'ın kralı.”

Yazın Pep Guardiola'nın yerine gelen City teknik direktörü Enzo Maresca, kısa süre içinde manşet transferini savundu ve kulübün son dönemdeki baş döndürücü başarısına dikkat çekti. "Elliot'nın bunu söylemesinin nedeni muhtemelen son 15 yılda büyümüş olması," diye açıkladı Maresca. "Bence Manchester City, başardıklarıyla inanılmazdı. Bu yüzden Elliot'nın bunu söylemesi normaldi... Bana göre Elliot'nın bunu söylemesinin sebebi, onun büyüdüğü dönemde Manchester City'nin baskın takım olmasıydı."

Bu lafla ilgili soruya Carrick, alaycı bir gülümsemeyle önermeyi net biçimde reddetti. "Ben o ifadeyi kesinlikle kullanmıyorum, hiç, hayır," diye karşılık verdi United patronu.

Bu yakıştırmayı önemsemese de Carrick, City'nin üstünlüğü gerçeğini kabul etti. "Bunu anlıyorum," diye itirafta bulundu. "Yakın geçmişte nereden geldiğimizi bilecek kadar mütevazıyız ve gerçekçiyiz."



