24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Old Trafford general Manchester UnitedGetty
Yosua Arya
Çeviri:

Man Utd, Old Trafford zemininin 125 sterlinlik parçalarını satarak taraftarlara tarihten bir parçaya sahip olma fırsatı sunuyor

M. United
Premier Lig

Manchester United taraftarları artık 125 £ karşılığında Old Trafford tarihinden gerçek bir parçayı satın alma gibi son derece eşsiz bir fırsata sahip. Haziran ayında tamamlanan kapsamlı zemin yenilemesinin ardından kulüp, cam küpler içine yerleştirilen o kutsal çimin korunmuş parçalarını resmen satışa çıkardı.

  • Old Trafford'ın bir parçasına sahip olmak

    Manchester United, sadık taraftarlarına Old Trafford'dan fiziksel bir parçaya sahip olma konusunda nadir bir fırsatı resmen sunuyor. £125 ($165) gibi kayda değer bir ücret karşılığında taraftarlar, kulübün ünlü sahasının cam küpler içinde kusursuz şekilde korunmuş ve özenle sunulmuş gerçek parçalarını satın alabiliyor.

    Yeni duyurulan bu girişim, futbol tarihinden fiziksel bir parçayı güvence altına almak için gerçekten eşsiz bir fırsat anlamına geliyor. Bu kutsal stat yıllar boyunca sayısız ikonik ana tanıklık etti ve şimdi o ünlü zeminin gerçek bir parçası resmen genel satışa çıkarıldı.

    • Reklam
  • Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ünlü Old Trafford zeminini iyileştirmek

    Tarihi çimin satışa çıkarılması kararı, stadyumun oyun zemininin kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesinin hemen ardından geldi. Kulübün resmî medya kanallarına göre, ikonik saha haziran ayında tamamen kazıldı ve temeline kadar titizlikle söküldü.

    Bu son derece kapsamlı zemin çalışması, 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirildi. United, resmî internet sitesinde bu dev kazı işinin kulübün saha görevlisi Tony Sinclair tarafından tamamlandığını doğruladı.

    Bu süreç, "oyuncu sağlığını ve su drenajını iyileştirmek" amacıyla zeminin yeniden büyütülmesi için özellikle uygulandı. Eski çim basitçe çöpe atılmak yerine, taraftarların koleksiyonuna sunulmak üzere bölümleri cam küpler içinde özenle korundu.

  • Tarihi anılarla dolu bir saha

    Kısa süre önce kaldırılan çim, Manchester kulübü için on yıllara yayılan, tarihe yön veren inanılmaz anılar taşıyor. Efsanevi Sir Alex Ferguson döneminde stat, 13 Premier League şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi kupası ve çok sayıda FA Cup zaferi dahil sayısız galibiyete tanıklık etti.

    Ancak bu ünlü stat, yakın dönemde United'ın yaşadığı en kötü anlardan bazılarına da tanıklık etti. O çim, ezeli rakip Liverpool'a karşı alınan küçük düşürücü 5-0'lık yenilginin yanı sıra Tottenham karşısındaki yıkıcı 6-1'lik mağlubiyetin de sahnesiydi.

    Son olarak ise Brighton karşısında Carabao Cup'ta yaşanan şaşırtıcı çöküşe tanıklık etti. Manchester United, 2-0'lık üstünlüğü dramatik şekilde koruyamayarak sonunda 3-2 mağlup oldu; bu da United'ın devreyi önde kapattığı bir iç saha maçını 42 yıl sonra ilk kez kaybetmesi anlamına geldi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Önünde daha parlak bir gelecek olmasını umuyor

    Yepyeni zemin artık tamamen döşenmiş ve kullanıma hazırken, United bundan sonra çok daha iyi anılar biriktirmek için çaresizce uğraşacak. Yeni yüzey, yüksek kaliteli futbola destek vermek için özel olarak tasarlandı ve kulüp bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacak.

    Manchester United taraftarları da şüphesiz, takımlarının genel sezon performansının yeniden büyüyen çimlerle birlikte iyileşmesini umacaktır. Kendi sahasında son derece zorlu sonuçlar serisi yaşayan takım için, Old Trafford'u yeniden gerçekten korkutucu bir kaleye dönüştürmek en büyük önceliklerden biri olmaya devam ediyor.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT