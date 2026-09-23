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Man Utd, Old Trafford zemininin 125 sterlinlik parçalarını satarak taraftarlara tarihten bir parçaya sahip olma fırsatı sunuyor
Old Trafford'ın bir parçasına sahip olmak
Manchester United, sadık taraftarlarına Old Trafford'dan fiziksel bir parçaya sahip olma konusunda nadir bir fırsatı resmen sunuyor. £125 ($165) gibi kayda değer bir ücret karşılığında taraftarlar, kulübün ünlü sahasının cam küpler içinde kusursuz şekilde korunmuş ve özenle sunulmuş gerçek parçalarını satın alabiliyor.
Yeni duyurulan bu girişim, futbol tarihinden fiziksel bir parçayı güvence altına almak için gerçekten eşsiz bir fırsat anlamına geliyor. Bu kutsal stat yıllar boyunca sayısız ikonik ana tanıklık etti ve şimdi o ünlü zeminin gerçek bir parçası resmen genel satışa çıkarıldı.
- Getty Images Sport
Ünlü Old Trafford zeminini iyileştirmek
Tarihi çimin satışa çıkarılması kararı, stadyumun oyun zemininin kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesinin hemen ardından geldi. Kulübün resmî medya kanallarına göre, ikonik saha haziran ayında tamamen kazıldı ve temeline kadar titizlikle söküldü.
Bu son derece kapsamlı zemin çalışması, 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirildi. United, resmî internet sitesinde bu dev kazı işinin kulübün saha görevlisi Tony Sinclair tarafından tamamlandığını doğruladı.
Bu süreç, "oyuncu sağlığını ve su drenajını iyileştirmek" amacıyla zeminin yeniden büyütülmesi için özellikle uygulandı. Eski çim basitçe çöpe atılmak yerine, taraftarların koleksiyonuna sunulmak üzere bölümleri cam küpler içinde özenle korundu.
Tarihi anılarla dolu bir saha
Kısa süre önce kaldırılan çim, Manchester kulübü için on yıllara yayılan, tarihe yön veren inanılmaz anılar taşıyor. Efsanevi Sir Alex Ferguson döneminde stat, 13 Premier League şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi kupası ve çok sayıda FA Cup zaferi dahil sayısız galibiyete tanıklık etti.
Ancak bu ünlü stat, yakın dönemde United'ın yaşadığı en kötü anlardan bazılarına da tanıklık etti. O çim, ezeli rakip Liverpool'a karşı alınan küçük düşürücü 5-0'lık yenilginin yanı sıra Tottenham karşısındaki yıkıcı 6-1'lik mağlubiyetin de sahnesiydi.
Son olarak ise Brighton karşısında Carabao Cup'ta yaşanan şaşırtıcı çöküşe tanıklık etti. Manchester United, 2-0'lık üstünlüğü dramatik şekilde koruyamayarak sonunda 3-2 mağlup oldu; bu da United'ın devreyi önde kapattığı bir iç saha maçını 42 yıl sonra ilk kez kaybetmesi anlamına geldi.
- Getty Images Sport
Önünde daha parlak bir gelecek olmasını umuyor
Yepyeni zemin artık tamamen döşenmiş ve kullanıma hazırken, United bundan sonra çok daha iyi anılar biriktirmek için çaresizce uğraşacak. Yeni yüzey, yüksek kaliteli futbola destek vermek için özel olarak tasarlandı ve kulüp bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacak.
Manchester United taraftarları da şüphesiz, takımlarının genel sezon performansının yeniden büyüyen çimlerle birlikte iyileşmesini umacaktır. Kendi sahasında son derece zorlu sonuçlar serisi yaşayan takım için, Old Trafford'u yeniden gerçekten korkutucu bir kaleye dönüştürmek en büyük önceliklerden biri olmaya devam ediyor.
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