Kısa süre önce kaldırılan çim, Manchester kulübü için on yıllara yayılan, tarihe yön veren inanılmaz anılar taşıyor. Efsanevi Sir Alex Ferguson döneminde stat, 13 Premier League şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi kupası ve çok sayıda FA Cup zaferi dahil sayısız galibiyete tanıklık etti.

Ancak bu ünlü stat, yakın dönemde United'ın yaşadığı en kötü anlardan bazılarına da tanıklık etti. O çim, ezeli rakip Liverpool'a karşı alınan küçük düşürücü 5-0'lık yenilginin yanı sıra Tottenham karşısındaki yıkıcı 6-1'lik mağlubiyetin de sahnesiydi.

Son olarak ise Brighton karşısında Carabao Cup'ta yaşanan şaşırtıcı çöküşe tanıklık etti. Manchester United, 2-0'lık üstünlüğü dramatik şekilde koruyamayarak sonunda 3-2 mağlup oldu; bu da United'ın devreyi önde kapattığı bir iç saha maçını 42 yıl sonra ilk kez kaybetmesi anlamına geldi.