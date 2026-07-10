Fernandes, Portekiz’in turnuvadan elenmesinin ardından X’te paylaştığı bir mesajla sessizliğini bozdu. Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha oyuncusu, turnuva boyunca milli takımı temsil eden kadroya saygılarını sunarken, sonucun yarattığı hayal kırıklığına da değindi.

Fernandes şöyle yazdı: "Üzgün, hayal kırıklığına uğramış ve umudumu yitirmiş durumdayım. Bu oyuncu grubu, sadece kaliteleri nedeniyle değil, aynı zamanda bu yıllar boyunca kurduğumuz inanılmaz takım sayesinde de beklentilerimi yükseltti.

"Dünya Kupası boyunca her gün bize eşlik eden ve yardım eden tüm oyunculara, teknik kadroya ve tüm personele teşekkür ederim. Tüm Portekiz halkına da destekleri ve inançları için çok teşekkür ederim."







