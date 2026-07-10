AFP
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Man Utd’nin yıldızı Bruno Fernandes, Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığını değerlendirirken ‘üzgün, hayal kırıklığına uğramış ve umutsuz’ olduğunu belirtti
Portekiz'in Dünya Kupası hayali İspanya karşısında sona erdi
Portekiz, Dünya Kupası’na favorilerden biri olarak katılmıştı ancak 16 turunda İspanya’ya 1-0’lık dar bir skorla elendi. Arsenal’in orta saha oyuncusu Mikel Merino, uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle Roberto Martinez’in takımını eledi ve Portekiz’in turnuva serüvenini beklenenden erken sona erdirdi. Bu yenilgi Portekiz için önemli sonuçlar doğurdu; Martinez, turnuva sonrasında teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Takımın şampiyonluk için mücadele edebileceğine defalarca inandığını belirten Fernandes, takımın turnuvadan elenmesinin ardından bu hayal kırıklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fernandes, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti
Fernandes, Portekiz’in turnuvadan elenmesinin ardından X’te paylaştığı bir mesajla sessizliğini bozdu. Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha oyuncusu, turnuva boyunca milli takımı temsil eden kadroya saygılarını sunarken, sonucun yarattığı hayal kırıklığına da değindi.
Fernandes şöyle yazdı: "Üzgün, hayal kırıklığına uğramış ve umudumu yitirmiş durumdayım. Bu oyuncu grubu, sadece kaliteleri nedeniyle değil, aynı zamanda bu yıllar boyunca kurduğumuz inanılmaz takım sayesinde de beklentilerimi yükseltti.
"Dünya Kupası boyunca her gün bize eşlik eden ve yardım eden tüm oyunculara, teknik kadroya ve tüm personele teşekkür ederim. Tüm Portekiz halkına da destekleri ve inançları için çok teşekkür ederim."
Umut vaat eden bir kampanya hayal kırıklığıyla sonuçlandı
Portekiz’in turnuva serüveni, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak başladı; ardından Özbekistan’ı 5-0 mağlup etti. Daha sonra Kolombiya ile golsüz berabere kalarak son 32 turuna yükseldi; bu turda Selecao, Hırvatistan’ı 2-1 yendi. Ancak, son 16 turunda İspanya’yı geçemedi; savunmadaki hatalar ve golcü eksikliği, takımın aleyhine sonuçlandı.
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Dikkatler yeniden United’a yöneliyor
Fernandes, Portekiz’in Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından bir süre dinlenecek ve ardından Manchester United’ın sezon öncesi hazırlıklarına katılacak. Orta saha oyuncusunun yaz tatilinin ardından kulübüne geri dönmesi ve milli takımdaki hayal kırıklığını geride bırakarak yeni sezona odaklanması bekleniyor.
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