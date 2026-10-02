15 yaşındaki oyuncu, Manchester United'dan ayrılmaya zorlamak için geçen ay sözleşmesinin ani şekilde feshedilmesini talep etti. Ancak Manchester United, futbolun en umut vadeden genç yeteneklerinden birini kadroda tutmak istediği için bu talebi hızla reddetti.

Çıkmaz uzarken hücum oyuncusu geçici olarak İspanya'ya taşındı. Manchester Evening News'e göre Gabriel, Katalonya'nın Castelldefels kentindeki British School Stadium'da özel antrenör Jack Hunter ile çalışarak formunu koruyor.

Genç oyuncu ve ailesi sık sık Barcelona'yı ziyaret ediyor ve Camp Nou'ya bir geçiş ayarlamaya istekli. Bu arada ezeli rakip Real Madrid de hızla gelişen bu durumu yakından takip ediyor.



