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Muhammad Zaki
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Man Utd'nin harika çocuğu JJ Gabriel, Deco'nun genç yıldızın transfer talebi hakkındaki sessizliğini bozmasıyla Barcelona'da antrenman yapıyor

M. United
J. Gabriel
Barcelona
Premier Lig
La Liga

Manchester United'ın harika çocuğu JJ Gabriel'in, Old Trafford'dan sürpriz bir ayrılık için bastırmayı sürdürürken Katalonya'da antrenman yaptığı iddia edildi. İngiliz futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak geniş çapta değerlendirilen 15 yaşındaki oyuncu, görüşmelerde yaşanan çıkmaza rağmen Premier League devinden ayrılacak bir transferi gerçekleştirmekte kararlılığını koruyor. Bu durum da Barcelona yöneticisi Deco'yu, sonunda bu süreç hakkında sessizliğini bozmaya itti.

  • Gabriel, transfer talebinin ardından Barcelona kentinde antrenman yaptı

    15 yaşındaki oyuncu, Manchester United'dan ayrılmaya zorlamak için geçen ay sözleşmesinin ani şekilde feshedilmesini talep etti. Ancak Manchester United, futbolun en umut vadeden genç yeteneklerinden birini kadroda tutmak istediği için bu talebi hızla reddetti.

    Çıkmaz uzarken hücum oyuncusu geçici olarak İspanya'ya taşındı. Manchester Evening News'e göre Gabriel, Katalonya'nın Castelldefels kentindeki British School Stadium'da özel antrenör Jack Hunter ile çalışarak formunu koruyor.

    Genç oyuncu ve ailesi sık sık Barcelona'yı ziyaret ediyor ve Camp Nou'ya bir geçiş ayarlamaya istekli. Bu arada ezeli rakip Real Madrid de hızla gelişen bu durumu yakından takip ediyor.


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    Carrick, üzerindeki incelemeler sürerken sakinlik çağrısı yaptı

    Saha dışındaki drama sürerken United patronu Michael Carrick kısa süre önce durumu küçümsemeye çalıştı. Eski orta saha oyuncusu, akademi yıldızını bunaltıcı kamuoyu ilgisinden koruma gereğini vurguladı.

    "Sadece söylediğimi tekrar edeceğim: o genç bir çocuk, burada herhangi bir şeyi ortaya koymamamız önemli, maruz kalma ve inceleme konusunda dikkatli olmamız gerekiyor," diye açıkladı Carrick. "Sağduyulu olmalı ve onu düşünmeliyiz. Durum kendi kendine çözülecektir."


  • Deco, Barcelona'yı genç yıldızdan uzaklaştırdı

    Gabriel’in cephesi Katalonya’ya bir transfer ihtimalini değerlendirirken, Barcelona sportif direktörü Deco artan spekülasyonları hızla yatıştırdı. Portekiz Futbol Zirvesi’nde konuşan Camp Nou yöneticisi, kulübünün İngiliz oyuncunun peşinde aktif olarak olmadığında ısrar etti.

    "Bu çocuk hakkında söylenecek bir şey yok," diyen Deco, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncuların bizimle anılması normal. Bu her zaman olur. Özellikle [oyuncular] genç olduğunda, bunun için çok sayıda çıkarın devrede olduğu büyük bir pazar var. Ancak biz onun durumundaki hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyoruz."

    Deco ayrıca, Gabriel Old Trafford’a bağlı olduğu sürece Barcelona’nın devreye girmeyeceğini vurguladı. Şunları ekledi: "Neler olduğundan ve hâlâ Manchester United oyuncusu olup olmadığından emin değilim. Biz bunun içinde değiliz. Her şeyden önce, bir şey yapmaya çalışmadan önce durumun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Genç, ergen yaştaki oyuncular hakkında konuşmak bizim işimiz değil."


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    Yaklaşan doğum günü ve A takım sürgünü

    Gabriel gelecek hafta 16. yaş gününü kutlayacak, ancak katı düzenlemeler 17 yaşına girene kadar herhangi bir kulüple profesyonel sözleşme imzalamasını engelliyor. Şimdilik, A takımdan ani şekilde uzaklaştırılmasının ardından gelişimi belirsizlik içinde kalmayı sürdürüyor.

    Transfer talebinden önce Carrick, Brighton'a karşı oynanacak bir Carabao Cup maçında genç oyuncuya A takımdaki ilk maçına çıkma fırsatı vermeye hazırlanıyordu. Ancak Gabriel, 3-2'lik o yenilgide kadroya alınmadı ve böylece son resmi maçı geçen ay UEFA Gençlik Ligi'nde Sabah'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet olarak kaldı.

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