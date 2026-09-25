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Man Utd, Michael Carrick'in yerine Antonio Conte'yi getirmek için Premier League'e ŞOK bir dönüş hazırlığında
Manchester United, Carrick için alternatif planlar hazırlıyor
United, Carrick yönetiminde 2026-27 sezonuna son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapılmasının ardından teknik direktörlük için alternatifleri şimdiden araştırıyor. Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesinin ve yaz dönemindeki takviyelerin ardından Manchester United, bu sezon ileriye doğru bir adım atmayı umuyordu. Ancak Hull City, Manchester City ve Brighton karşısında ligde alınan yenilgiler, kulübün ritmini bulmakta zorlanmasına neden oldu.
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Conte, Old Trafford görevi için en güçlü aday
Calciomercato , Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Conte'nin United'ın bir numaralı hedefi olarak belirlendiğini öne sürüyor. Haberde, 57 yaşındaki çalıştırıcının Carrick'in önümüzdeki aylarda görevden alınması halinde takımın başına geçmek için şu anda en güçlü aday olduğu belirtiliyor.
Haberlere göre United yöneticileri, Conte'nin uygunluk durumunu değerlendirmek için şimdiden ilk teması kurdu. Tecrübeli İtalyan, geçen sezonun sonunda Napoli'den ayrıldıktan sonra şu anda boşta. Conte'nin İtalya Milli Takımı'na geri dönebileceği öne sürülmüştü. Ancak Roberto Mancini'nin o boşluğu doldurmasıyla birlikte, Premier League'e dönüş artık gerçekçi bir ihtimal gibi görünüyor.
Yurtiçinde berbat bir form grafiği
United, yeni yükselen Ipswich Town ve Şampiyonlar Ligi'nin mütevazı ekiplerinden Sabah karşısında sahasında rahat galibiyetler almış olsa da genel form durumu hâlâ büyük bir endişe kaynağı. Brighton'a karşı alınan son yenilgi ise mevcut yönetim için özellikle yıpratıcı oldu.
Bu mağlubiyet, United'ın 2-0 öne geçtiği bir iç saha maçını hiç kaybetmediği 50 yıllık gurur verici seriyi de sona erdirdi. Bu denli endişe verici çöküşler, Carrick'in Old Trafford'daki kulübedeki pozisyonuna yönelik baskıyı daha da artırdı.
Teknik direktörü şimdi kritik bir üç haftalık milli ara bekliyor. Takımın gidişatını nasıl düzelteceğini ve geçen sezonun ikinci yarısında görülen umut verici performansları nasıl yeniden ortaya koyacağını acilen bulmak zorunda.
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Milli ara sonrası kritik döneme giriliyor
United'ı milli aranın hemen ardından, üç gün içinde oynanacak iki kritik maçla belirleyici bir hafta bekliyor. İlk olarak Old Trafford'da ligin son sırasındaki Tottenham Hotspur'u ağırlayacaklar.
Premier League'deki bu karşılaşmanın gergin geçmesi bekleniyor; Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi de artan baskı altında. Zor durumdaki Tottenham'a karşı üç puan alınamaması, Carrick için ölümcül olabilir.
Bu maçın hemen ardından Manchester United, Atletico Madrid ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İspanya'ya gidecek. Bu iki maçta sonuçlar belirgin şekilde düzelmezse, Conte Manchester'a beklenenden daha erken gelebilir.
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