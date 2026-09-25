Calciomercato , Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Conte'nin United'ın bir numaralı hedefi olarak belirlendiğini öne sürüyor. Haberde, 57 yaşındaki çalıştırıcının Carrick'in önümüzdeki aylarda görevden alınması halinde takımın başına geçmek için şu anda en güçlü aday olduğu belirtiliyor.

Haberlere göre United yöneticileri, Conte'nin uygunluk durumunu değerlendirmek için şimdiden ilk teması kurdu. Tecrübeli İtalyan, geçen sezonun sonunda Napoli'den ayrıldıktan sonra şu anda boşta. Conte'nin İtalya Milli Takımı'na geri dönebileceği öne sürülmüştü. Ancak Roberto Mancini'nin o boşluğu doldurmasıyla birlikte, Premier League'e dönüş artık gerçekçi bir ihtimal gibi görünüyor.