AFP
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Man Utd henüz işi bitirmedi! Manchester United, Hollanda devleri anlaşmayı değerlendirirken yazın son geç transferi için bastırıyor
Willem II, son dakika anlaşması için bastırıyor
Old Trafford'da sakin geçen bir son transfer gününe rağmen United, yine de geç bir ayrılığa onay verebilir. The Athletic'e göre Willem II, Eredivisie transfer dönemi çarşamba günü CEST ile 23.59'da kapanmadan önce 18 yaşındaki forvet Chido Obi'yi kiralamak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor.
Manchester United, yaz döneminde Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi isimleri kadrosuna katarak önemli bir yatırım yaptı. Ancak Michael Carrick, son transfer gününde başka takviyelere gitmemeyi tercih etti ve bu da bazı taraftarları savunma ile hücum hattına takviye yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğrattı.
Dikkat şimdi gidecek kiralıklara çevrilmiş durumda. Haberde, Willem II'nin Obi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunduğu ve Danimarka 21 Yaş Altı milli futbolcusuna düzenli olarak A takım futbolu oynayabileceği net bir yol sunduğu belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Eredivisie yolu açılıyor
Voetbal International, Eredivisie ekibinin Obi’yi Tilburg’da hemen etki yaratabilecek büyük bir yetenek olarak gördüğünü belirtti. Hollanda basın kuruluşu ayrıca Alexander Isak ile doğrudan karşılaştırmalar yaptı. İsveçli golcü, Willem II’de Eredivisie’de kiralık olarak geçirdiği ve bol gollü performans sergilediği dönemle profesyonel kariyerini başlatmış, Obi’nin ekibinin kuşkusuz cazip bulacağı bir gelişim örneği ortaya koymuştu.
Yaz boyunca genç oyuncuya ilgi yüksekti. Bir diğer Hollanda kulübü Feyenoord, daha önce transfer döneminin ilk bölümünde eski Arsenal akademi oyuncusu için bir anlaşma ihtimalini değerlendirmişti, ancak şimdi imzasını almak için açık ara öne çıkan taraf Willem II oldu.
Gelişim için kıdemli düzeyde dakikalar gerekiyor
Obi, Old Trafford'da üst düzey futbolu şimdiden tatmış durumda; eski teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde A takımda sekiz maça çıktı. Ancak genel kanı, bu maçların gelişim sürecinin biraz erken bir aşamasında geldiği yönündeydi ve bu da onun yeniden altyapı düzenine dönmesine yol açtı.
Danimarkalı genç milli oyuncu buna müthiş bir yanıt verdi ve geçen sezon United'ın 18 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında 37 maçta 20 gol attı. Akademi seviyesinde golcülüğünü kanıtlayan oyuncu için, artık üst düzeyde geçici bir ayrılık kariyerindeki genel gelişimin bir sonraki olmazsa olmaz adımı olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Zamana karşı yarış
Hollanda'da transfer için son tarih çarşamba gecesi hızla yaklaşırken, iki kulüp de son evrak işlemlerini tamamlamak için zamana karşı yarış veriyor. Anlaşmaya varılması halinde Obi, Willem II kadrosuna hızla adapte olmaya ve sonunda Old Trafford'da Carrick'in uzun vadeli planlarına girebilmek için gereken düzenli Eredivisie dakikalarını toplamaya başlayacak.
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