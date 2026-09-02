Old Trafford'da sakin geçen bir son transfer gününe rağmen United, yine de geç bir ayrılığa onay verebilir. The Athletic'e göre Willem II, Eredivisie transfer dönemi çarşamba günü CEST ile 23.59'da kapanmadan önce 18 yaşındaki forvet Chido Obi'yi kiralamak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor.

Manchester United, yaz döneminde Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi isimleri kadrosuna katarak önemli bir yatırım yaptı. Ancak Michael Carrick, son transfer gününde başka takviyelere gitmemeyi tercih etti ve bu da bazı taraftarları savunma ile hücum hattına takviye yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğrattı.

Dikkat şimdi gidecek kiralıklara çevrilmiş durumda. Haberde, Willem II'nin Obi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunduğu ve Danimarka 21 Yaş Altı milli futbolcusuna düzenli olarak A takım futbolu oynayabileceği net bir yol sunduğu belirtiliyor.



