Man Utd, Güney Amerikalı sansasyonun Old Trafford'a gelmesiyle yazın ALTINCI transferini resmen açıkladı

Oyuncunun kendisi de açıkça bir an önce başlamak istiyor ve Old Trafford'da başarılı olmak için gerekli özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Önündeki meydan okumayla ilgili konuşan Orozco, hızlıca öğrenme ve kadroya çabuk uyum sağlama arzusunu vurguladı. Medyaya konuşan oyuncu, "Güçlü yönlerimin fiziksel yapım ve tekniğim olduğunu biliyorum" dedi. "Bu özelliklere sahibim ve Tanrı'nın bana verdiği yetenekle bunun çok zor olacağını sanmıyorum. Ama her şey uyum sağlamakla ilgili. Ben çok gencim ve yapmam gereken de bu."

Orta saha oyuncusu, yeni bir ülkeye taşınırken iletişim engellerini aşmanın önemini de kabul etti. "Çok fazla İngilizce öğrenmeyi bekliyorum. Oradayken bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim" diye ekledi. "Oraya gidip mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istiyorum. Seviyemi ve neler yapabileceğimi gösterebilmem için gereken bu. Karşıma çıkan her şeye mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamak istiyorum."



