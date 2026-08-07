Getty Images Sport
Çeviri:
Man Utd, Güney Amerikalı sansasyonun Old Trafford'a gelmesiyle yazın ALTINCI transferini resmen açıkladı
Manchester United, Kolombiyalı genç yeteneği kadrosuna kattı
United, Orozco transferini resmen tamamladı ve kulüp, genç oyuncunun Old Trafford'a gelişini doğrulamak için resmi bir açıklama yayımladı. 18 yaşındaki oyuncu, Premier League devine Kolombiya ekibi Fortaleza'dan katıldı ve geçen yılın sonlarından bu yana prensipte anlaşmaya varılmış olan uzun süredir devam eden transfer sürecini sona erdirdi.
Duyurusunda United, oyuncunun geçmişini doğrulayarak şöyle dedi: "Manchester United, gelecek vadeden genç orta saha oyuncusu Cristian Orozco'nun transferini tamamladı. 18 yaşındaki oyuncu, Kolombiya Kategori Primera A ekibi Fortaleza CEIF'ten katıldı. Rojo FC akademisinde yetişen Orozco, geçen sezon Fortaleza formasıyla A takımda beş maç oynadı ve Kolombiya'yı 17 yaş altı seviyesine kadar temsil etti."
Orozco, Old Trafford hedefleri hakkında konuştu
Oyuncunun kendisi de açıkça bir an önce başlamak istiyor ve Old Trafford'da başarılı olmak için gerekli özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Önündeki meydan okumayla ilgili konuşan Orozco, hızlıca öğrenme ve kadroya çabuk uyum sağlama arzusunu vurguladı. Medyaya konuşan oyuncu, "Güçlü yönlerimin fiziksel yapım ve tekniğim olduğunu biliyorum" dedi. "Bu özelliklere sahibim ve Tanrı'nın bana verdiği yetenekle bunun çok zor olacağını sanmıyorum. Ama her şey uyum sağlamakla ilgili. Ben çok gencim ve yapmam gereken de bu."
Orta saha oyuncusu, yeni bir ülkeye taşınırken iletişim engellerini aşmanın önemini de kabul etti. "Çok fazla İngilizce öğrenmeyi bekliyorum. Oradayken bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim" diye ekledi. "Oraya gidip mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istiyorum. Seviyemi ve neler yapabileceğimi gösterebilmem için gereken bu. Karşıma çıkan her şeye mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamak istiyorum."
Uzun vadeli gelecek için yapılanma
Orozco, teknik kapasitesi yüksek bir defansif orta saha oyuncusu olarak giderek artan bir itibarla Manchester'a geliyor. Fiziksel gücü ve top dağıtımındaki üstün becerisiyle tanınan oyuncu, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yaparak liderlik özelliklerini de şimdiden ortaya koydu. Transferi, INEOS'un öncülük ettiği ve piyasa değeri katlanarak artmadan önce yükselen pazarlardaki elit yetenekleri tespit edip kadroya katmaya odaklanan daha geniş bir stratejinin parçası.
Gelişi etrafındaki heyecana rağmen United, onun geçiş sürecini dikkatle yönetmeyi planlıyor. Kulüp, genç yeteneğin yüksek baskı altındaki A takım mücadelesine hemen sürülmeyeceğini belirtti. Bunun yerine, yeni ortamına alışırken, yerel kültürü öğrenirken ve İngiliz futbolunun kendine özgü fiziksel gerekliliklerine uyum sağlarken Manchester United Akademisi tarafından desteklenecek.
- Getty Images Sport
Kolombiyalıların izinden
Manchester'a transfer olan Orozco, Radamel Falcao ve Mateo Mejia'nın izinden giderek United'ı temsil eden üçüncü Kolombiyalı oyuncu oldu. Falcao'nun 2014-15 sezonunda kulüpteki kiralık dönemi sakatlık sorunları nedeniyle sekteye uğrasa da, Orozco'nun gelişi Old Trafford'da Kolombiyalı yetenekler için yeni bir başlangıcı temsil ediyor.
Bu transfer, hem A takım kadrosunu hem de gelişim hattını güçlendirmek için kararlı adımlar atan kulüp adına etkileyici bir transfer dönemini tamamladı. Yazın altıncı takviyesi olan Orozco, kulübün Güney Amerika'nın geneline yayılan küresel scout ağına bağlılığını da gösteriyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun