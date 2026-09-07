Getty Images Sport
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Man Utd efsanesi, Arsenal'in yıldızı Gabriel Magalhaes'i Chelsea galibiyetinde kırmızı karttan kurtulduğu için "şanslı" diye eleştirdi
Gabriel, Londra derbisinde erken gelen kırmızı karttan kurtuldu
Arsenal, Chelsea karşısında aldığı gergin galibiyetle Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü. Ancak son şampiyon, karşılaşmanın sadece beşinci dakikasında büyük bir tehlike atlattı.
Eski United kaptanı Rooney, Arsenal savunmacısı Gabriel'in, Chelsea kalecisi Martinez'e yaptığı kontrolsüz müdahalenin ardından kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Brezilyalı stoper, ceza sahası içindeki kaotik bir pozisyonda kalecinin başına doğrudan temas etmiş gibi görünürken, Martinez acı içinde yerde kaldı ve derhal tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.
Hakem Chris Kavanagh'ın görüş açısı, ceza sahasındaki oyuncu kalabalığı nedeniyle ne yazık ki kapandı. Şaşırtıcı şekilde VAR, kenarda monitörden inceleme tavsiyesinde bulunmadı; bu da hem öfkeli Chelsea oyuncuları hem de şaşkına dönen televizyon yorumcuları arasında geniş çaplı tartışma başlattı.
- Getty Images Sport
Rooney ve Young, VAR kararını sert şekilde eleştirdi
BBC'nin Match of the Day programında konuşan Rooney, Gabriel'in sahada kalmasına tamamen inanamadığını söyledi. United efsanesi, ağır çekim tekrarların çok tehlikeli bir müdahaleyi ortaya koyduğunu ve bunun sert bir cezayı gerektirdiğini düşündü.
"İlk bakışta bunu gerçekten görmüyorsunuz ama sonra tekrar izleyip ağır çekimde gördüğünüzde" diye açıklayan Rooney, "Martinez topu elleriyle kontrol etmiş durumda ve Gabriel onun kafasına vuruyor, bacağını savuruyor ve fazlasıyla yukarı çıkıyor. Sahada kalması onun için inanılmaz büyük bir şans" dedi.
Yorumcu arkadaşı Ashley Young da bu güçlü görüşlere katılırken tüm VAR inceleme sürecini sorguladı. Young şöyle ekledi: "Katılıyorum. Top yerdeyken ve Martinez topu kontrol etmişken Gabriel ayağını çok yukarı kaldırıyor. Neden VAR'a gitmediğinden ya da bunu doğru düzgün inceleyip incelemediklerinden emin değilim çünkü topla hiçbir ilgisi yok. Orada ucuz kurtuldu."
Arsenal, dramatik geri dönüşle galibiyeti aldı
Büyük tartışma yaratan an, Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin maça müthiş bir başlangıç yapmasının hemen ardından yaşandı. Eski Arsenal hedefi Morgan Rogers, henüz ikinci dakikada deplasman ekibini öne geçirerek ev sahibi tribünleri susturdu.
Chelsea, kuzey Londra'ya kendi kusursuz yüzde 100'lük derecesiyle geldi. Ancak Arsenal, erken gelen bu geri dönüşe son derece iyi tepki verdi ve oyunun temposunda kontrolü kısa sürede yeniden ele aldı. Kai Havertz, tempolu geçen ilk yarının ortalarında eski kulübüne karşı skora başarıyla denge getirdi. Arsenal kaptanı Martin Odegaard ise etkileyici geri dönüşü tamamladı; ikinci yarıda galibiyeti getiren golü atarak galibiyet serisini sürdürdü ve takımına üç puanı kazandırdı.
- AFP
Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi mesaisi bekliyor
Hayati önem taşıyan üç puanı alan ve Gabriel’in maliyetli bir cezadan kaçınmasını sağlayan Arsenal, şimdi dikkatini Avrupa’ya çevirdi. Arsenal, hafta içinde Şampiyonlar Ligi serüvenine başlarken Premier League’deki şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine kısa bir ara verecek. Arsenal’i, Serie A’nın güçlü ekiplerinden Napoli karşısında zorlu bir açılış sınavı bekliyor.
Bu arada Alonso, yurt içi kupa maçları yeniden başlarken Chelsea’yi yeniden galibiyet yoluna sokmaya çalışacak. Chelsea, çarşamba gecesi Lig Kupası’nda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
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