BBC'nin Match of the Day programında konuşan Rooney, Gabriel'in sahada kalmasına tamamen inanamadığını söyledi. United efsanesi, ağır çekim tekrarların çok tehlikeli bir müdahaleyi ortaya koyduğunu ve bunun sert bir cezayı gerektirdiğini düşündü.

"İlk bakışta bunu gerçekten görmüyorsunuz ama sonra tekrar izleyip ağır çekimde gördüğünüzde" diye açıklayan Rooney, "Martinez topu elleriyle kontrol etmiş durumda ve Gabriel onun kafasına vuruyor, bacağını savuruyor ve fazlasıyla yukarı çıkıyor. Sahada kalması onun için inanılmaz büyük bir şans" dedi.

Yorumcu arkadaşı Ashley Young da bu güçlü görüşlere katılırken tüm VAR inceleme sürecini sorguladı. Young şöyle ekledi: "Katılıyorum. Top yerdeyken ve Martinez topu kontrol etmişken Gabriel ayağını çok yukarı kaldırıyor. Neden VAR'a gitmediğinden ya da bunu doğru düzgün inceleyip incelemediklerinden emin değilim çünkü topla hiçbir ilgisi yok. Orada ucuz kurtuldu."