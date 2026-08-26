Man Utd'den Eduardo Camavinga için geç hamle! Real Madrid yıldızının geleceği netleşirken 43 milyon sterlinlik teklif planlanıyor

Manchester United, Camavinga için transfer döneminin son bölümünde Real Madrid'in direncini önemli bir teklifle test etmeye hazırlanıyor. İspanyol yayın kuruluşu Cadena SER'in haberine göre Premier League devi, çok yönlü orta sahayı kadrosunu güçlendirmek için birincil hedef olarak belirledi. 2021 yazında Rennes'ten Real Madrid'e katılan 23 yaşındaki oyuncunun Santiago Bernabeu'daki sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Bu yaz daha önce yapılan takviyelere rağmen Old Trafford'daki yönetim, takımın orta saha hattının teknik profilini dönüştürecek yıldız bir transferi bitirmekte kararlı görünüyor.

Bu ilgi, kısa süre önce eski Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun göreve geldiği İspanyol kulübü için dikkat çekici bir dönemde ortaya çıktı. Mourinho daha önce Real Madrid'in bu yaz için yapacağı transfer hamlelerini tamamladığını söylemişti, ancak şu anda düzenli süre almakta zorlanan bir oyuncu için yapılacak resmi bir teklif, bu düşüncenin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir. Camavinga geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkıp iki gol ve bir asist kaydetti, ancak yeni yönetim altında rolü sınırlı görünüyor; zira takımının sezona Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek sadece 10 dakika süre alabildi.