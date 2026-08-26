Getty Images Sport
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Man Utd'den Eduardo Camavinga için geç hamle! Real Madrid yıldızının geleceği netleşirken 43 milyon sterlinlik teklif planlanıyor
Manchester United, Bernabeu'dan sürpriz bir transfer yapmayı hedefliyor
Manchester United, Camavinga için transfer döneminin son bölümünde Real Madrid'in direncini önemli bir teklifle test etmeye hazırlanıyor. İspanyol yayın kuruluşu Cadena SER'in haberine göre Premier League devi, çok yönlü orta sahayı kadrosunu güçlendirmek için birincil hedef olarak belirledi. 2021 yazında Rennes'ten Real Madrid'e katılan 23 yaşındaki oyuncunun Santiago Bernabeu'daki sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Bu yaz daha önce yapılan takviyelere rağmen Old Trafford'daki yönetim, takımın orta saha hattının teknik profilini dönüştürecek yıldız bir transferi bitirmekte kararlı görünüyor.
Bu ilgi, kısa süre önce eski Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun göreve geldiği İspanyol kulübü için dikkat çekici bir dönemde ortaya çıktı. Mourinho daha önce Real Madrid'in bu yaz için yapacağı transfer hamlelerini tamamladığını söylemişti, ancak şu anda düzenli süre almakta zorlanan bir oyuncu için yapılacak resmi bir teklif, bu düşüncenin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir. Camavinga geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkıp iki gol ve bir asist kaydetti, ancak yeni yönetim altında rolü sınırlı görünüyor; zira takımının sezona Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek sadece 10 dakika süre alabildi.
- Getty Images Sport
Orta saha sıkıntıları son dakika hareketliliğini tetikledi
Camavinga için yapılan bu ani hamle, bazı kesimler tarafından United'ın son dönemde sahadaki performanslarına verilen bir tepki olarak görülüyor. Carrick'in ekibi, Hull City karşısında 2-0 mağlup olduğu maçta özellikle hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve bu karşılaşma mevcut orta saha seçeneklerinin derinliği ile dengesi konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.
Carrick, Youri Tielemans ve Andrey Santos gibi isimleri kadroya katarak, ayrıca son olarak Brighton'dan uzun süredir hedeflenen Carlos Baleba'nın transferini tamamlayarak piyasada zaten aktifti. Ancak Real Madrid'de iki La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferinin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarıya sahip Camavinga gibi bir yeteneği transfer etme fırsatı, belli ki kaçırılmayacak kadar iyi görünüyor.
Chelsea'den rekabet ve kadro öncelikleri
United, bu durumu takip eden tek Premier League kulübü değil; Chelsea'nin de 23 yaşındaki oyuncu için yarışta olduğu bildiriliyor. İspanya'dan gelen haberlere göre Manchester United'ın transfer bütçesinde yaklaşık 80 milyon sterlin kaldı ve kulüp bunu Camavinga ile Barcelona'nın sol beki Alejandro Balde'nin transfer girişimleri arasında bölüştürmeyi planlıyor.
Kulüp, savunmadaki boşluğu gidermek için çeşitli seçenekleri değerlendirdi; bunlar arasında Lewis Hall'a uzun süredir devam eden ilgi ve daha yakın dönemde Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly ile kurulan bağlantılar da yer alıyor. Bu kadar çok hedefe rağmen kulüp hâlâ yeni bir sol bek için anlaşmayı sonuçlandırmış değil; bu da transfer döneminin son günlerini son derece kritik hale getiriyor.
- Getty Images Sport
Geç başlayan işe alım hamlesinde engeller sürüyor
Hırs açık olsa da, United en önemli hedeflerini bu hamleyi yapmaya ikna etme konusunda ciddi engellerle karşı karşıya. Son haberler, Balde'nin Manchester'a gitmek yerine Barcelona'da kalmayı tercih ettiğini öne sürüyor; bu da Carrick'in savunma planlarına darbe vuruyor. Buna rağmen United, Mourinho'nun ilk 11'inde Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve yeni transfer Bernardo Silva'yı tercih ettiği Bernabeu'da şu anda gözden düştüğünü bilerek Camavinga'yı kadrosuna katma konusunda umutlu kalmayı sürdürüyor.
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