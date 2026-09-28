AFP
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Man Utd, Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in Patrick Dorgu'nun kadrodan çıkarıldığını doğrulamasıyla yeni bir sakatlık darbesi aldı
Kriz derinleşiyor: Dorgu eve gönderildi
Danimarka milli takımı, sakatlıkların milli ara sırasında Riemer'in kadrosunu tüketmeye devam etmesiyle şu anda önemli bir çalkantı döneminden geçiyor. Son kayıp Dorgu oldu; oyuncu, Galler'e karşı alınan 2-0'lık galibiyette sakatlık yaşamasının ardından pazar akşamı Danimarka kampından ayrılmak zorunda kaldı. Bu gelişmeyle birlikte Dorgu da, ilk kadro açıklamasından bu yana kadro dışı kalan Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek ve Kasper Dolberg gibi önemli isimlerin yer aldığı, forma giyemeyecek oyuncular listesine eklendi.
"Onu şimdi evine gönderiyoruz, kadroda olmayacak ve gelecek hafta hazır olmayacak. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını yapılacak ileri tetkikler gösterecek," dedi Riemer, Bold'a.
- Getty Images Sport
Dorgu darbesi, Danimarka'yı kanatlarda zayıf bıraktı
Dorgu'nun yokluğu, oyuncunun sol kanadın tamamında görev yapabilme becerisinin kilit bir özellik haline gelmesi nedeniyle Danimarka'nın taktiksel esnekliğine özel bir darbe vurdu. Sakat United oyuncusu, Riemer'in kanat bölgelerinde doldurması gereken bir boşluk bıraktı. Danimarkalı teknik adam, kadrosunun yalnızca belirli bölgelerde derinlik eksikliği çekmediğini, aynı zamanda ayakta kalan oyunculara binen ağır iş yükü nedeniyle fiziksel yorgunluk belirtileri göstermeye başladığını da kabul etti.
Eski Anderlecht menajeri, milli takım arasının henüz yalnızca yarısına gelinmiş olması nedeniyle zamanlamanın özellikle zor olduğunu vurguladı. "Buna benzer bir şeyi daha önce hiç yaşamadım. Bunu söylememe izin verilmesini isterim. Ve bugün bir kişi daha gitti. Saydım, bugün öncesinde normalde 23 kişilik bir kadroda her zaman yer alacak yedi ya da sekiz oyuncu vardı. Onlar burada değil. Ya evlerine gittiler ya da hiç gelmediler. Ve şimdi Dorgu da bugün çıktı. Açıkçası bu gerçekten çok can sıkıcı," dedi Riemer, TV2'ye.
Gündemdeki olası alternatifler
Büyüyen krize yanıt olarak Riemer, kanatlardaki seçeneklerini güçlendirmek için en az bir yedek oyuncuyu kadroya çağırmak zorunda kalacağını doğruladı. Danimarkalı teknik direktör, kısa sürede devreye girerek gerekli alternatifi sağlayabilecek birkaç adayı şu anda değerlendiriyor. Değerlendirilen isimler arasında tecrübeli oyuncular ve şu anda yurt dışında forma giyip son dönemde iyi performans gösteren futbolcular yer alıyor. Riemer, takıma hızlı şekilde uyum sağlayabilecek ve uluslararası düzeydeki acil rekabetin baskısını kaldırabilecek oyuncular arıyor.
Kadrodaki boşlukla ilgili bir görüşme sırasında Riemer, geç bir çağrı için değerlendirilen birkaç özel ismi belirtti. Riemer, Bold'a yaptığı açıklamada, "Anders Dreyer olabilir, Türkiye'de iyi bir başlangıç yapan Andreas Skov Olsen olabilir, ama genç oyunculardan biri de olabilir" dedi.
- Getty Images Sport
Hojlund sempatisini dile getirdi
Bu haber Rasmus Hojlund için önemli bir darbe oldu. Yaşanan aksaklıktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Hojlund, Dorgu'nun kadro için önemine vurgu yaparak onu kilit bir isim olarak nitelendirdi ve uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Takım arkadaşına duyduğu üzüntüyü de dile getiren Hojlund, onun kalibresinde bir oyuncuyu uzun bir süre kaybetmenin kabullenmesi zor bir darbe olacağını belirtti.
"Bence bu üzücü. Çok önemli bir profilimiz var ve o da eski kulübüm için çok önemli bir profil. Eğer uzun süre yoksa, bu açıkça can sıkıcı olur," dedi Hojlund, TV2'ye.
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