Danimarka milli takımı, sakatlıkların milli ara sırasında Riemer'in kadrosunu tüketmeye devam etmesiyle şu anda önemli bir çalkantı döneminden geçiyor. Son kayıp Dorgu oldu; oyuncu, Galler'e karşı alınan 2-0'lık galibiyette sakatlık yaşamasının ardından pazar akşamı Danimarka kampından ayrılmak zorunda kaldı. Bu gelişmeyle birlikte Dorgu da, ilk kadro açıklamasından bu yana kadro dışı kalan Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek ve Kasper Dolberg gibi önemli isimlerin yer aldığı, forma giyemeyecek oyuncular listesine eklendi.

"Onu şimdi evine gönderiyoruz, kadroda olmayacak ve gelecek hafta hazır olmayacak. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını yapılacak ileri tetkikler gösterecek," dedi Riemer, Bold'a.