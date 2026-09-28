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'Man Utd baskı altına alınamaz!' - Rio Ferdinand, Avrupa'dan ilgi görürken Old Trafford'dan ayrılmayı zorlayan 15 yaşındaki JJ Gabriel hakkında kararını verdi
Ferdinand, genç yıldızın ‘çılgın’ potansiyelini övdü
Manchester United efsanesi Ferdinand, altyapının genç yıldızı JJ Gabriel için övgü dolu bir değerlendirmede bulundu, ancak oyuncunun geleceği konusunda kulüp yönetimine sert bir uyarı da yaptı. 15 yaşındaki forvetin, temsilcilerinin United yöneticilerine Old Trafford'dan ayrılarak yeni bir meydan okuma aradığı yönündeki isteğini ilettiğinin bildirilmesinin ardından son dönemde yoğun spekülasyonların odağı haline geldiği ifade ediliyor.
YouTube kanalında konuşan Ferdinand, genç oyuncunun teknik becerisine ve fiziksel potansiyeline hayranlığını dile getirdi. Altı kez Premier League şampiyonluğu yaşayan isim, "Her şeyden önce, bu çocuk ne büyük bir yetenek" dedi. "Bu çılgınlık. Bu çocuğun tavanının neresi olduğunu bilmiyorum. Onu oynarken gördüm, antrenman yaparken gördüm, onu yıllardır çalıştıran insanların söylediklerini dinledim ve bu çocuğun zirveye çıkacağından hiç şüphem yok."
Şöyle ekledi: "Bence onun neden kulüpten ayrılmak istediğini anlamamız gerekiyor. Bu kararı tek başına veren bir 15 yaşındaki değil, ailesinin de bununla ilgili sebepleri olabilir."
- Getty Images Sport
Gabriel'in Manchester United'daki baş döndürücü yükselişi
Gabriel'in Carrington'da alt yaş kategorilerinde yükselişi tam anlamıyla baş döndürücü oldu. Dört yıl önce akademiye katılan oyuncu, henüz 14 yaşındayken hızlı bir şekilde 18 Yaş Altı takımına alındı ve bu da teknik ekibin onun yeteneklerine duyduğu büyük güveni ortaya koydu. Geliimi geçen yıl yeni bir dönüm noktasına ulaştı; A takım ile antrenman yapmaya davet edildi ve bu sayede elit seviyede gereken standartları ilk elden görme fırsatı buldu.
Ferdinand, kulübün tek bir kişinin taleplerinden ziyade akademi yapısının uzun vadeli bütünlüğüne öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor ve şunu söylüyor: "Bunu bir referans noktası olarak kullanacak başka çocuklar da olacak, bu yüzden bir futbol kulübü olarak zayıf görünemezsiniz. Ama tekrar ediyorum, tüm gerçekleri bilmiyorum ve bilmeyi çok isterim."
Genç gelişiminin karmaşık dinamiklerinde yol almak
Ferdinand, genç oyuncunun tecrübeli profesyonellere karşı ayakta kaldığını gördüğünü hatırlattı; bu da oyuncunun çok yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dair inancını daha da güçlendirdi. Ferdinand, olası ayrılığın arkasındaki motivasyonları tartışırken, "Sabırsız mı davranıyorlar, onun şimdiden süre almış olması gerektiğini mi düşünüyorlar, onlara bir şeyler vaat edildi de şimdi bu yüzden mi rahatsızlar?" diye sordu.
"Antrenmanda onu izlediğimi hatırlıyorum ve Bruno Fernandes ile şut çalışması yapıyordu. Karşındaki kişi PFA Yılın Oyuncusu ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri. 15 yaşında olsam bu benim için yeterli olurdu. Ama belki de hedefleri var ve artık oynuyor olmak istiyor. Ancak Manchester United, ne kadar iyi olursa olsun 15 yaşındaki bir oyuncu tarafından baskı altına alınmış gibi görünemez. Bu yüzden sonuç ne olursa olsun Manchester United bu konuda güçlü kalmalı."
- Getty Images Sport
Avrupa devleri Gabriel'in imzası için devrede
Gabriel'in geleceğini çevreleyen belirsizlik, dünya futbolunun en büyük kulüplerini alarma geçirdi ve oyuncunun transferi için yüksek riskli bir "poker" oyunu yarattı. Forvet oyuncusuyla Real Madrid ve Barcelona yoğun şekilde anılırken, Alman devi Bayern Münih de yarışın içinde güçlü bir şekilde yer alıyor.
Paris Saint-Germain'in de harekete geçmeye hazır olduğu bildiriliyor. Fransa şampiyonunun, Gabriel 6 Ekim'de 16. yaş gününe yaklaşırken durumu yakından takip ettiği belirtiliyor. Bu tarih, yasal olarak lisanslı bir oyuncu temsilcisi tarafından temsil edilebileceği noktayı işaret ettiği için önem taşıyor ve bu durum, resmi transfer görüşmelerini potansiyel olarak hızlandırabilir.
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