Manchester United efsanesi Ferdinand, altyapının genç yıldızı JJ Gabriel için övgü dolu bir değerlendirmede bulundu, ancak oyuncunun geleceği konusunda kulüp yönetimine sert bir uyarı da yaptı. 15 yaşındaki forvetin, temsilcilerinin United yöneticilerine Old Trafford'dan ayrılarak yeni bir meydan okuma aradığı yönündeki isteğini ilettiğinin bildirilmesinin ardından son dönemde yoğun spekülasyonların odağı haline geldiği ifade ediliyor.

YouTube kanalında konuşan Ferdinand, genç oyuncunun teknik becerisine ve fiziksel potansiyeline hayranlığını dile getirdi. Altı kez Premier League şampiyonluğu yaşayan isim, "Her şeyden önce, bu çocuk ne büyük bir yetenek" dedi. "Bu çılgınlık. Bu çocuğun tavanının neresi olduğunu bilmiyorum. Onu oynarken gördüm, antrenman yaparken gördüm, onu yıllardır çalıştıran insanların söylediklerini dinledim ve bu çocuğun zirveye çıkacağından hiç şüphem yok."

Şöyle ekledi: "Bence onun neden kulüpten ayrılmak istediğini anlamamız gerekiyor. Bu kararı tek başına veren bir 15 yaşındaki değil, ailesinin de bununla ilgili sebepleri olabilir."