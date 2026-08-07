Kulübün resmi açıklaması transferi doğruladı ve şu ifadeler kullanıldı: "Manchester United kalecisi Altay Bayindir, kayıt işlemlerine bağlı olarak 2026/27 sezonunun tamamı için kiralık olarak La Liga ekibi Celta Vigo'ya katılmayı kabul etti.

"28 yaşındaki oyuncu, 2023'te Fenerbahçe'den katılmasının ardından kulüpteki üçüncü sezonunda geçen sezon United formasıyla altı maçta oynadı. Altay, 2024'te Newport County karşısındaki ilk maçının ardından kulüp adına toplam 17 maça çıktı.

"Bayindir şimdi, geçen sezon teknik direktör Claudio Giraldez yönetiminde La Liga'yı altıncı sırada bitiren ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Celta Vigo'nun kampına katılmak üzere İspanya'ya gidiyor. United'daki herkes, Altay'a önündeki sezon için en iyi dileklerini iletiyor."