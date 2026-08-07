AFP
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Man Utd, Altay Bayindir'in ayrılığını doğruladı: Celta Vigo kiralama anlaşmasında kalıcı transfer maddesi de yer alıyor
İspanyol takas anlaşmasına satın alma opsiyonu da dahil edildi
Manchester United, 28 yaşındaki kaleci için geçici ayrılığa resmen onay verdi, ancak bu transfer kısa sürede kalıcı bir anlaşmaya dönüşebilir. Manchester Evening News'e göre Celta Vigo, gelecek yaz bu transferi £3,5 milyon karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonunu aldı. United, anlaşmada performansa dayalı çeşitli bonuslar ve Celta'nın kaleciyi ileride kâr ederek satması halinde yüksek oranlı bir sonraki satış payı maddesi üzerinde anlaşarak uzun vadeli çıkarlarını koruma altına aldı.
- Getty
Kulüpten resmî açıklama yayımlandı
Kulübün resmi açıklaması transferi doğruladı ve şu ifadeler kullanıldı: "Manchester United kalecisi Altay Bayindir, kayıt işlemlerine bağlı olarak 2026/27 sezonunun tamamı için kiralık olarak La Liga ekibi Celta Vigo'ya katılmayı kabul etti.
"28 yaşındaki oyuncu, 2023'te Fenerbahçe'den katılmasının ardından kulüpteki üçüncü sezonunda geçen sezon United formasıyla altı maçta oynadı. Altay, 2024'te Newport County karşısındaki ilk maçının ardından kulüp adına toplam 17 maça çıktı.
"Bayindir şimdi, geçen sezon teknik direktör Claudio Giraldez yönetiminde La Liga'yı altıncı sırada bitiren ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Celta Vigo'nun kampına katılmak üzere İspanya'ya gidiyor. United'daki herkes, Altay'a önündeki sezon için en iyi dileklerini iletiyor."
Bayindir'in Old Trafford'daki zorlu dönemi
Bayındır, üç yıl önce £4,3 milyon bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Manchester'a geldiğinde, Türkiye'nin kaledeki en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak, oturmuş ilk tercih kalecilerin önüne geçmekte zorlandı ve görev süresi boyunca toplam sadece 17 maça çıkabildi.
Eski teknik direktör Ruben Amorim, başlangıçta Andre Onana'yı planlarının dışında bıraktığında kısa süreliğine ilk tercih olsa da Bayındır, bu pozisyonunu koruyamadı. Form düşüklüğünün ardından sonunda yerini Senne Lammens'e kaptırdı ve sezonun geri kalanında fiilen ilk 11'in dışında kaldı.
- Getty Images Sport
Carrick, kaleci yapılanmasındaki değişimi yönetiyor
Bayindir'in ayrılığı, Michael Carrick yönetiminde kaleci departmanında yapılan daha geniş kapsamlı yeniden yapılanmanın bir parçası. Onana da Trabzonspor'a kiralık olarak giderken kulüp, Leeds United'dan Karl Darlow'u bedelsiz transferle kadrosuna katarak tecrübeli bir ismi takıma getirmek için harekete geçti. Genç Çek kaleci Radek Vitek de kalıcı ayrılığa yaklaşıyor; Middlesbrough, 22 yaşındaki oyuncunun imzasını almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.
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