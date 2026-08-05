Bayındır, United kadrosunu küçültmeyi sürdürürken çıkış kapısına yönelen tek kaleci değil. Genç yetenek Radek Vitek de ayrılığın eşiğinde; Middlesbrough, Çek file bekçisini bonservisiyle kadrosuna katmak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Vitek'in, United'ın yakın zamanda Atletico Madrid ile oynadığı hazırlık maçında dikkat çekici şekilde kulübede bırakılması, geleceğinin Old Trafford'dan uzakta olduğunun açık bir göstergesi oldu.

Haberlere göre Vitek için yapılacak anlaşmanın toplam değeri 14 milyon sterlin. United, yüzde 35'lik sonraki satış payı ve geri satın alma opsiyonuyla oyuncunun geleceği üzerinde önemli ölçüde söz sahibi olmaya devam edecek. Vitek, geçen sezon Bristol City'de geçirdiği verimli kiralık dönemde etkileyici bir performans sergilemişti ve her hafta oynama ihtiyacı konusunda açık konuşmuştu.

Ayrılan kaleciler üçlüsünü ise geçen sezonu Türk devinde geçirdikten sonra Trabzonspor'a bir sezonluğuna yeniden katılan Onana tamamlıyor.



