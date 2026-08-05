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Man Utd, Altay Bayindir'in 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralık transferi konusunda anlaşmasıyla üçüncü kalecisini de göndermeye hazırlanıyor
Bayındır, yeni bir başlangıç için La Liga'ya gidiyor
Bayındır'ın United'daki hayal kırıklığı yaratan dönemi sona yaklaşırken, 28 yaşındaki kaleci Celta Vigo'ya bir sezonluk kiralık transfer için hazırlanıyor. Anlaşma, kulübün kaleci hiyerarşisinde önemli bir değişime işaret ediyor; İspanyol ekibi oyuncunun maaşını tamamen karşılamaya hazırlanırken sözleşmede performansa bağlı bonuslar da yer alıyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano anlaşma için ünlü "here we go" onayını çoktan verdi ve Manchester United'ın oyuncuya sağlık kontrolü ile sözleşme imzası için seyahat izni verdiğini belirtti. Bu transfer, üç yıl önce kulübün tarihindeki ilk Türk transferi olarak 4,3 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a katılan eski Fenerbahçeli oyuncu için zorlu geçen bir sezonun ardından geliyor.
- Getty Images Sport
Carrick, United'ın kaleci kadrosunda değişikliğe gitti
Senne Lammens'ın ilk 11'deki yerini almasının ardından Bayindir için yolun sonu görünmüştü. Eski teknik direktör Ruben Amorim, Andre Onana'yı planlarının dışına çıkardığında Bayindir kısa süreliğine birinci tercih olmuştu ancak istikrarsız performanslar serisinin ardından Arsenal yenilgisi sonrasında gözden düştü.
Şimdi Michael Carrick yönetiminde olan United, bu yaz kaleci seçeneklerini yeniden şekillendirme konusunda aktif davrandı ve tecrübeli rekabet unsuru yaratmak için Leeds United'dan Karl Darlow'u bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Bu transfer hamlesi ve Tom Heaton'ın güvenilir üçüncü tercih olarak takımda kalması, Bayindir'in ayrılığını kaçınılmaz hale getirdi.
Vitek'in Boro'ya transferi yaklaşırken üç ayrılık daha
Bayındır, United kadrosunu küçültmeyi sürdürürken çıkış kapısına yönelen tek kaleci değil. Genç yetenek Radek Vitek de ayrılığın eşiğinde; Middlesbrough, Çek file bekçisini bonservisiyle kadrosuna katmak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Vitek'in, United'ın yakın zamanda Atletico Madrid ile oynadığı hazırlık maçında dikkat çekici şekilde kulübede bırakılması, geleceğinin Old Trafford'dan uzakta olduğunun açık bir göstergesi oldu.
Haberlere göre Vitek için yapılacak anlaşmanın toplam değeri 14 milyon sterlin. United, yüzde 35'lik sonraki satış payı ve geri satın alma opsiyonuyla oyuncunun geleceği üzerinde önemli ölçüde söz sahibi olmaya devam edecek. Vitek, geçen sezon Bristol City'de geçirdiği verimli kiralık dönemde etkileyici bir performans sergilemişti ve her hafta oynama ihtiyacı konusunda açık konuşmuştu.
Ayrılan kaleciler üçlüsünü ise geçen sezonu Türk devinde geçirdikten sonra Trabzonspor'a bir sezonluğuna yeniden katılan Onana tamamlıyor.
- Getty
Mali detaylar ve United'ın transfer stratejisi
Bayindir'in ayrılığının mali yapısında, İspanya'daki maç sayısına bağlı olarak değişebilecek 4 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu yer alıyor. Maaş yükünden çıkarak ve potansiyel bir bonservis geliri elde ederek United, diğer öncelikli bölgelerde yapılacak takviyeler için alan açıyor. Kulüp, ağustos ayının sonunda transfer penceresi kapanmadan önce üçüncü bir orta saha, bir sol bek ve bir sol kanat eklemeye ilgi duymayı sürdürüyor.
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