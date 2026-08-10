Racing Santander teknik direktörü Jose Alberto, Salinas hakkındaki artan spekülasyonlara yanıt vererek savunma oyuncusunun kulübe tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Racing'in La Liga'ya yükselmesinde kilit rol oynayan 19 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden ilgi olmasına rağmen Alberto, oyuncunun kariyerinin bu aşamasında ayrılmak gibi bir isteği olmadığını söylüyor.

Alaves ile oynanan sezon öncesi maçın ardından konuşan Alberto, kadrosu etrafındaki sürekli gürültüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Alberto, "Beni şaşırtan şey, iki oyuncumuzun [Salinas ve Gustavo Puerta] ayrılığı hakkında sürekli konuşulması. Oysa sözleşmeleri var ve onlar bizim oyuncularımız" dedi.

"Bizim için çok önemliler. Gitmelerini istemiyorum. Onlar da bunu istemediklerini her gün gösteriyor. Ama bu dünyanın nasıl işlediğini biliyoruz ve serbest kalma maddeleri var. Eğer bir takım gelip o maddeyi öderse, artık bizim oyuncularımız olmaktan çıkarlar."



