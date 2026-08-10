AFP
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Man Utd'a transfer darbesi! Hedefteki isim, Barcelona transferine çalım atma girişimleri sürerken 'ayrılmak istemiyor'
Jose Alberto, ayrılık söylentilerinden rahatsız
Racing Santander teknik direktörü Jose Alberto, Salinas hakkındaki artan spekülasyonlara yanıt vererek savunma oyuncusunun kulübe tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Racing'in La Liga'ya yükselmesinde kilit rol oynayan 19 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden ilgi olmasına rağmen Alberto, oyuncunun kariyerinin bu aşamasında ayrılmak gibi bir isteği olmadığını söylüyor.
Alaves ile oynanan sezon öncesi maçın ardından konuşan Alberto, kadrosu etrafındaki sürekli gürültüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Alberto, "Beni şaşırtan şey, iki oyuncumuzun [Salinas ve Gustavo Puerta] ayrılığı hakkında sürekli konuşulması. Oysa sözleşmeleri var ve onlar bizim oyuncularımız" dedi.
"Bizim için çok önemliler. Gitmelerini istemiyorum. Onlar da bunu istemediklerini her gün gösteriyor. Ama bu dünyanın nasıl işlediğini biliyoruz ve serbest kalma maddeleri var. Eğer bir takım gelip o maddeyi öderse, artık bizim oyuncularımız olmaktan çıkarlar."
- Ricardo Larreina Amador
United, Barca anlaşmasını çalmaya hazırlanıyor
Manchester United, Newcastle'dan Lewis Hall'un olası transferinin durmasının ardından Salinas'ı birincil alternatif olarak belirledi. United'ın, sakatlık yaşamaya yatkın Luke Shaw için kaliteli bir yedek güvence altına almak amacıyla genç oyuncunun serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazır olduğu bildiriliyor. Ancak Salinas'ı sol bekteki boşluk için uzun vadede mükemmel çözüm olarak gören Barcelona'dan ciddi bir rekabetle karşı karşıyalar.
Katalan ekibi aylardır savunmacıyı takip ediyor olsa da, mali kısıtlamaları bir Premier League hamlesinin önünü açtı. Haberlerde, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen taliplerin 16 milyon avroluk serbest kalma maddesinin tamamını ödemesi gerektiği belirtiliyor. United bu rakamı hemen karşılayacak kaynağa sahip olsa da, Barcelona performansa bağlı ek ödemeler ve oyuncu kiralamalarını içeren yapılandırılmış teklifler sunarak bu değeri karşılamakta zorlandı.
Sportif direktör, devlerin tehdidini kabul etti
Teknik direktörün meydan okuyan tavrına rağmen, Racing'in sportif direktörü Chema Aragon, kulübün nihayetinde Avrupa'nın elitlerinin finansal gücü karşısında kırılgan olduğunu kabul etti. Aragon, kulübün en üst lige dönüşü öncesinde kadroyu bir arada tutma "hayalinin" bulunduğunu, ancak önemli bir teklifin geri çevrilmesinin zor olacağını belirtti. Kulübün elindeki değerli varlıkların kıymetini bildiğini vurgulayan Aragon, altyapıdan yetişen oyuncu için daha düşük bir bonservis bedelini kabul etmeye zorlanmayacaklarını söyledi.
United ve Barca gibi kulüplerin ilgisine değinen Aragon, gazetecilere şu ifadeleri kullandı: "Bir dev ortaya çıkarsa yapabileceğiniz çok az şey vardır. Elimizdeki değerli varlıklara kıymet biçiyoruz, onları önemli görüyoruz. Kulüp için şu anda takımı güçlendirmeye çalışmaktan ve yıldızlarını kaybederek zayıflatmamaktan başka seçenek yok.
"Gerçek şu ki onu isteyen kulübün bir teklifle gelmesi gerekiyor. Umarım kalır. Bu bizim hayalimiz olur. Tıpkı kışın Gustavo Puerta konusunda yaptığımız gibi, bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önemli teklifler gelirse bunun daha da karmaşık hale geleceği de bir gerçek."
- Sportimage
Salinas, La Liga'ya dönüşe odaklandı
Salinas, Racing'in sezon öncesi hazırlıklarında öne çıkmayı sürdürerek etrafındaki heyecanı soğukkanlılıkla karşılıyor gibi görünüyor. Geçen sezon kulübün Segunda Division şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan oyuncunun odağı, yaklaşan La Liga sezonunda kalmaya devam ediyor. Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç İspanyol, İspanya'nın Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki zaferi sırasında öne çıkan isimlerden biri oldu; bu da piyasa değerini daha da artırırken kıtanın dört bir yanından scoutların ilgisini çekti.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala United'ın genç oyuncuyu geleceğinin Old Trafford'da yattığına ikna edip edemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor, ancak şu an için oyuncu İspanya'da kalmaktan memnun görünüyor.
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