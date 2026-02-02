Man Utd 2025-26 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Manchester United, Haziran 2023'te Alman deviyle 10 yıllık bir sözleşme uzatması imzaladıktan sonra, adidas'ı ana forma sponsoru olarak tutmaya devam edecek.
Kulüp, adidas'ın Championship'e düşmesi durumunda 900 milyon sterlin (1,12 milyar dolar) değerindeki anlaşmayı feshedebileceği için büyük bir tehlikeyi atlatmış olabilir, ancak kötü formlarının yol açacağı olumsuz etkilerden duyulan endişeler devam ediyor.
GOAL, yeni Manchester United formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi, fiyatları, sızıntıları, söylentileri ve daha fazlasını sizlere sunuyor.
