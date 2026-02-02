Goal.com
Man Utd 2025-26 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Yeni Manchester United formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, sızıntılar, nereden satın alınabileceği ve daha fazlası dahil.

Manchester United, Haziran 2023'te Alman deviyle 10 yıllık bir sözleşme uzatması imzaladıktan sonra, adidas'ı ana forma sponsoru olarak tutmaya devam edecek.

Fanatics'te Man Utd formaları ve ekipmanlarını satın alınŞimdisatın alın

Kulüp, adidas'ın Championship'e düşmesi durumunda 900 milyon sterlin (1,12 milyar dolar) değerindeki anlaşmayı feshedebileceği için büyük bir tehlikeyi atlatmış olabilir, ancak kötü formlarının yol açacağı olumsuz etkilerden duyulan endişeler devam ediyor.

GOAL, yeni Manchester United formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi, fiyatları, sızıntıları, söylentileri ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

  • Man Utd home kit 2025-26adidas/Man Utd

    Manchester United 2025-26 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United 25-26 iç saha forması 12 Haziran 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü. Ağırlıklı olarak kırmızı renkli, beyaz logolar ve siyah vurgularla tasarlanan forma, kulübün kimliğinin gerçek özünü yansıtmak, zengin tarihini ve temel ruhunu onurlandırmak için tasarlandı. Tasarım, "Hayallerin Tiyatrosu" olarak da bilinen Old Trafford'dan ilham alıyor.

    Kulüp, uzun süredir ev sahibi formalarında özel kol baskıları kullanmamıştı, ancak bu sefer, saha, tribünler ve tünelin unsurlarını vurgulayan çeşitli kırmızı tonlarında soyut bir kol grafiği göreceksiniz. Manchester United ev sahibi formasında son kez benzersiz bir kol grafiği kullanılan tasarım 1996-98 sezonuna aitti.

    Görünümü tamamlamak için forma, şık siyah beyaz V yakalı ve kol manşetleri, omuzlardan aşağı uzanan siyah üç şerit ve kontrast oluşturan beyaz adidas ve sponsor logoları ile tasarlanmıştır. Kulübün mirasına saygı duruşunda bulunan son dokunuş, yakasının arkasında yer alan "Theatre of Dreams" imzasıdır. Dikkat çeken bir özellik, Old Trafford'dan esinlenen kol grafikleri ve yakaya basılmış "Theatre of Dreams" yazısıdır.

    Yeni Man Utd iç saha forması yetişkinler için 85 £ (115 $) fiyatla satın alınabilir, orijinal forma ise 120 £ (162 $) fiyatla satılmaktadır. Bu fiyatlar kısa kollu formalar içindir.

  • Man Utd away kit 2025-26adidas/Man Utd

    Manchester United 2025-26 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    16 Temmuz 2025 tarihinde , metalik süslemeli beyaz, erik rengi ve modern leylak rengi bir tasarıma sahip 2025-2026 Manchester United deplasman forması tanıtıldı. Bu renk şeması, 1990-92 deplasman formalarının kendine özgü kar tanesi deseninden esinlenerek tasarlanmıştır, ancak Adidas'ın Manchester United formaları için kar tanesi tasarımından ilham alması bu ilk kez olmayacak. Daha önce 2015-16 üçüncü forması ve 2017-18 deplasman forması için de bu deseni kullanmışlardı. Ayrıca, bu sezonun deplasman forması yenilikçi bir kar tanesi M deseni de içeriyor.

    Yeni forma, Adidas'ın tasarım tercihi olan üst üste binen V yakalı ve tam kulüp arması yerine şeytan logosu ile süslenmiştir. 2025-2026 deplasman forması şortlarının, forma üzerindeki logoların rengiyle uyumlu koyu erik renginde olması bekleniyor.

    United 2025-26 deplasman forması fiyatı, iç saha forması fiyatıyla aynı.

  • Man Utd third kit 2025-26adidas/Man Utd

    Manchester United 2025-26 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    12 Ağustos 2025'te resmi olarak tanıtılan yeni adidas Manchester United 2025-2026 üçüncü futbol forması, Eric Cantona'nın giydiği 1993-94 deplasman forması ikonik görünümünü geri getiriyor. Kulüp, bu formayı ilk kez 27 Eylül 2025'te Premier League'de Brentford ile oynanacak maçta giyeceğini doğruladı.

    Forma, üç yıl önceki orijinal tasarımını yansıtan, çarpıcı sarı ve mavi vurgularla ağırlıklı olarak siyah renktedir. Önemli özellikleri arasında klasik Adidas Trefoil logosu ve modern bir yorumla tasarlanan kulüp amblemi bulunmaktadır. Forma, yakasında ve manşetlerinde şık üç renkli bir tasarıma sahiptir ve forma setini tamamlayan uyumlu şort ve çoraplarla birlikte sunulmaktadır.

    Siyah ve gri renkli arka plan, doğrudan tasarıma işlenmiş, ince ama çarpıcı bir kulüp şeytanı motifini ortaya çıkarırken, omuzlarda cesur sarı renkli otantik 3 şerit ile tamamlanıyor.

    Bu forma ile kulüp efsanelerini onurlandırmaktan bahsetmişken, saha versiyonu 150 avroya, taraftar versiyonu ise 100 avroya satın alınabilir.

  • Andre Onana Man Utd home goalkeeper 2025-26 kitadidas/Man Utd

    Manchester United 2025-26 kaleci forması çıkış tarihi ve fiyatı

    Adidas Man United 2025-2026 kaleci iç saha futbol forması tasarımı, Juventus 2025-26 kaleci formasına benziyor ve alt kısımda griye yumuşak bir geçiş yapan ağırlıklı olarak siyah bir tabana sahip. Bu, açık yeşil renkteki logolar ve diğer detaylarla güzel bir şekilde vurgulanıyor.

    Forma, yeni Adidas 25 Tiro Kaleci Yarışma takım forması üzerine tasarlanmıştır. Sızan bilgiler, muhtemelen deplasman maçlarında kullanılacak mavi bir kaleci forması olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

    Öte yandan, 2025-26 sezonu için yeni Adidas Manchester United üçüncü kaleci forması, Bayern Münih'in formasına benziyor. Forma, ince dikey çizgilerle dikkat çeken parlak nane yeşili rengiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, klasik Adidas Trefoil logosu ve kalkanlı Manchester United arması da yer alıyor.

    Man Utd ev sahibi kaleci yetişkin uzun kollu forması 90 £ (122 $) fiyatla satışta iken, taraftarlar diğer iki formaların 2025 yaz sonu civarında piyasaya çıkmasını ve satışa sunulmasını bekleyebilirler.

