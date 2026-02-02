Man Utd 2025-26 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Manchester United 25-26 iç saha forması 12 Haziran 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü. Ağırlıklı olarak kırmızı renkli, beyaz logolar ve siyah vurgularla tasarlanan forma, kulübün kimliğinin gerçek özünü yansıtmak, zengin tarihini ve temel ruhunu onurlandırmak için tasarlandı. Tasarım, "Hayallerin Tiyatrosu" olarak da bilinen Old Trafford'dan ilham alıyor.

Kulüp, uzun süredir ev sahibi formalarında özel kol baskıları kullanmamıştı, ancak bu sefer, saha, tribünler ve tünelin unsurlarını vurgulayan çeşitli kırmızı tonlarında soyut bir kol grafiği göreceksiniz. Manchester United ev sahibi formasında son kez benzersiz bir kol grafiği kullanılan tasarım 1996-98 sezonuna aitti.

Görünümü tamamlamak için forma, şık siyah beyaz V yakalı ve kol manşetleri, omuzlardan aşağı uzanan siyah üç şerit ve kontrast oluşturan beyaz adidas ve sponsor logoları ile tasarlanmıştır. Kulübün mirasına saygı duruşunda bulunan son dokunuş, yakasının arkasında yer alan "Theatre of Dreams" imzasıdır. Dikkat çeken bir özellik, Old Trafford'dan esinlenen kol grafikleri ve yakaya basılmış "Theatre of Dreams" yazısıdır.

Yeni Man Utd iç saha forması yetişkinler için 85 £ (115 $) fiyatla satın alınabilir, orijinal forma ise 120 £ (162 $) fiyatla satılmaktadır. Bu fiyatlar kısa kollu formalar içindir.