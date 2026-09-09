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Man Utd, 15 yaşındaki ‘Kid Messi’ JJ Gabriel için beklemede: Red Devils efsanesi Andy Cole, genç oyuncuya rekabetçi ilk maçına çıkışının ‘bu sezon olmayabileceğini’ söyledi
Harika çocuk Gabriel, sezon öncesi hazırlık maçında forma giydi
Gabriel’in potansiyelini artık gizli tutmak neredeyse imkânsız hale geldi; bir süredir etrafındaki heyecan istikrarlı şekilde artıyordu. Old Trafford’daki akademi kademelerini yakından takip edenler, üretim bandından çıkmaya hazır bir başka özel yeteneğin geldiğini bir süredir biliyordu.
En dikkat çeken genç yetenek şimdiden ‘Kid Messi’ olarak anılmaya başladı; bu ona pek iyilik yapmıyor, ancak genç omuzlarına yüklenen beklenti baskısıyla nasıl başa çıkacağını hızlı öğrenmesi gerekecek.
Gabriel, Stockholm’de Atletico Madrid ile oynanan sezon öncesi maçta sonradan oyuna dahil oldu ve böylece United formasıyla resmî olmayan bir maçta süre alan en genç oyuncu oldu. Premier League kuralları nedeniyle geçen sezon ilk maçına çıkması engellendi.
O, yurt içi kupa eleme maçlarında da forma giyebilirdi, ancak Manchester United hem FA Cup’ta hem de Carabao Cup’ta erken elendi. Gabriel 6 Ekim’de 16 yaşına girecek ve bu da onun birinci takım kadrosuna tam anlamıyla katılmasının önünü açacak.
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Gabriel, 2026-27'deki ilk resmi maçına çıkabilir mi?
2026-27 sezonunun bir noktasında bu genç oyuncunun üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyip beklemediği sorulan 1999 Treble kazananı Cole, Unibet online casino aracılığıyla konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Emin değilim çünkü o hâlâ çok genç bir adam, hem de gerçekten çok genç bir adam. Premier League kolay değil ve o da hâlâ işin inceliklerini öğreniyor.
“Şu anda onun hakkında çok fazla konuşulduğunu biliyorum. Olağanüstü bir yeteneği var ve bence zamanı geldiğinde ona oynama fırsatı verilecek. Bu şu an için ya da bu sezon için olmayabilir ama o sadece yaptığını yapmaya devam etmeli.”
Bir diğer eski United yıldızı Lee Sharpe da kısa süre önce GOAL'e, Gabriel’in büyük çıkışının ne zaman gelebileceği sorulduğunda, şunları söyledi: “Bence arkasında iyi bir ekip var, Michael Carrick ve arkasındaki çocuklar. Önümüzdeki süreçte ona yardımcı olacak gerçekten iyi tecrübeli profesyonelleri olduğunu düşünüyorum.
“Mesele sadece onu doğru yönetmek ve zamanlamayı doğru ayarlamak. Çocuğun özgüvenini yok etmek istemezsiniz, her taraftan darbe alıp erken yaşta sakatlanmasını istemezsiniz. Mesele onun zamanını doğru yönetmek. Bence bu sezon bazı anlarda onu bir maçta belki 10 dakika oyuna girerken görebiliriz, ama olmazsa da, yani o daha sadece 15 yaşında, belki de olmaz, belki gelecek sezon.”
Kai Rooney, babası Wayne'in izinden gidecek mi?
United'ın efsanevi altyapı sisteminden yetişip A takıma çıkmayı uman bir başka yıldız adayı genç de Kai Rooney; Kırmızı Şeytanlar'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne'in en büyük oğlu. Güçlü yapılı bir forvet olarak, babasına çok benzediği görülüyor.
Old Trafford'da yakın zamanda bir başka Rooney'nin ileri uçta oynayıp oynamayacağı sorulduğunda Cole şunları söyledi: “Asla bilemezsiniz. Futbol hikâyelerle dolu, bu yüzden sadece bekleyip göreceğiz.”
Fraizer Campbell ise daha önce GOAL'e kendisine aynı soru yöneltildiğinde şunları söylemişti: “Bu harika olurdu. Bu sezon sanırım 18 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı takımlarında oynadı. Gerçekten, gerçekten çok iyi gidiyor. Eğer babasına biraz olsun benziyorsa, bu kulüp için harika olur çünkü Rooney oyunculuk döneminde inanılmazdı. Hâlâ da öyle; efsaneler maçında oynadı ve tekniği, o hırsı ve açlığı hâlâ duruyor. Bir başka Rooney'nin Man United formasını giydiğini görmek Wayne, Coleen ve aile için harika olurdu. Taraftarlar için de harika olurdu.”
Altyapıdan yetişen bir başka yıldız Wes Brown da şunları ekledi: “Kai, nasıl bir çocuk olduğunu bildiğim için söylüyorum, sadece çok sıkı çalışacaktır. Başını eğip işine bakacaktır. Elbette babasının efsanevi bir statüsü var ama mesele tamamen Kai ile ilgili. Çalışmak ve her şeyi kendi başına yapmak zorunda kalacak, emek verdiğinden ve öğrenmeye devam ettiğinden emin olmalı.
“Umut edebileceğiniz tek şey, ben çocukken de öyleydi, bir fırsat yakalamaktır. Eğer o fırsat gelirse, değerlendirebilir misiniz? Şu anda bulunduğu yere gelmek için gerçekten çok iyi iş çıkardı çünkü tahminimce bir noktada onun için zor olmuştur.”
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Manchester United, Gabriel ve Rooney'nin gelişimini aceleye getirmeyecek
United, Gabriel ve Rooney'nin devam eden gelişimini aceleye getirmemeye özellikle dikkat edecek. Altyapıdan A takıma uzanan yolu açık tutmalarıyla tanınıyorlar.
Şimdilik teknik direktör Michael Carrick, Sabah'a karşı Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe ve pazar günü ezeli rakibi Manchester City ile oynanacak Premier League derbisine odaklanmış durumda.
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