Gabriel’in potansiyelini artık gizli tutmak neredeyse imkânsız hale geldi; bir süredir etrafındaki heyecan istikrarlı şekilde artıyordu. Old Trafford’daki akademi kademelerini yakından takip edenler, üretim bandından çıkmaya hazır bir başka özel yeteneğin geldiğini bir süredir biliyordu.

En dikkat çeken genç yetenek şimdiden ‘Kid Messi’ olarak anılmaya başladı; bu ona pek iyilik yapmıyor, ancak genç omuzlarına yüklenen beklenti baskısıyla nasıl başa çıkacağını hızlı öğrenmesi gerekecek.

Gabriel, Stockholm’de Atletico Madrid ile oynanan sezon öncesi maçta sonradan oyuna dahil oldu ve böylece United formasıyla resmî olmayan bir maçta süre alan en genç oyuncu oldu. Premier League kuralları nedeniyle geçen sezon ilk maçına çıkması engellendi.

O, yurt içi kupa eleme maçlarında da forma giyebilirdi, ancak Manchester United hem FA Cup’ta hem de Carabao Cup’ta erken elendi. Gabriel 6 Ekim’de 16 yaşına girecek ve bu da onun birinci takım kadrosuna tam anlamıyla katılmasının önünü açacak.