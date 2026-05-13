Çeviri:
Man United yıldızı yaz transfer dönemine hazırlanırken Casemiro, Jamie Carragher’ı meşhur “futbolu bırak” sözü nedeniyle “saygısız” olmakla suçladı
Casemiro, 'saygısız' Carragher'a sert çıktı
Deneyimli orta saha oyuncusu, 2023-24 sezonundaki zorlu performans döneminde Sky Sports yorumcusundan aldığı sert eleştiriler konusunda nihayet sessizliğini bozdu. 34 yaşındaki oyuncu, “Rio Ferdinand Presents” YouTube kanalında yaptığı açıklamada, eski Liverpool savunmacısının performansındaki düşüşe ilişkin yorumlarıyla sınırı aştığını düşündüğünü açıkça belirtti.
Gerginlik, United'ın Crystal Palace'a 4-0 ağır bir yenilgi aldığı maçın ardından Carragher'ın yaptığı yorumlardan kaynaklanıyor. Carragher, bu yorumlarında eski Real Madrid oyuncusunun artık oyun dışı kaldığını ima etmişti.
Eleştiriye yanıt veren Casemiro, "Yani... Bu senin görüşün. Görüşüne saygı duyuyorum. Hoşuma gitmedi çünkü saygısızca. Bana karşı saygısızca." dedi.
Meşhur "futbolu bırakın" konuşması
Carragher’ın ilk değerlendirmesi, sezonun en çok konuşulan yorumcu anlarından biriydi. O, birçok kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bu oyuncuyu, elit seviyedeki kariyerinin sona erdiğini öne sürerek MLS veya Suudi Pro Ligi gibi rekabetin daha az olduğu bir ortama geçmeye çağırmıştı.
Carragher o zamanlar, "Önümüzdeki iki lig maçı ve kupa finali bittikten sonra, MLS veya Suudi Arabistan'a gitmem gerektiğini düşünmesi gerekir" demişti. "Bu durmalı çünkü modern zamanın en büyük oyuncularından birini izliyoruz. 'Futbol seni terk etmeden önce futbolu terk et' sözünü hep hatırlarım. Futbol onu terk etti. Bu üst düzeyde, bu seviyede kariyerini sonlandırması ve başka bir yere gitmesi gerekiyor."
Zihniyet ve Old Trafford'daki mücadele
Brezilyalı oyuncu, Manchester United'da oynamanın, psikolojik olarak sağlam temellere sahip olmayanlar için bunaltıcı olabilecek bir inceleme baskısı getirdiğini itiraf etti ve en zor dönemlerinde, kulübün yaşadığı ciddi sakatlık krizi nedeniyle sık sık pozisyonunun dışında oynamak zorunda kaldığını belirtti. Halkın yeteneklerine ilişkin bu çarpık algısı, Carragher'ın sert eleştirileriyle de örtüştü. Bu eleştiriler, dönemin teknik direktörü Erik ten Hag'ın Manchester City'yi mağlup ederek FA Cup finalini kazandıkları maçın kadrosundan onu çıkarmasından sadece birkaç hafta önce ortaya çıktı. Bu hamle, kulüpteki kariyerinin sonuna yaklaştığına dair spekülasyonları önemli ölçüde körükledi.
"Herkes seni yerden yere vuruyor çünkü kendi pozisyonunda oynamıyorsun," diye açıkladı Casemiro. "Ama benim için önemli olan [kafamda] olan. Önemli değil. Benim için önemli olan kafam, güçlü kafam." Doğal olarak defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen takıma yardımcı olmak için stoper pozisyonunda 12 ila 15 maç oynadığı ikinci sezonunu özellikle zorlu bir dönem olarak vurguladı.
Manchester United'dan başarılı bir performansla ayrılmak
Eleştirilere rağmen, yaz aylarında ayrılmaya hazırlanan Casemiro, United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlamış ve bu süreçte ulusal kupalar kazanmış olması nedeniyle kulübe yaptığı katkılardan gurur duymaya devam ediyor. Santiago Bernabéu’dan ayrılışında yokluğunun hemen hissedilmesine benzeterek, doğru zamanda ayrıldığına inanıyor.
"Futbolda kazandıklarım var, ama futbol değişir. Hayat değişir, hayat değişir, şimdi bakın," dedi Casemiro. "Mesele bu. Benim için şu anda İspanya'da konuşurken en iyi şey, büyük karanlıkta yaşamam. İyi hissediyorum. Herkes Casemiro'yu özlüyor. Anlıyor musunuz? Bu konuda, iyi hissettiğim için ayrılmaya karar verdim. Çünkü Madrid'de de durum aynı. Orada da herkes beni özlüyor. Herkes bu takımı özlüyor. Şimdi de durum aynı. Yani, hayat değişiyor."
Bu sezon Premier League'de 9 gol atan oyuncu, eleştirenleri haksız çıkardığını düşünüyor. United'dan ayrılırken, parlak kariyerine bir FA Cup ve bir Carabao Cup madalyası daha ekliyor.