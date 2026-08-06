Getty/GOAL
Çeviri:
Man City yıldızı Rodri'nin 64 milyon sterlinlik Real Madrid transferi, sözleşme talepleri nedeniyle askıya alındı
Real Madrid'ın Rodri hamlesi çıkmaza girdi
Real Madrid'ın Rodri transferi girişimi, tarafların kişisel şartlarda anlaşmaya varamamasının ardından Fichajes'e göre durma noktasına geldi. 30 yaşındaki oyuncu İspanyol ekibine katılmaya açıktı, ancak görüşmeler şimdi askıya alınmış durumda. Operasyon, Rodri'nin Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildiği turnuvanın ardından başlatıldı.
Ancak Real Madrid'ın ilk sözleşme teklifi, oyuncunun beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bu çıkmaz, yazın en büyük transfer sagalarından birini ciddi şüpheye sürüklerken, transfer penceresi kapanmadan önce durumun çözülmesi için zaman da daralıyor.
- Getty
Sözleşme görüşmelerinde hâlâ büyük pürüzler var
Aynı habere göre Rodri, İngiltere'deki döngüsünün sona erdiğini hissettikten sonra İspanya'ya dönmek için dört yıllık bir sözleşme arıyordu. Ancak son saatlerdeki gergin görüşmeler, orta sahanın Madrid'in sunduğu mali paketten memnun kalmamasına yol açtı.
Kişisel şartların ötesinde, iki kulüp de kendi değerlemelerinde hâlâ birbirinden oldukça uzak. City, orta saha için 65 milyon euro ile 75 milyon euro arasında bir bedel talep ederken, Madrid anlaşmayı 60 milyon euroya daha yakın bir rakamla tamamlamayı umuyordu. Real Madrid'in şu anki en büyük sorunu, görüşmeler gerildikten sonra oyuncuyu yeniden müzakere masasına dönmeye ikna etmek.
Mourinho, kilit hedef olarak Rodri'yi belirledi
Real Madrid'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın geriden oyun kurulumunu organize edebilecek bir merkez orta saha oyuncusunu özellikle talep etti. Mourinho, Rodri'yi gerek tek pivotta gerekse ikili orta saha düzeninde görev yapabilecek ideal bir isim olarak gördü. Orta saha oyuncusunun Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu yaz, İspanyol oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmeden önce kulübün önemli bir bonservis bedeli talep edebileceği son fırsatlardan birini temsil ediyor.
Ancak Manchester City'nin satış yapması için acil bir mali baskı bulunmuyor. City, oyuncu resmen ayrılık talebinde bulunmadığı ve kabul edilebilir bir teklif gelmediği sürece orta saha oyuncusunu takımda tutmaktan memnun.
- AFP
Top artık Real Madrid'de
Bir sonraki adım tamamen Madrid'in bu anlaşmayı kurtarma isteğine bağlı. İspanyol devi, İspanya milli oyuncusunu tatmin etmek için geliştirilmiş bir maaş paketiyle geri dönüp dönmemeye karar vermek zorunda. Real Madrid'in ayrıca ağustos ayı sonundaki son tarihten önce transfer teklifini City'nin biçtiği değere daha da yaklaştırması gerekecek. İspanyol kulübü yeniden bir girişimde bulunmazsa, Rodri City ile İngiltere'de kalacak ya da Liga'da mevcut olan birkaç alternatif seçeneği değerlendirecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun