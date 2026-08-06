Real Madrid'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın geriden oyun kurulumunu organize edebilecek bir merkez orta saha oyuncusunu özellikle talep etti. Mourinho, Rodri'yi gerek tek pivotta gerekse ikili orta saha düzeninde görev yapabilecek ideal bir isim olarak gördü. Orta saha oyuncusunun Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu yaz, İspanyol oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmeden önce kulübün önemli bir bonservis bedeli talep edebileceği son fırsatlardan birini temsil ediyor.

Ancak Manchester City'nin satış yapması için acil bir mali baskı bulunmuyor. City, oyuncu resmen ayrılık talebinde bulunmadığı ve kabul edilebilir bir teklif gelmediği sürece orta saha oyuncusunu takımda tutmaktan memnun.