Gerçekten de, sakatlıklarla boğuşan stoper John Stones, ilk on birdeki yerini geri kazandığında pek de etkileyici bir performans sergilemedi, ancak en azından yedek kaptanın az süre alması, onun şüpheli performansının bir mazereti oldu.

Phil Foden ise, bir zamanlar Premier Lig'in en iyileri arasında gösterilen oyuncunun gölgesi gibi görünmesi için böyle bir mazereti yoktu, çünkü dördüncü ligdeki bir takıma karşı zorlanıyordu.

Ancak sonunda, Semenyo ve Guehi'nin oyuna girmesi belirleyici oldu. Guehi, Rayan Cherki'nin defleksiyonlu ortasını gole çevirerek, Crystal Palace'tan kış transfer döneminde geldiğinden bu yana ilk golünü attı ve City'nin neredeyse tam bir yıl önce 8-0 mağlup ettiği takıma karşı 2-0'lık galibiyeti perçinledi.

GOAL, Etihad'da sahaya çıkan tüm City oyuncularını değerlendirdi. Geçen sezonun FA Cup ikincisi, Guardiola'nın kadrosunun derinliği konusundaki şüpheleri gidermekten uzak, son derece zayıf bir performansla beşinci tura yükseldi...