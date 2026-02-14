Goal.com
Man City oyuncularının Salford maçındaki performans değerlendirmeleri: İşte Phil Foden'ın artık ilk tercih olmaması için nedenler! İngiltere milli takım oyuncusu, League Two rakibini zorlu bir FA Cup maçında mağlup ederken zorluklar yaşamaya devam etti

Manchester City'nin Ocak transfer döneminde bir kez daha büyük harcamalar yapması iyi oldu, çünkü Marc Guehi ve Antoine Semenyo, Cumartesi öğleden sonra Etihad'da oynanan ve şaşırtıcı derecede çekişmeli geçen FA Cup dördüncü tur maçında Pep Guardiola'nın adamlarının Salford City'yi yenmesine yardımcı olmak için yedek kulübesinden oyuna girdi. Alfie Dorrington'ın kendi kalesine attığı golle erken bir avantaj elde etmesine rağmen, City, League Two rakibini alt etmekte büyük zorluk çekti ve aynı zamanda konuk takıma birkaç net gol fırsatı verdi.

Gerçekten de, sakatlıklarla boğuşan stoper John Stones, ilk on birdeki yerini geri kazandığında pek de etkileyici bir performans sergilemedi, ancak en azından yedek kaptanın az süre alması, onun şüpheli performansının bir mazereti oldu.

Phil Foden ise, bir zamanlar Premier Lig'in en iyileri arasında gösterilen oyuncunun gölgesi gibi görünmesi için böyle bir mazereti yoktu, çünkü dördüncü ligdeki bir takıma karşı zorlanıyordu.

Ancak sonunda, Semenyo ve Guehi'nin oyuna girmesi belirleyici oldu. Guehi, Rayan Cherki'nin defleksiyonlu ortasını gole çevirerek, Crystal Palace'tan kış transfer döneminde geldiğinden bu yana ilk golünü attı ve City'nin neredeyse tam bir yıl önce 8-0 mağlup ettiği takıma karşı 2-0'lık galibiyeti perçinledi.

GOAL, Etihad'da sahaya çıkan tüm City oyuncularını değerlendirdi. Geçen sezonun FA Cup ikincisi, Guardiola'nın kadrosunun derinliği konusundaki şüpheleri gidermekten uzak, son derece zayıf bir performansla beşinci tura yükseldi...

    Kaleci ve Savunma

    James Trafford (5/10):

    Devre arifesinde Ben Woodburn'un şutunu iyi bir şekilde kurtardı ve 60. dakikada Kelly N'Mai'nin yakın mesafeden attığı şutu iyi karşıladı, ancak hava toplarında güven vermedi. Trafford, bir köşe vuruşunu yumruklamak isterken topu tamamen kaçırdı.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Max Alleyne'nin erken oyundan çıkması nedeniyle tercih ettiği pozisyon olan savunma merkezine geri döndü ve etkileyici olmasa da sağlam bir performans sergiledi.

    John Stones (4/10):

    Son sakatlığının ardından ilk 11'e geri döndü ve 65. dakikada oyundan alınana kadar savunmada oldukça paslanmış görünüyordu.

    Max Alleyne (N/A):

    Josh Austerfield'a yaptığı müdahale sırasında sakatlandıktan sonra maçın 20. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    City'nin en iyi oyuncularından biri - ancak bu pek bir şey ifade etmiyor. Sol kanattan iyi zamanlamalı bir hücumla kendi kalesine gol attırmasının yanı sıra, eski Wolves oyuncusu top hakimiyetinde ve savunmada da iyiydi.

    Orta saha

    Rico Lewis (5/10):

    Orta sahada başladı ancak Alleyne'nin oyundan çıkmasıyla sağ bek pozisyonuna geçmek zorunda kaldı ve bu da oyuna etkisini sınırladı.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Beklendiği gibi çok fazla top gördü ama bununla pek bir şey yapamadı. Sanki bunu şimdiye kadar bilmiyorduk, o Rodri değil.

    Tijjani Reijnders (4/10):

    Erken yapılan değişiklik nedeniyle daha derin bir orta saha pozisyonuna geriledi, ancak her iki pozisyonda da aynı derecede hayal kırıklığı yarattı.

    Saldırı

    Phil Foden (2/10):

    Guardiola'nın en güçlü kadrosunda yer almaya layık olduğunu kanıtlamak için bir fırsat daha yakaladı, ancak bunu başaramadı. Üç şut attı, ancak hiçbiri kaleyi bulmadı ve maçta etkili olamadı. Neden artık ilk tercih olmadığı kolayca anlaşılabilir.

    Rayan Cherki (6/10):

    Guehi'nin kolay bir gol atmasını sağlayan Fransız oyuncunun ortası ve şutuydu, ancak Premier League'de daha düzenli olarak ilk 11'de yer alma şansını artırmak için yeterince çaba göstermedi. Aslında, Salford'un gücü tükendiği son 10 dakikada canlandı.

    Omar Marmoush (4/10):

    VAR'ın olmaması, onun muhteşem bir golünü elinden aldı, çünkü ilk yarıdaki şutunu ofsayt nedeniyle yanlış bir şekilde geçersiz saydılar. Ayrıca Nico O'Reilly için de harika bir fırsat yarattı, ancak yine de Mısırlı oyuncu için kaçırılmış bir fırsat gibi görünüyordu.

    Yedekler ve Menajer

    Ryan McAidoo (5/10):

    Genç oyuncu, sakatlanan Alleyne'nin yerine oyuna girdi ve ikinci yarı başlar başlamaz Matt Young'dan iyi bir kurtarış kopardı ve üç gol şansı yarattı.

    Marc Guehi (7/10):

    Stones'un yerine savunmada görev aldı ve savunmayı sağlamlaştırdıktan sonra bir vuruşla galibiyeti garantiledi.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Ait-Nouri'nin yerine oyuna girdi ve City'nin üstünlüğünü ikiye katlayacak büyük bir fırsatı, geriye doğru vuruşunu kaçırarak kaçırdı.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Guehi ve O'Reilly ile birlikte üçlü oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve City'nin hücumuna hemen farklı bir boyut kattı. Son dakikalarda direğe çarpan şutu çok şanssızdı.

    Rodri (N/A):

    Sadece son dakikalarda Gonzalez'in yerine oyuna girdi.

    Pep Guardiola (6/10):

    Yedek oyuncularının performansından ve maçı bitirmek için Guehi ve Semenyo gibi oyuncuları oyuna sokmak zorunda kalmasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğramış olmalı. City'nin savunma sorunları göz önüne alındığında, Alleyne'nin sakatlığı da onu endişelendiriyor olmalı.

