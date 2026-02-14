Gerçekten de, yeniden forma giyen John Stones savunmada hiç de rahat görünmüyordu, Phil Foden ise bir kez daha Premier Lig'in en iyileri arasında gösterilen oyuncunun gölgesi gibi görünüyordu.

Ancak sonunda, Semenyo ve Guehi'nin oyuna girmesi belirleyici oldu, zira Guehi, Rayan Cherki'nin defleksiyonlu ortasını gole çevirerek, City'nin neredeyse tam bir yıl önce 8-0 yendiği takıma karşı 2-0'lık galibiyeti perçinledi.

GOAL, Etihad'da sahaya çıkan tüm City oyuncularını değerlendirdi. Geçen sezon FA Cup'ta ikinci olan takım, Guardiola'nın kadrosunun derinliği konusundaki şüpheleri gidermekten uzak, son derece zayıf bir performansla beşinci tura yükseldi...