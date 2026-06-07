Man City'nin yıldızı Bernardo Silva, transfer söylentilerine yanıt vererek "rüya" niteliğindeki Barcelona anlaşmasını yalanladı

Portekiz'in Şili ile oynadığı uluslararası maçın ardından Silva, bir sonraki durağıyla ilgili sorulara açık sözlü yanıtlar verdi. Blaugrana ile bir anlaşmanın ilerlediğine dair yoğun haberlere rağmen, orta saha oyuncusu geleceğinin henüz belirsiz olduğunu vurguladı. Karışık bölgede konuşan 31 yaşındaki oyuncu, kendisinin odak noktası olacağı bir proje bulmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

"Henüz bir karar vermedim. Beni isteyen bir kulüpte oynamak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte olmak istiyorum," dedi Silva. Camp Nou'ya transfer olmanın kişisel bir hayali olup olmadığı sorulduğunda ise temkinli davranarak şunları ekledi: "Bir hayal mi? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. [Barcelona] benim için bir seçenek ama henüz kararımı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz."



