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Man City'nin yıldızı Bernardo Silva, transfer söylentilerine yanıt vererek "rüya" niteliğindeki Barcelona anlaşmasını yalanladı
Silva, Portekiz maçı sonrasında seçeneklerini açık tutuyor
Portekiz'in Şili ile oynadığı uluslararası maçın ardından Silva, bir sonraki durağıyla ilgili sorulara açık sözlü yanıtlar verdi. Blaugrana ile bir anlaşmanın ilerlediğine dair yoğun haberlere rağmen, orta saha oyuncusu geleceğinin henüz belirsiz olduğunu vurguladı. Karışık bölgede konuşan 31 yaşındaki oyuncu, kendisinin odak noktası olacağı bir proje bulmayı öncelikli hedef olarak belirledi.
"Henüz bir karar vermedim. Beni isteyen bir kulüpte oynamak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte olmak istiyorum," dedi Silva. Camp Nou'ya transfer olmanın kişisel bir hayali olup olmadığı sorulduğunda ise temkinli davranarak şunları ekledi: "Bir hayal mi? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. [Barcelona] benim için bir seçenek ama henüz kararımı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz."
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Mendes, Dünya Kupası'nın bekleme sürecini doğruladı
Silva'nın transferi için yaşanan yarış, yazın en büyük hikayelerinden biri haline geldi; ancak taraftarlar nihai bir cevap için birkaç hafta daha beklemek zorunda kalabilir. Menajeri Jorge Mendes, La Liga'ya transferi kolaylaştırmak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor; ancak aynı zamanda, müvekkilinin milli takım görevlerine odaklandığı için sözleşmeyi imzalamak için acele etmediğini de belirtti.
Mendes, transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya "Bernardo, Dünya Kupası'ndan sonra karar verecek" dedi. Bu zaman çizelgesi, Barça'nın ve diğer potansiyel taliplerin, eski Man City kaptanının yeni takımını seçmesi için Kuzey Amerika'daki turnuvanın sona ermesini beklemesi gerekeceğini gösteriyor.
Flick, tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı
Silva kariyerinin son dönemlerine girmiş olsa da, Hansi Flick’in Portekizli yıldızın Camp Nou’da ihtiyaç duyulan taktiksel esnekliği sağlayabileceğine ikna olduğu bildiriliyor. Alman teknik direktör başlangıçta oyuncunun yaşı konusunda çekinceleri vardı, ancak daha sonra Silva’nın tecrübesini ve son üçte bir sahada birden fazla pozisyonda görev yapabilme yeteneğini takdir etmeye başladı.
Flick, Man City'nin simgesi olan bu oyuncuyu, genç yıldız Lamine Yamal'ın iş yükünü hafifletmeye yardımcı olabilecek bir oyuncu olarak görüyor. Önemli bir nokta da, Silva'nın, transferin Barcelona'nın katı mali maaş yapısına uyması için önemli bir maaş kesintisini kabul etmeye hazır olduğu bildiriliyor.
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Etihad'da bir dönemin sonu
Nereye gideceği ne olursa olsun, Silva’nın ayrılışı Manchester’daki efsanevi dokuz yıllık serüveninin sonunu işaret ediyor. Pep Guardiola yönetimindeki döneminde, City’nin hakimiyetinin bir simgesi haline gelen Silva, kazanılabilecek tüm önemli kupaları kaldırdı ve takımın en kritik maçlarında sıklıkla kaptanlık pazubandını taktı.
Orta saha oyuncusu, Premier League şampiyonu takımdan ayrılırken taraftarlara duygusal bir mesaj bırakarak, kendisinin de yaratılmasına katkıda bulunduğu altın çağı yad etti. Atletico Madrid ve Juventus, kadrolarını yenilemek amacıyla Silva'yı takip etmeye devam etse de, Silva'nın Katalonya'da yaşamayı tercih etmesi, Dünya Kupası sonrası vereceği kararın ardından Barcelona'yı transfer yarışında en önde gösteren faktör olmaya devam ediyor.