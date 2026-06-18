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Man City’nin yıldızı Antoine Semenyo, İngiltere’nin Dünya Kupası L Grubu’ndaki rakibi Gana’nın Panama’yı zorlu bir galibiyetle geçmesine yardımcı olarak FIFA’nın Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı
Semenyo, Gana’nın son dakikada gol atmasına yardımcı oldu
Gana, Panama karşısında galibiyeti son dakikada garantiledi; Yirenkyi, uzatma süresinin beşinci dakikasında dramatik bir galibiyet golü attı. Black Stars, maçın büyük bir bölümünde oyun üstünlüğünü kurmakta zorlandı ve nihayet bir gol bulana kadar beraberlikle yetinecek gibi görünüyordu.
Semenyo, maç boyunca Gana'nın en tehlikeli hücum silahı oldu. Sağ kanattan oynayan Semenyo, belirleyici atağın oluşmasına katkıda bulundu; Abdul Fatawu son pası verdi ve Yirenkyi topu ağlara gönderdi. Bu sonuçla Gana, puan açısından İngiltere ile birlikte L Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi; Panama ise maçın büyük bölümünü kontrol etmesine rağmen kaçırdığı fırsatın pişmanlığını yaşadı.
- Getty Images Sport
Semenyo, sonucun önemini vurguluyor
Manchester City forveti daha sonra Maçın En İyi Oyuncusu seçildi. Semenyo, galibiyet golünün maçın son dakikalarında gelmesinin duygularını sindirmesini zorlaştırdığını itiraf etti. Ayrıca, fiziksel olarak üstün bir Panama takımına karşı takımının gösterdiği direnci övdü.
"Doksan dakika artı beş... O duyguyu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum," dedi FIFA'ya. "Hepimiz çok rahatladık çünkü bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve ayrıca bir sonraki maça girerken bize güven aşıladı.
"Dürüst olmak gerekirse, [Panama] kadrosunda oldukça iri yapılı oyuncular vardı, ama biz bu fiziksel mücadeleyi seviyoruz. Bu tür mücadelelerden güç alıyoruz ve bence bugün gerçekten iyi bir karşılaşma oldu. Bu galibiyeti aldığımızı söylemekten çok mutluyum, ancak şimdi de gaza basmayı bırakamayız. Önümüzde iki önemli maç ve büyük zorluklar var."
"Onlar benim arkadaşlarım, ama..."
Gana, bir sonraki maçında İngiltere ile karşılaşacak; Semenyo ise Manchester City ve Premier Lig’den tanıdık isimlerle karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaya ilişkin olarak, dostlukların bir kenara bırakılacağını açıkça belirtti.
"Gerçekten çok zorlu bir maç olacak ve işte bu yüzden bir sonraki tura geçmemize yardımcı olabilecek bu galibiyete ve özgüvene ihtiyacımız vardı," dedi. "Bu takımda yetenekli oyuncularımız var ve kanıtlamamız gereken bir şey var; bence bu bizim itici gücümüz.
"Elbette onlar benim arkadaşlarım ve aramızda sevgi var, ama artık odaklanma zamanı. Dünya Kupası'na gitmeden önce biraz şakalaştık, ama artık bunun devam edeceğini sanmıyorum. İngiltere milli takımından kimseye mesaj atmayacağım. Bana mesaj atarlarsa cevap veririm. Ancak bu ciddi bir turnuva, o yüzden artık tamamen konsantre olma zamanı."
- Getty Images Sport
İngiltere maçı yaklaşıyor
Dikkatler şimdi Boston’da Gana ile İngiltere arasında oynanacak maça yöneliyor. Kara Yıldızlar, Üç Aslanlar’ı yenmeleri halinde bir maç kala son 32’ye kalmayı garantileyeceklerini biliyor. Panama’ya karşı dramatik bir galibiyetle ivme kazanan Gana, şimdi grup aşamasındaki en zorlu sınavıyla karşı karşıya.