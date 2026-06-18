Man City’nin yıldızı Antoine Semenyo, İngiltere’nin Dünya Kupası L Grubu’ndaki rakibi Gana’nın Panama’yı zorlu bir galibiyetle geçmesine yardımcı olarak FIFA’nın Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı

Manchester City forveti daha sonra Maçın En İyi Oyuncusu seçildi. Semenyo, galibiyet golünün maçın son dakikalarında gelmesinin duygularını sindirmesini zorlaştırdığını itiraf etti. Ayrıca, fiziksel olarak üstün bir Panama takımına karşı takımının gösterdiği direnci övdü.

"Doksan dakika artı beş... O duyguyu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum," dedi FIFA'ya. "Hepimiz çok rahatladık çünkü bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve ayrıca bir sonraki maça girerken bize güven aşıladı.

"Dürüst olmak gerekirse, [Panama] kadrosunda oldukça iri yapılı oyuncular vardı, ama biz bu fiziksel mücadeleyi seviyoruz. Bu tür mücadelelerden güç alıyoruz ve bence bugün gerçekten iyi bir karşılaşma oldu. Bu galibiyeti aldığımızı söylemekten çok mutluyum, ancak şimdi de gaza basmayı bırakamayız. Önümüzde iki önemli maç ve büyük zorluklar var."