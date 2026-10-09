Futbol dışı konuların damga vurduğu bir basın toplantısında gazetecilere konuşan Maresca, devam eden süreçle ilgili tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum ama söyleyebileceğim tek şey, daha önce de söylediğim bir şey," diye açıkladı. "Devam eden bir süreç var ve şu anda kulübe tamamen güveniyorum. Bu konuda söyleyebileceğim şey bu."

Kendisine başkan Khaldoon Al Mubarak ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda teknik direktör, kulüp içinde görüşmeler yapıldığını doğrularken davada nihai zafer öngördü. "Elbette kulüple konuştum. Hepimiz güveniyoruz," dedi Maresca. "Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman, o itirazı kazandığımız zaman."

İtalyan teknik adam ayrıca Premier League'in yazılı bulgularını bizzat incelemediğini, dikkatini sahaya vermeyi tercih ettiğini de itiraf etti. "Muhtemelen yapmalıyım," diye kabul etti. "Birçok şey hakkında birçok şeyi anlamıyorum. Kontrol edebildiğim şeye, futbol tarafına odaklanıyorum."