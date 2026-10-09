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Man City'nin şampiyonlukları kesinlikle lekelenmiş DEĞİL! Enzo Maresca eleştirilere yanıt verdi ve temyiz konusunda iddialı bir tahminde bulundu
City patronu, Premier League'deki suçlu kararının ardından geri adım atmadı
Premier League, milli maç arasına hukuki bir bomba bıraktı; Manchester City'yi mali usulsüzlük ve bağımsız bir soruşturmayı engelleme konusunda 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu. Etihad yönetimi masum olduklarını savunuyor ve "çürütülemez" olarak nitelendirdikleri kanıtlarla desteklenen bir itiraz başlattı, ancak başarısız olunması halinde takımın en üst ligden ihraç edilmesi söz konusu olabilir.
Perşembe günü kulüp medyasına verdiği röportajda sessizliğini bozan teknik direktör Enzo Maresca, kadrodaki endişeye dair haberleri önemsemedi ve moralin yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Cuma günü ulusal basının karşısına çıkan İtalyan çalıştırıcı, saha dışı tartışmalardan kaçınmayı tercih ederek sakinliğini korudu ve yönetime olan inancını yineledi.
- Getty Images Sport
Meydan okuyan teknik direktör, itirazı ve hiyerarşiyi destekliyor
Futbol dışı konuların damga vurduğu bir basın toplantısında gazetecilere konuşan Maresca, devam eden süreçle ilgili tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum ama söyleyebileceğim tek şey, daha önce de söylediğim bir şey," diye açıkladı. "Devam eden bir süreç var ve şu anda kulübe tamamen güveniyorum. Bu konuda söyleyebileceğim şey bu."
Kendisine başkan Khaldoon Al Mubarak ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda teknik direktör, kulüp içinde görüşmeler yapıldığını doğrularken davada nihai zafer öngördü. "Elbette kulüple konuştum. Hepimiz güveniyoruz," dedi Maresca. "Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman, o itirazı kazandığımız zaman."
İtalyan teknik adam ayrıca Premier League'in yazılı bulgularını bizzat incelemediğini, dikkatini sahaya vermeyi tercih ettiğini de itiraf etti. "Muhtemelen yapmalıyım," diye kabul etti. "Birçok şey hakkında birçok şeyi anlamıyorum. Kontrol edebildiğim şeye, futbol tarafına odaklanıyorum."
Üçleme zaferi, hukuki mücadeleyle gölgelenmiyor
Maresca, daha önce City'nin 2022-23 sezonunda tarihi bir üçleme kazandığı dönemde Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapmıştı ve bu başarıların yanında bir yıldız işareti olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bu kupaların gölgeli hissedilip hissedilmediği doğrudan sorulduğunda net bir yanıt verdi: "Kesinlikle hayır. Burada en son üçleme sezonunda bulunuyordum. Oyuncuların, kulübün, o dönemde menajerin ortaya koyduğu çabayı biliyorum, kulübün o hedefe ulaşmak için tam olarak ne kadar emek verdiğini biliyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok."
Etihad'daki yönetime bağlılığını bir kez daha vurgulayan teknik direktör, rolünden gurur duyduğunu ifade etti. "Kulübe güveniyorum çünkü insanlara güveniyorum. Buraya katılma sebebim bu. Dünyada olmak isteyeceğim başka bir kulüp yok. Burada olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, bunu birçok kez söyledim. Şu anda da, gelecekte de, her zaman kulübe tamamen güveniyorum. Teşekkür ederim."
- Getty Images Sport
Liverpool maçı öncesi futbol ön plana çıkıyor
Liverpool ile kritik karşılaşma hızla yaklaşırken, City bir yandan çalkantılı bir arka planı yönetmek, diğer yandan da sahaya odaklanmayı sürdürmek zorunda. Maresca'nın temel hedefi, hukuki itiraz süreci arka planda devam ederken kadrosunu dış gürültüden korumak olacak.
İtirazın nihai sonucu kulübün uzun vadeli geleceğini şekillendirecek, ancak kısa vadeli zorluk, Etihad'ın üzerinde ağır yaptırım tehdidi asılı dururken maç hazırlıklarını yönetmekte yatıyor.
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