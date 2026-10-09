24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Man City'nin şampiyonlukları kesinlikle lekelenmiş DEĞİL! Enzo Maresca eleştirilere yanıt verdi ve temyiz konusunda iddialı bir tahminde bulundu

E. Maresca
M.City
Liverpool - M.City
Premier Lig

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kulübün Premier League’de suçlu bulunması yönündeki bomba etkisi yaratan haberin ardından kulübün mirasını sert bir şekilde savundu. Etihad üzerinde ihraç tehdidi belirirken İtalyan teknik adam, kulüpte bulunduğu dönemde kazanılan kupaların saha dışındaki tartışmalar nedeniyle lekelenmediğinde ısrar ediyor.

  • City patronu, Premier League'deki suçlu kararının ardından geri adım atmadı

    Premier League, milli maç arasına hukuki bir bomba bıraktı; Manchester City'yi mali usulsüzlük ve bağımsız bir soruşturmayı engelleme konusunda 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu. Etihad yönetimi masum olduklarını savunuyor ve "çürütülemez" olarak nitelendirdikleri kanıtlarla desteklenen bir itiraz başlattı, ancak başarısız olunması halinde takımın en üst ligden ihraç edilmesi söz konusu olabilir.

    Perşembe günü kulüp medyasına verdiği röportajda sessizliğini bozan teknik direktör Enzo Maresca, kadrodaki endişeye dair haberleri önemsemedi ve moralin yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Cuma günü ulusal basının karşısına çıkan İtalyan çalıştırıcı, saha dışı tartışmalardan kaçınmayı tercih ederek sakinliğini korudu ve yönetime olan inancını yineledi.

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meydan okuyan teknik direktör, itirazı ve hiyerarşiyi destekliyor

    Futbol dışı konuların damga vurduğu bir basın toplantısında gazetecilere konuşan Maresca, devam eden süreçle ilgili tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum ama söyleyebileceğim tek şey, daha önce de söylediğim bir şey," diye açıkladı. "Devam eden bir süreç var ve şu anda kulübe tamamen güveniyorum. Bu konuda söyleyebileceğim şey bu."

    Kendisine başkan Khaldoon Al Mubarak ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda teknik direktör, kulüp içinde görüşmeler yapıldığını doğrularken davada nihai zafer öngördü. "Elbette kulüple konuştum. Hepimiz güveniyoruz," dedi Maresca. "Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman, o itirazı kazandığımız zaman."

    İtalyan teknik adam ayrıca Premier League'in yazılı bulgularını bizzat incelemediğini, dikkatini sahaya vermeyi tercih ettiğini de itiraf etti. "Muhtemelen yapmalıyım," diye kabul etti. "Birçok şey hakkında birçok şeyi anlamıyorum. Kontrol edebildiğim şeye, futbol tarafına odaklanıyorum."

  • Üçleme zaferi, hukuki mücadeleyle gölgelenmiyor

    Maresca, daha önce City'nin 2022-23 sezonunda tarihi bir üçleme kazandığı dönemde Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapmıştı ve bu başarıların yanında bir yıldız işareti olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bu kupaların gölgeli hissedilip hissedilmediği doğrudan sorulduğunda net bir yanıt verdi: "Kesinlikle hayır. Burada en son üçleme sezonunda bulunuyordum. Oyuncuların, kulübün, o dönemde menajerin ortaya koyduğu çabayı biliyorum, kulübün o hedefe ulaşmak için tam olarak ne kadar emek verdiğini biliyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok."

    Etihad'daki yönetime bağlılığını bir kez daha vurgulayan teknik direktör, rolünden gurur duyduğunu ifade etti. "Kulübe güveniyorum çünkü insanlara güveniyorum. Buraya katılma sebebim bu. Dünyada olmak isteyeceğim başka bir kulüp yok. Burada olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, bunu birçok kez söyledim. Şu anda da, gelecekte de, her zaman kulübe tamamen güveniyorum. Teşekkür ederim."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool maçı öncesi futbol ön plana çıkıyor

    Liverpool ile kritik karşılaşma hızla yaklaşırken, City bir yandan çalkantılı bir arka planı yönetmek, diğer yandan da sahaya odaklanmayı sürdürmek zorunda. Maresca'nın temel hedefi, hukuki itiraz süreci arka planda devam ederken kadrosunu dış gürültüden korumak olacak.

    İtirazın nihai sonucu kulübün uzun vadeli geleceğini şekillendirecek, ancak kısa vadeli zorluk, Etihad'ın üzerinde ağır yaptırım tehdidi asılı dururken maç hazırlıklarını yönetmekte yatıyor.

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
M.City crest
M.City
MCI