Man City'nin forveti Erling Haaland, Arsenal'e "daha fazlasını istediğini" belirtirken, Premier Lig şampiyonluğu için yapılacak büyük mücadelaya nasıl hazırlandığını anlattı
City, Arsenal ile oynayacağı maç öncesinde galibiyet tecrübesine güveniyor
Manchester City, bir galibiyetin kendilerini ligin zirvesine taşıyabileceğini bilerek, Arsenal ile oynayacağı ve ligin gidişatını belirleyebilecek nitelikteki Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Nitekim, Mikel Arteta’nın takımını yenip ardından Burnley’den de üç puan alması halinde, şampiyonlar şampiyonluk yarışının kontrolünü tamamen ele geçirecek.
Pep Guardiola'nın takımı için bu senaryo tanıdık bir durum. City, son dönemdeki hakimiyetinde sezonun sonlarında defalarca yükselişe geçmişti ve kadrodaki kıdemli isimler, bu deneyimin bir kez daha belirleyici olabileceğine inanıyor. Kulübe birkaç yeni oyuncu katılmış olsa da, köklü liderler, sürekli olarak lig şampiyonlukları kazandıran çekirdek grubun bir parçası. Bunlar arasında, takımının sezon sonunda bir kez daha sürpriz yapıp şampiyonluğu kazanabileceğinden çok umutlu olan Haaland da bulunuyor.
Haaland, City'nin kupa kazanmayı hedeflediğini vurguluyor
Karşılaşma öncesinde konuşan Haaland, kulübün başarı kültürünün takımın zihniyetini şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı. Ayrıca şampiyonluk yarışının son aşamalarında yüksek baskı altındaki anlara nasıl yaklaştığını da anlattı.
"Kupa kazanma deneyimi mi? Evet," dedi Norveçli oyuncu. "Takımda birçok yeni oyuncu var ve son birkaç yıldır burada olan birkaç oyuncumuz da var. City, gelip kupa kazanmanız gereken bir kulüp. Birkaç hafta önce bir kupa kazandık, bu çok güzel bir duyguydu. Bunun üzerine inşa etmeliyiz."
Şehir sakinliğini korurken Arsenal baskı altında
Arsenal’in form düşüşünün ardından takımın zihniyeti sorgulanmaya başladı; Gunners, tüm turnuvalarda son beş maçından sadece birini kazanabildi. Buna karşılık City, sezonun son aşamalarına güven ve netlikle yaklaşıyor. Haaland, gergin bir şampiyonluk yarışında sakin bir zihin yapısını korumanın çok önemli olduğuna inanıyor.
"Benim için zihin ve iyi bir ruh hali içinde olmak gerçekten çok önemli," diye ekledi. "Şimdi önümüzde çok önemli bir maç var. Kafanızı sakin tutmalı ve fazla düşünmemelisiniz, çünkü bu olabilecek en kötü şeydir."
"İyi antrenman yapmak, takımla taktiksel olarak iyi hazırlanmak ve zihnini boşaltmaya çalışmak. Fazla düşünmeyin, kafanızı yormayın, olumlu düşünün ve maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmaya çalışın. Artık her hafta bir final oynuyoruz. Chelsea ile oynadığımız son maç bizim için muhteşemdi. Biraz dağınık başladık ama maçı çok güçlü bitirdik. İyi gidiyoruz ve daha fazlasını istiyoruz."
City, şampiyonluk yarışında kader belirleyici bir döneme giriyor
Arsenal maçı, City için sezonun en büyük sınavlarından birini oluşturuyor ve bu karşılaşmanın sonucu şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Guardiola’nın takımı son haftalarda ivme kazandı ve bu formunu sezonun belirleyici son dönemine taşımayı hedefliyor.
Arsenal maçının ardından City, lig sezonunun son maçlarına yönelmeden önce dikkatini hızla Burnley deplasmanına çevirecek. Her maçın fiilen bir "final" olduğu bu dönemde, Haaland ve takım arkadaşları, konsantrasyonlarını korumalarının Etihad'a bir Premier League kupasının daha gelip gelmeyeceğini belirleyebileceğini biliyorlar.