Man City'nin forveti Erling Haaland, Arsenal'e "daha fazlasını istediğini" belirtirken, Premier Lig şampiyonluğu için yapılacak büyük mücadelaya nasıl hazırlandığını anlattı

Arsenal’in form düşüşünün ardından takımın zihniyeti sorgulanmaya başladı; Gunners, tüm turnuvalarda son beş maçından sadece birini kazanabildi. Buna karşılık City, sezonun son aşamalarına güven ve netlikle yaklaşıyor. Haaland, gergin bir şampiyonluk yarışında sakin bir zihin yapısını korumanın çok önemli olduğuna inanıyor.

"Benim için zihin ve iyi bir ruh hali içinde olmak gerçekten çok önemli," diye ekledi. "Şimdi önümüzde çok önemli bir maç var. Kafanızı sakin tutmalı ve fazla düşünmemelisiniz, çünkü bu olabilecek en kötü şeydir."

"İyi antrenman yapmak, takımla taktiksel olarak iyi hazırlanmak ve zihnini boşaltmaya çalışmak. Fazla düşünmeyin, kafanızı yormayın, olumlu düşünün ve maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmaya çalışın. Artık her hafta bir final oynuyoruz. Chelsea ile oynadığımız son maç bizim için muhteşemdi. Biraz dağınık başladık ama maçı çok güçlü bitirdik. İyi gidiyoruz ve daha fazlasını istiyoruz."