AFP
Çeviri:
Man City'nin 51 milyon sterlinlik yıldızı, sadece BİR yılın ardından şok bir ayrılığa hazırlanıyor!
Reijnders Suudi Arabistan'a gidiyor
The Independent'ın haberine göre City, Reijnders'i Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a 51 milyon sterlinlik anlaşmayla satmak için anlaşmaya vardı. Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiliz futbolunda yalnızca bir sezon geçirdikten sonra Etihad Stadyumu'ndan ayrılacak.
Reijnders, kazançlı transferi tamamlamak için Orta Doğu kulübüyle kişisel şartlarda zaten anlaşma sağladı. City, geçen yaz AC Milan'dan geldiğinde kendisine 46,5 milyon sterlin ödenen milli oyuncudan kayda değer bir kâr elde edecek. Bu anlaşma, kulübün bu transfer dönemindeki toplam satışını yaklaşık 100 milyon sterline çıkarıyor.
- Getty
Manchester'ta kısa süreli bir dönem
Reijnders, City'deki kısa döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta yedi gol atmayı başardı. Sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'ni tercih etmeden önce Forest'ın da yerli ilgisini çekti. İlk etapta parlak bir başlangıç yapmasına rağmen orta saha oyuncusu geçen sezon yavaş yavaş ilk 11'deki yerini kaybetti.
Eski teknik direktör Pep Guardiola, orta sahada kaptan Bernardo Silva'yı İspanyol kilit isim Rodri ile birlikte oynatmayı büyük ölçüde tercih etti. Silva'nın artık ayrılmış olması ve Rodri'nin de Barcelona'nın birincil hedeflerinden biri olduğu yönündeki haberlerle birlikte, kulübün orta sahası tamamen farklı görünüyor. Nathan Ake ve James Trafford'ı da kapsayan oyuncu satışlarından elde edilen 100 milyon sterlin, City'ye büyük bir mali esneklik sağlıyor.
Anderson'a büyük yatırım
Orta sahadaki önemli ayrılıkların etkisini dengelemek isteyen City, kısa süre önce Nottingham Forest'ın yeteneği Elliot Anderson için 116 milyon sterlinlik çarpıcı bir transferi tamamladı. Bu dev harcama, kulübün başarı hedefi doğrultusunda gücünü artırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Ake'nin Fenerbahçe'ye satılması ve Trafford'un Leeds United'a kalıcı transferi, kulübün bu yaz kadro derinliğini artırmak için önemli kaynak yaratma stratejisini daha da gözler önüne seriyor. Kulüp yönetimi, son dönemlerde yerleşik tecrübeli isimlere büyük ölçüde bel bağladıktan sonra takımı yeniden şekillendirmekte kararlı.
Reijnders ise nihayetinde bu acımasız dönüşümün kurbanı oldu. Hızlı ayrılığı, kulübün kasasına önemli bir gelir girmesini sağlarken yeni taktik vizyonuna uygun oyuncuların kadroya katılmasına da olanak tanıyor.
- Getty Images
Orta sahaya ilave takviye arayışında
Reijnders'ten elde edilen dev bonservis bedeli, uygun bir yedek bulmak için derhal kullanılacak. City, Avrupa genelinde birçok üst düzey orta saha seçeneğiyle zaten yakından ilgileniyor.
Chelsea'nın yıldızı Enzo Fernandez, Manchester ekibi için şaşırtıcı bir potansiyel hedef olarak öne çıktı. Fas milli oyuncusu Ayyoub Bouaddi de mevcut transfer piyasasını titizlikle değerlendiren kulübün radarında yer alıyor. Reijnders, Suudi Arabistan'da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken City de yaz dönemindeki kalan işlerini tamamlamaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun