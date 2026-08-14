Reijnders, City'deki kısa döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta yedi gol atmayı başardı. Sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'ni tercih etmeden önce Forest'ın da yerli ilgisini çekti. İlk etapta parlak bir başlangıç yapmasına rağmen orta saha oyuncusu geçen sezon yavaş yavaş ilk 11'deki yerini kaybetti.

Eski teknik direktör Pep Guardiola, orta sahada kaptan Bernardo Silva'yı İspanyol kilit isim Rodri ile birlikte oynatmayı büyük ölçüde tercih etti. Silva'nın artık ayrılmış olması ve Rodri'nin de Barcelona'nın birincil hedeflerinden biri olduğu yönündeki haberlerle birlikte, kulübün orta sahası tamamen farklı görünüyor. Nathan Ake ve James Trafford'ı da kapsayan oyuncu satışlarından elde edilen 100 milyon sterlin, City'ye büyük bir mali esneklik sağlıyor.