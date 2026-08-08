Geçtiğimiz iki sezonda Marsilya formasıyla 73 maça çıkan ve Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Rulli, şu anda Enzo Maresca'nın teknik ekibinde bulunan eski City kalecisi Willy Caballero ile çalışacak. Bu hamle, Pierce Charles'ın Sheffield Wednesday'den yeniden transfer edilmesinin ardından, oyuncunun QPR'a kiralanmasından önce geldi. The Athletic ise City'nin şimdi olası ayrılıklara hazırlandığını, Rodri'nin Barcelona ile anıldığını ve Savinho ile Tijjani Reijnders için de ilgi bulunduğunu ekledi.