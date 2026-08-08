AFP
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Man City, James Trafford'nın yerine Geronimo Rulli için 2 milyon euroluk hesaplı anlaşmaya vardı
City, uygun maliyetli kaleciyi kadrosuna kattı
The Athletic'e göre Manchester City, kaleci Rulli'yi transfer etmek için Marsilya ile 2 milyon avroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki Arjantin milli oyuncu, kısa süre önce 45 milyon sterlin karşılığında Leeds United'a transfer olanTrafford'un yerine kadroya katılıyor. Rulli, ilk olarak 2016'da Deportivo Maldonado'dan City'ye imza atmış, ardından Manchester City formasıyla A takımda maça çıkmadan bonservisiyle Real Sociedad'a satılmıştı.
Rulli, yedek kaleci olarak geri dönüyor
City'nin Rulli'yi kadrosuna katma kararı, düzenli Premier League futbolu arayışıyla Leeds'e katılmayı tercih eden Trafford'un ayrılığının ardından geldi. İngiliz kalecinin ilk takım şansı, geçen yaz Gianluigi Donnarumma'nın gelişi sonrasında sınırlı kaldı, buna rağmen City'nin FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu. City yönetimi, Rulli'yi sistemlerinin gerektirdiği geriden oyun kurma özelliklerine sahip, düşük maliyetli ve tecrübeli bir yedek olarak görüyor.
Ayrılıklar kadronun yeniden yapılanmasını teşvik ediyor
Geçtiğimiz iki sezonda Marsilya formasıyla 73 maça çıkan ve Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Rulli, şu anda Enzo Maresca'nın teknik ekibinde bulunan eski City kalecisi Willy Caballero ile çalışacak. Bu hamle, Pierce Charles'ın Sheffield Wednesday'den yeniden transfer edilmesinin ardından, oyuncunun QPR'a kiralanmasından önce geldi. The Athletic ise City'nin şimdi olası ayrılıklara hazırlandığını, Rodri'nin Barcelona ile anıldığını ve Savinho ile Tijjani Reijnders için de ilgi bulunduğunu ekledi.
- Nexpher Images
Maresca, milli takım yıldızlarını bekliyor
Rulli'nin, City kadrosunun gelecek hafta Hong Kong ve Güney Kore'deki sezon öncesi turundan dönmesinin ardından takıma katılması planlanıyor. Dünya Kupası'nın son aşamalarında görev alan oyuncuların, Maresca yönetimindeki ilk antrenmanlarına çarşamba günü çıkmaları bekleniyor. Bunun ardından perşembe günü taraftara açık bir antrenman gerçekleştirilecek. Bu hazırlık dönemi, teknik direktörün yeni sezon öncesinde taktik uyumu ince ayar yapması ve kadrosunu netleştirmesi açısından büyük önem taşıyacak.
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