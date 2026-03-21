Man City forveti hızlı bir hat-trickle WSL rekorlarını alt üst ettikten sonra, Spurs teknik direktörü Khadija Shaw'ı "açık ara farkla dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi

Shaw, Cumartesi günü City'nin Spurs'u 5-2 mağlup ettiği maçta muhteşem bir performans sergiledi. Forvet, 13 dakika içinde attığı üç golle WSL tarihinin en hızlı hat-trick'ini gerçekleştirdi. Jamaika milli takım oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve taraftarlar, onun Spurs'u adeta paramparça ederken sürekli olarak "sözleşmesini uzatın" diye tezahürat yaptılar.

Ancak teknik direktör Andree Jeglertz, oyuncunun geleceği hakkında daha fazla bilgi vermedi ve gazetecilere şunları söyledi: "O çok önemli bir oyuncu. Umarım [sözleşme imzalar], ama göreceğiz. Gollerinden bahsediyoruz ama savunma yapışını, pres yapışını ve diğer oyuncuları oyuna sokuşunu da görebilirsiniz.

Bu, sezon başından beri geliştiği yönleri ve takıma ne katmak istediğini gösteriyor. Sadece gol atmakla kalmıyor."