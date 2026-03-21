Man City forveti hızlı bir hat-trickle WSL rekorlarını alt üst ettikten sonra, Spurs teknik direktörü Khadija Shaw'ı "açık ara farkla dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi
Shaw'un muhteşem performansı Tottenham'ı mağlup etti
Shaw, Cumartesi günü City'nin Spurs'u 5-2 mağlup ettiği maçta muhteşem bir performans sergiledi. Forvet, 13 dakika içinde attığı üç golle WSL tarihinin en hızlı hat-trick'ini gerçekleştirdi. Jamaika milli takım oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve taraftarlar, onun Spurs'u adeta paramparça ederken sürekli olarak "sözleşmesini uzatın" diye tezahürat yaptılar.
Ancak teknik direktör Andree Jeglertz, oyuncunun geleceği hakkında daha fazla bilgi vermedi ve gazetecilere şunları söyledi: "O çok önemli bir oyuncu. Umarım [sözleşme imzalar], ama göreceğiz. Gollerinden bahsediyoruz ama savunma yapışını, pres yapışını ve diğer oyuncuları oyuna sokuşunu da görebilirsiniz.
Bu, sezon başından beri geliştiği yönleri ve takıma ne katmak istediğini gösteriyor. Sadece gol atmakla kalmıyor."
Şehrin forveti inanılmaz istatistikler ortaya koyuyor
Shaw, sezon boyunca gerçekten inanılmaz bir form sergiledi; bu sezon WSL’de oynadığı 18 maçta 18 gol attı ve ayrıca Tottenham’a karşı üst üste üç hat-trick kaydetti.
Spurs teknik direktörü Martin Ho, Shaw'un ne kadar iyi olduğuna hayran kaldı ve maçın bitiminden sonra onun yeteneklerini övgüyle anlattı.
Shaw'un savunma oyuncularının kalbine korku salıp salmadığı sorulduğunda Ho, "Korku diyemem ama kesinlikle şüphe uyandırıyor. O, açık ara farkla dünyanın en iyi forveti.
"Ayaklarıyla, kafasıyla gol atıyor, iyi bir pas oyununa ve iyi bir hareket kabiliyetine sahip.
İlk yarıda daha yakınlaşabileceğimiz veya ortaları durdurabileceğimiz anlar vardı ve bunu yapmadığınızda cezalandırılıyorsunuz."
Coffey'in şaşkınlığı
Shaw'un City'deki takım arkadaşı Sam Coffey, onun yarattığı etkiye hayran kaldı ve takım arkadaşı olarak yeteneklerini övdü.
"Bence gördüğünüz şey, tam da olduğu gibi. O çok enerjik, çok iyi ve çok dominant," diye ekledi Coffey.
"Tottenham maçındaki savunma performansını çok beğendim. Pres yaptığında, bence dünyanın en iyi pres yapan 9 numaralarından biri.
"Onunla oynamak büyük bir zevk. Elbette yıllardır ona saygı duyuyordum ama şimdi onu tanımak ve takım arkadaşı olmak bir ayrıcalık. Daha önce Fifa oynuyormuşum gibi hissettiğimi söylemiştim. 20 dakikada böyle üç gol atabilir misin?"
Shaw ise şöyle konuştu: "İyi bir öğleden sonra oldu, bunu söylemeliyim. Özellikle geçen haftaki [Aston Villa ile 0-0 berabere kaldığımız] maçın ardından. Etrafımda harika oyuncular var ve ben sadece sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."
Şimdi ne olacak?
City, önümüzdeki hafta sonu Manchester United ile büyük bir derbi maçına çıkacak. Şu anda WSL tablosunun zirvesinde yer alan City, ikinci sıradaki United’ın sekiz puan önünde; bu, tablonun üst sıralarında oynanacak altı puanlık bir maç ve Shaw kusursuz bir formda.
Lauren Hemp şöyle konuştu: "Onun takımda olması harika. Çok fazla gol fırsatını gole çeviriyor.
Bu bize, özellikle kanat oyuncuları olarak, güven veriyor. WSL tarihinin en hızlı hat-trick'ini yapabilen oyuncuların olması çok güzel."
